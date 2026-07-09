Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

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Τη βούλησή τους για την άμεση υλοποίηση των 23 κοινών δράσεων στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των υποδομών, της ναυπηγικής βιομηχανίας και άλλων πεδίων αμοιβαίου ενδιαφέροντος επιβεβαίωσαν η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία, κατά τη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τον υπουργό Εμπορίου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Δρ Ματζίντ Αλ Κασάμπι, υπό την ιδιότητά τους ως συμπροέδρων της Επιτροπής Επενδύσεων και Εμπορίου, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σαουδο-Ελληνικής Στρατηγικής Συνεργασίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι υπουργοί των δύο χωρών προχώρησαν σε επισκόπηση της προόδου των 23 κοινών δράσεων, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για την άμεση υλοποίησή τους, καθώς και τη δέσμευσή τους να προωθήσουν τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των υποδομών, της ναυπηγικής βιομηχανίας και σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Θεοδωρικάκος: Αξιόπιστος εταίρος η Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης, οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις ελληνο-σαουδαραβικές σχέσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και να συμβάλουν στην εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και πύλη εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά, διαθέτοντας πολιτική και οικονομική σταθερότητα, ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και σημαντικές προοπτικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, η δεύτερη υπουργική συνάντηση της Σαουδο-Ελληνικής Επιτροπής επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την κοινή πρόθεση Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας να μετατρέψουν τη στρατηγική τους συνεργασία σε απτά αποτελέσματα προς όφελος των οικονομιών, των επιχειρήσεων και των πολιτών των δύο χωρών.