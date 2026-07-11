Δημοσκόπηση: «Μεγαλύτερα τα προβλήματα από το 2019 δηλώνει η πλειοψηφία

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Ακόμα μία δημοσκόπηση καταγράφει την έντονη δυσαρέσκεια της κοινωνίας για τις κυβερνητικές πολιτικές τόσο στα ζητήματα της καθημερινότητας όσο και στα ζητήματα της διαφθοράςd και του κράτους δικαίου.

Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν φαίνεται να μπορεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφεται σε κάθε έρευνα γνώμης τον τελευταίο χρόνο, ενώ τα σκάνδαλα αλλά και οι χειρισμοί συγκάλυψης, κάθε άλλο παρά περνούν απαρατήρητα από τους πολίτες που συνεχίζουν βέβαια να ιεραρχούν ως το βασικότερο πρόβλημα για τη χώρα, την ακρίβεια.

Ενδεικτικό είναι, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Alco για την ΕφΣυν, ότι απέναντι στο κυβερνητικό αφήγημα για τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα της χώρας την τελευταία επταετία της ΝΔ στην εξουσία, το 60% δηλώνει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του είναι μεγαλύτερα από το 2019, όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το 26% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, ενώ μόλις ένα 11% αναφέρει ότι τώρα η καθημερινότητά του είναι καλύτερη από το 2019.

Επτά στους δέκα λένε ότι δεν υπάρχει «επιτελικό κράτος»

Το πολυδιαφημιζόμενο δε «επιτελικό κράτος» που θα εγκαινίαζε μία νέα καλύτερη εποχή για την ελληνική δημοκρατία μακριά από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, φαίνεται πως μεταφράζεται στη συνείδηση των πολιτών ως μία ακόμα επιτελική αποτυχία.

Το συντριπτικό 71% απαντά ότι δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί επιτελικό κράτος στην Ελλάδα, έναντι 21% που απαντά θετικά.

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα με το 51% των πολιτών να το ιεραρχούν στην πρώτη θέση των κυρίαρχων προβλημάτων της χώρας.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η διαφθορά με 22% και ακολουθεί η λειτουργία των θεσμών με 9%. Η ιεράρχηση αυτή δείχνει επίσης ότι ζητήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους, όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών που είναι ξανά στην επικαιρότητα, όχι μόνο αφορούν τους πολίτες αλλά αντιμετωπίζονται ως παράγοντες που διαμορφώνουν την κακή λειτουργία της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο οι επιδόσεις των κομμάτων ακολουθούν τις ίδιες τάσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Η ΝΔ παραμένει πρώτη αλλά απέχει πολύ από το 30%, πόσο μάλλον από την αυτοδυναμία.

Πρόθεση ψήφου

Στη νέα δημοσκόπηση η ΝΔ συγκεντρώνει το 24,6%, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,6% από την τελευταία δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας στις 30 Ιουνίου. Το βασικό πρόβλημα της ΝΔ είναι η συσπείρωση, καθώς μόνο 6 στους 10 από τους ψηφοφόρους του 2023 δηλώνουν ότι θα ξαναψηφίσουν το κυβερνών κόμμα.

Το 24% είναι αναποφάσιστο ενώ ένα 15% έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλο κόμμα, τουλάχιστον αναφορικά με την πρόθεση ψήφου.

Για να πετύχει πάνω από 30% η ΝΔ θα πρέπει η συσπείρωσή της στις εκλογές να είναι πάνω από 75%. Σε αυτή την κατεύθυνση η ισχυρή πιθανότητα να υπάρξει νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά δυσκολεύει περισσότερο τις προσπάθειες της ΝΔ να μαζέψει πίσω τους δυσαρεστημένους, καθώς ένα 3% του συνολικού δείγματος απαντά ότι θα τον ψηφίσει, ενώ 9% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανό να τον ψηφίσει.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση με 15,3% σημειώνοντας άνοδο 0,6% από την προηγούμενη δημοσκόπηση και παγιώνει τη μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ. Ακόμα υψηλότερο ποσοστό (17%) θεωρεί ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την τρίτη θέση αλλά μειώνοντας τα ποσοστά του από 10,4% σε 9,7%, ενώ πτώση στη δυναμική της εμφανίζει και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,6%, η ΕΛΑΣ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 9,7%, η Ελληνική Λύση 6,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,4%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, το ΜεΡΑ 25 2,7%, η Φωνή Λογικής 2,5%, η Νίκη 1,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Οι Δημοκράτες καταγράφουν 0,5%

Πηγή: in.gr