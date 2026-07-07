 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Job Market"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(19) "Careers: Job Search"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 07.07.2026, 19:00
Σχολιάστε
ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πττυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη ΔΥΠΑ, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατ. ευρώ. Για το 2026 προβλέπονται έως 6 εκατ. ευρώ, για το 2027 έως 18 εκατ. ευρώ και για το 2028 έως 12 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25 έως και 54 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Αποδοχές ωφελουμένων από τη ΔΥΠΑ

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η συνολική χρονική διάρκεια τοποθέτησης των ωφελούμενων μέσω του προγράμματος της παρούσας ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για 12 μήνες, ύστερα από αίτημα των Υπηρεσιών Τοποθέτησης και σχετικής απόφασης από τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ.

Κριτήρια, ωφελούμενοι και επιλογή

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους όσο και κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,
-Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης,
-Να είναι ηλικίας 25 – 54 ετών,
-Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), και
-Να είναι Έλληνες πολίτες. Γίνονται επίσης δεκτοί πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996, Α’ 175), Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους
-Για τους άντρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Κατάταξη υποψηφίων βάσει κριτηρίων

Κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων αποτελούν τα ακόλουθα:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 18
-Αριθμός ανήλικων τέκνων: 5 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο, και έως 5 τέκνα,
-Αριθμός τέκνων ΑμεΑ: γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, για κάθε τέκνο ΑμεΑ. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που συνδέονται με την ιδιότητα ΑμεΑ απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.
-Επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών: 20 μόρια

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου.

Για την πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης μισθωτής ή και μη μισθωτής απασχόλησης άνω των 12 μηνών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Οι μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δημόσιου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

-Πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης: 15 μόρια. Μοριοδοτείται μόνο 1 πρόγραμμα κατάρτισης.

-Μεταπτυχιακός Τίτλος ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου: 30 μόρια.

Ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται από επιτροπή που θα συσταθεί μετά από απόφαση της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Ατομική δομημένη συνέντευξη

Η ατομική δομημένη συνέντευξη δίδει 40 μόρια.

Για τη διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης ισχύουν τα ακόλουθα:

Συγκροτούνται τριμελείς Επιτροπές με απόφαση της Διοικήτριας και αποτελούνται από προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΔΥΠΑ. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, καλούνται σε ατομική δομημένη συνέντευξη η οποία διενεργείται από τριμελή Επιτροπή. Η Επιτροπή συντονίζει, τηρεί πρακτικά και καταχωρίζει τη μοριοδότηση της συνέντευξης των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ. Τα αποτελέσματα των δομημένων συνεντεύξεων επικυρώνονται με απόφαση της Διοικήτριας.

Η λειτουργία των Επιτροπών διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α’ 45). Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου για τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης τοποθέτησης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα.

Η Επιτροπή καλεί σε ατομική δομημένη συνέντευξη τους υποψηφίους, που, σύμφωνα με τα δηλούμενα στην αίτησή τους στοιχεία, προηγούνται στη σειρά στον πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τριπλάσιο από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων τοποθέτησης.

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες ως εξής:

-Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με την προσωπικότητα του υποψηφίου, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία του, τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, την ικανότητα διαχείρισης χρόνου καθώς και τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, την ικανότητα συντονισμού ομάδων ατόμων και τη δημιουργικότητά του, η οποία μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 10 μονάδες,
-Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία και τα λοιπά προσόντα του υποψηφίου, η οποία μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 15 μονάδες, και
-Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει, ιδίως, ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να διεκπεραιώνει διοικητικές διαδικασίες, να εξυπηρετεί τον συναλλασσόμενο, να λειτουργεί εντός της διοικητικής δομής του φορέα η οποία μοριοδοτείται κατ΄ ανώτατο όριο με 15 μονάδες. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 μονάδες.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης, με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της, αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται επαρκώς από κάθε μέλος ως προς κάθε μία από τις τρεις θεματικές ενότητες της συνέντευξης.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη είναι άτομα με αναπηρία, αυτή διενεργείται από την Επιτροπή, με πρόβλεψη της αναγκαίας βοήθειας, ενδεικτικά διερμηνέων νοηματικής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Toyota: Επένδυση 3,6 δισ. δολ. για μεταφορά γραμμής παραγωγής από το Μεξικό στο Τέξας
World

