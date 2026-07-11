Αμοιβαία κεφάλαια: Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή στα αμερικανικά μετοχικά

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Την μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων σε τρεις εβδομάδες κατέγραψαν τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια την εβδομάδα έως τις 8 Ιουλίου, καθώς οι αισιόδοξες προσδοκίες για τα κέρδη στον τεχνολογικό τομέα και η μείωση των ανησυχιών για τις αυξήσεις επιτοκίων από την Fed ενίσχυσαν τη ζήτηση.

Οι επενδυτές διοχέτευσαν καθαρά 24,97 δισ. δολάρια σε αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία καθαρή αγορά τους από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper.

Οι αισιόδοξες προσδοκίες για τα κέρδη στον τεχνολογικό τομέα ενόψει της περιόδου αναφοράς του δεύτερου τριμήνου αύξησαν τη ζήτηση. Οι αναλυτές προέβλεπαν μέση ετήσια αύξηση κερδών 40,8% για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης ώθησε τους αναλυτές να αυξήσουν τις μέσες 12μηνες εκτιμήσεις τους για τα κέρδη του τεχνολογικού τομέα κατά 4,2% τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Πώς κινήθηκαν οι εισροές

Οι επενδυτές διοχέτευσαν καθαρά 9,71 δισ. δολάρια σε funds του τεχνολογικού τομέα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία καθαρή αγορά τους από τις 16 Ιουνίου. Τα funds χρηματοοικονομικών και καταναλωτικών αγαθών σημείωσαν επίσης εισροές 1,04 δισ. δολαρίων και 683 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

Με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τα αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης προσέλκυσαν εβδομαδιαίες εισροές 10,71 δισ. δολαρίων και 1,87 δισ. δολαρίων αντίστοιχα, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν καθαρές εκροές 692 εκατ. δολαρίων.

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια παρουσίασαν επίσης αύξηση της ζήτησης, προσελκύοντας 16,82 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή τους από τουλάχιστον το 2019.

Τα βραχυπρόθεσμα έως ενδιάμεσης επενδυτικής βαθμίδας αμοιβαία κεφάλαια, τα γενικά εγχώρια φορολογητέα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και τα δημοτικά αμοιβαία κεφάλαια χρέους σημείωσαν σημαντικές εισροές ύψους 5,87 δισ. δολαρίων, 2,87 δισ. δολαρίων και 1,38 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές πρόσθεσαν καθαρά 3,91 δισ. δολάρια στα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, σηματοδοτώντας μια δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία καθαρή αγορά.