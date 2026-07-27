AKTOR: Στο Euronext Athens αύριο οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

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Στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens εισάγονται αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου, οι 57.777.778 νέες μετοχές της AKTOR που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ. Μετά την έκδοση των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR ανέρχεται στο ποσό των 78.534.072,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 261.780.241 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ έκαστη.

Η ΑΜΚ της AKTOR

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, μέσω συνδυασμένης προσφοράς που περιλάμβανε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 198.336.397 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 2.231.284.466 ευρώ (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 3,4 φορές το ποσό των περίπου 650.000.000 ευρώ, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η AKTOR.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνον τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 6.639.633 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 74.695.871 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 3.270.464 νέες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου 36.792.720 ευρώ (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 3.369.169 νέες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου 37.903.151 ευρώ (με βάση την Τιμή Διάθεσης)

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά σε 191.696.764 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό 2.157 εκατ. ευρώ (με βάση την Τιμή Διάθεσης).

Πώς κατανεμήθηκαν οι νέες μετοχές

Οι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

6.000.000 νέες μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,4% του συνόλου των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

51.777.778 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 89,6% του συνόλου των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Στους βασικούς μετόχους της Εταιρείας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, διατέθηκαν 1.866.667 νέες μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολική τιμή αγοράς €21 εκατ.) και 13.333.333 νέες μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολική τιμή αγοράς 150 εκατ. ευρώ), αντίστοιχα.

Το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Εν τω μεταξύ, έκλεισε σήμερα το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ, που έτρεξε για λογαριασμό της AKTOR η UBS, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές και υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς κλείδωσε στο 7,87%.