Μεταφορά παραγωγής pickup της Toyota από το Μεξικό στο Τέξας
Σύντηξη: Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης
World

Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης
Κυβέρνηση Καναδά: Επενδυτικό ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων από τα ΗΑΕ, αλλά λείπουν τα ώριμα έργα
World

Γιατί ο Καναδάς λέει όχι σε επενδύσεις 80 δισ. δολ. από τα ΗΑΕ
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τις μετοχές
Wall Street

Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τη Wall Street
Volkswagen: Αναζητά ηγέτες που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις
World

Η VW προς αναζήτηση ηγετών που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις
Τεχνητή νοημοσύνη: Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Το «κρυφό» κόστος για την ελληνική οικονομία
Economy

Πόσο ακριβά πληρώνουμε (ακόμη) το δημόσιο χρέος

Πόσο έχει αλλάξει το μείγμα για το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά τα τελευταία 15 χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικές ίνες: Η νέα πίστα ανάπτυξης για τα telecoms

ΟΤΕ, Vodafone, Nova και ΔΕΗ επεκτείνουν επιθετικά τα δίκτυά τους, ενώ το 5G καλύπτει τα κενά εκεί όπου δεν φτάνει ακόμη οι οπτικές ίνες

Γιώργος Πολύζος
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
ΔΕΣΦΑ: Αμερικανικό LNG το 1/3 του φυσικού αερίου που εισάγει η Ελλάδα
Φυσικό αέριο

Κυρίαρχο το αμερικανικό LNG στις εισαγωγές αερίου - Κόμβος η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ το α' εξάμηνο του 2026 οι συνολικές εισαγωγές αερίου ήταν 43,09 TWh - Οι ΗΠΑ προμήθευσαν 12,67 TWh LNG - Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές

Χρήστος Κολώνας
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή παρέχονται αναλυτικές οδηγίες

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Influencers: Σαρωτικοί έλεγχοι για αδήλωτα εισοδήματα – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαρωτικοί έλεγχοι σε influencers - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους

Η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής των influencers - Τα πρόστιμα

Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΑΑΔΕ

Επίδομα αδείας: Πότε θα καταβληθεί
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας

Πώς υπολογίζεται - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Κατασχέσεις: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις στα ακίνητα – Τα κριτήρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων - Τα κριτήρια

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για τις κατασχέσεις ακινήτων - Οι προϋποθέσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
Toyota: Επένδυση 3,6 δισ. δολ. για μεταφορά γραμμής παραγωγής από το Μεξικό στο Τέξας
World

Μεταφορά παραγωγής pickup της Toyota από το Μεξικό στο Τέξας

Το εργοστάσιο του Σαν Αντόνιο παράγει επί του παρόντος το pickup μεγάλου μεγέθους Toyota Tundra, συμπεριλαμβανομένης μιας υβριδικής έκδοσης, και το υβριδικό SUV Toyota Sequoia.

Σύντηξη: Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης
World

Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης

Η Proxima Fusion στοχεύει στον πρώτο εμπορικό σταθμό παραγωγής ενέργειας από πυρηνική σύντηξη στην Ευρώπη

Κυβέρνηση Καναδά: Επενδυτικό ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων από τα ΗΑΕ, αλλά λείπουν τα ώριμα έργα
World

Γιατί ο Καναδάς λέει όχι σε επενδύσεις 80 δισ. δολ. από τα ΗΑΕ

Ο Καναδάς λέει στα ΗΑΕ ότι δεν είναι έτοιμος για την επένδυσή του ύψους 70 δισ. καναδικών δολαρίων, λόγω έλλειψης έργων έτοιμων για έναρξη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τις μετοχές
Wall Street

Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τη Wall Street

Μαζικές πωλήσεις σε ημιαγωγούς και τεχνολογικές μετοχές έστειλαν χαμηλότερα τη Wall Street

Volkswagen: Αναζητά ηγέτες που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις
World

Η VW προς αναζήτηση ηγετών που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις

Πώς η Volkswagen προσπαθεί να διαχειριστεί τη βαθιά αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει - Ανάλυση των FT

Τεχνητή νοημοσύνη: Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα

Στη Γαλλία το 40% των δημοσίων υπαλλήλων χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά το δοκούν

Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρώπη και AI: Το Mythos φέρνει στο προσκήνιο το πρόβλημα εξάρτησης της ΕΕ
Tεχνητή νοημοσύνη

Mythos και ευρωπαϊκή εξάρτηση: Η δύσκολη εξίσωση της ΕΕ στην AI

Το νέο αμερικανικό frontier μοντέλο ανέδειξε το τεχνολογικό και γεωπολιτικό έλλειμμα που έχει η Ευρώπη σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα - Επιχειρεί να απαντήσει με νέο σχέδιο δράσης

Γιώργος Πολύζος
De Beers: Διαμάντια σε εκπτώσεις
World

Διαμάντια σε... εκπτώσεις

Γιατί η De Beers πουλάει μυστικά διαμάντια σε χαμηλότερες τιμές

Τζούλη Καλημέρη
Παγκόσμια οικονομία: Η εποχή των mega deals – Ποιους κινδύνους φέρνουν
World

Η εποχή των mega deals - Ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Οι κολοσσιαίες εξαγορές, οι επενδύσεις-μαμούθ στην τεχνητή νοημοσύνη και η πρωτοφανής συγκέντρωση κεφαλαίων αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία - Η εξάρτηση των αγορών από...λίγους

Γιάννης Αγουρίδης
Γαλλία: Θα επιστρέψει στην Συρία χρήματα που κατασχέθηκαν από την δυναστεία Άσαντ
Κόσμος

Γαλλία: Θα επιστρέψει στην Συρία χρήματα που κατασχέθηκαν από την δυναστεία Άσαντ

Η Γαλλία θα επιστρέψει στη Δαμασκό περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ που είχε κατασχέσει από την οικογένεια Άσαντ, όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας
Κόσμος

Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας

Στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης ανακοίνωσε την απόφασή της η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς. Η Μαρίν Λεπέν σε μια προεκλογικού τύπου ομιλία, κάλεσε τους Γάλλους να λάβουν μέρος στην εκστρατεία της, υποσχόμενη να «ξυπνήσει» τον γαλλικό γίγαντα.

Greek Debt Falls, but Interest Costs Keep Risks High
English Edition

Greek Debt Falls, but Interest Costs Keep Risks High

The Hellenic Fiscal Council warns that Greece still carries the EU's largest debt load, spends as much on interest as on defense, and faces costlier market borrowing as cheap bailout loans are repaid through 2070

Yannis Agouridis
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή παρέχονται αναλυτικές οδηγίες

NATO: Οι χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών
World

NATO: Οι χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών

Οι αμυντικές δαπάνες της Λιθουανίας εκτιμώνται ότι θα φτάσουν φέτος το 5,33% του ΑΕΠ της - Ακολουθούν η Εσθονία (5,1%), η Λετονία (4,92%), η Πολωνία (4,68%) και η Ελλάδα (3,65%)

Greece Faces Slower Growth, Higher Inflation, Watchdog Says
English Edition

Greece Faces Slower Growth, Higher Inflation, Watchdog Says

The Hellenic Fiscal Council's spring report trims 2026 growth to 1.9% and raises its inflation forecast to 3.2%, citing energy costs, weaker exports and the winding down of EU recovery money as drags on household spending power

HSBC: Αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια
World

Η HSBC αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια

Η HSBC ενημέρωσε ορισμένους πελάτες τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν θα ανανέωνε τις δανειοδοτήσεις της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies