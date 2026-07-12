 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Education"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "College Planning"
    [1]=>
    string(9) "Education"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(9) "Education"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πανελλαδικές 2026: Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής – Τα βήματα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Μετά τη διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών, θα «ανοίξει» ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής βάζοντας τέλος στην αγωνία των συνολικά 89.032 υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές

Κοινωνία 12.07.2026, 08:33
Σχολιάστε
Πανελλαδικές 2026: Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής – Τα βήματα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Μετά τη διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών, θα «ανοίξει» ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής βάζοντας τέλος στην αγωνία των συνολικά 89.032 υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται από το υπουργείο Παιδείας, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αναφέρει το ΑΠΕ. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι στο 1ο και το 4ο (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Πανελλαδικές: 10 + 1 Βήματα και βασικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

1. Είσοδος στην πλατφόρμα. Για την είσοδο στην πλατφόρμα (michanografiko.it.minedu.gov.gr), οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει. Εκεί μπορούν να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

2. Χρόνος για επεξεργασία. Οι υποψήφιοι μπορούν να ξεκινήσουν τη δοκιμαστική (προσωρινή) συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, χωρίς όμως να το οριστικοποιήσουν, προκειμένου να μπορούν να κάνουν αλλαγές. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται όσο συχνά θέλουν την εφαρμογή και να τροποποιούν το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο μέχρι την υποβολή του (οριστικοποίηση).

3. Προσοχή στην προθεσμία υποβολής. Η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (έως τα μεσάνυκτα της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε θα μπορεί να οριστικοποιηθεί, ούτε να αλλάξει ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

4. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας. Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας, μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται τον προσωπικό κωδικό που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε εναλλακτικά -και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail κατά την απόκτηση του password-, να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσα από την εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου, με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

5. Δήλωση τμημάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν, ακόμη και όλα, από αυτά που προβάλλονται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και περιλαμβάνονται σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκε πανελλαδικά.

6. Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών/μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (ΕΒΕ ειδικών/μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (ΕΒΕ σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

Ειδικότερα, για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) η ΕΒΕ ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση του οικείου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ).

7. Οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να εισαχθούν σε τμήμα, για το οποίο δεν δήλωσαν προτίμηση. Αν κάποιος υποψήφιος εισάγεται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που είχε δηλώσει προτίμηση, βάσει συνόλου των μορίων του, τότε θα εισαχθεί σε αυτό που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεών του θα πρέπει να εκφράζει την πραγματική του επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνει το τμήμα που πραγματικά επιθυμεί να εισαχθεί, άσχετα από τον αριθμό των μορίων του, και μετά τα υπόλοιπα.

8. Αρίθμηση προτιμήσεων: Η αρίθμηση των προτιμήσεων θα πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

9. Οριστικοποίηση, εκτύπωση και αποθήκευση Μηχανογραφικού. Προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Είναι σημαντικό για τους υποψήφιους να δηλώσουν σχολές στις οποίες έχουν επιτύχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), χωρίς όμως να εστιάζουν αποκλειστικά στα συνολικά μόριά τους ή στις περσινές βάσεις – παράγοντες που μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Αντιθέτως, προτείνεται να προετοιμαστούν και για εναλλακτικά σενάρια, εξετάζοντας προσεκτικά και σχολές που ενδεχομένως δεν αποτελούσαν αρχικά την πρώτη τους επιλογή, αλλά παρουσιάζουν αξιόλογες προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης.

10. Πληροφορίες στα λύκεια. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου και επιπλέον την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

11. Τι ισχύει αναφορικά με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις. Για να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 σε δύο τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Οι υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και θα καταθέσουν Μηχανογραφικό μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America
Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Κίνα: Startups συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια για να χτίσουν τη νέα Apple
World

Στην Κίνα «εκκολάπτεται» η νέα Apple

Στην κινεζική… Silicon Valley ποντάρει η νέα startup Even Realities - Η πόλη Shenzhen φιλοξενεί μια σειρά από κινεζικούς τεχνολογικούς γίγαντες, όπως οι Tencent, Huawei και BYD

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Ο δύσκολος δρόμος προς το «Α»
Economy

Ο δύσκολος δρόμος της Ελλάδας προς το «Α»

Το δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πώς οι διαδοχικές κρίσεις άλλαξαν τις επενδυτικές συνήθειες των Ελλήνων
Economy

Πώς επενδύουν σήμερα οι Έλληνες - Το μάθημα των κρίσεων

Οι διαδοχικές κρίσεις οδήγησαν τους επενδυτές να χτίζουν χαρτοφυλάκιο με καταθέσεις, κρατικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα και χρυσό, μοιράζοντας τον κίνδυνο σε περισσότερες επιλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Κοινωνία
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ανακοινώνει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «μέχρι νεωτέρας»

ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Πολιτική

Μεγαλώνουν οι αναταράξεις στη ΝΔ από τις κινήσεις

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Γιάννης Μπασκάκης
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Μητσοτάκης: Βαφτίζει το κρέας ψάρι – Τα πυροσβεστικά μέτρα για τα καύσιμα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Βαφτίζει το κρέας ψάρι – Τα πυροσβεστικά μέτρα για τα καύσιμα

Τι αναφέρει για την οικονομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

ΗΠΑ: Πέθανε ξαφνικά ο στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ
Κόσμος

Πέθανε ξαφνικά ο στενός σύμμαχος του Τραμπ, γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ

Αφού είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος ήταν υποψήφιος για την προεδρία το 2016, ο Γκράχαμ εξελίχθηκε στη συνέχεια σε έναν από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου

Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός
Κόσμος

Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός

Ο Άντι Μπέρναμ θα γίνει ο επόμενος αρχηγός των Εργατικών και θα ορκιστεί πρωθυπουργός της Βρετανίας στις 20 Ιουλίου - Τον στηρίζει η πλειοψηφία των Εργατικών βουλευτών

Αρχοντία Κάτσουρα
Μέση Ανατολή: Αναζωπύρωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν και κλείσιμο του Ορμούζ
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Νέα ανάφλεξη και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Η Μέση Ανατολή ξαναφλέγεται - «Η εποχή των μονομερών συμφωνιών τελείωσε. Κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα», έγραψε στο X ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής

Latest News
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ανακοινώνει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «μέχρι νεωτέρας»

Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι

Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute

Τι δείχνει η έρευνα του OT για Μύκονο, Ρόδο, Κέρκυρα και Χανιά για την πορεία των τιμών στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America

Ποιες μετοχές ξεχωρίζει η Bank of America ως κερδοφόρες επιλογές

Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

Πού συμφέρει να κάνετε διακοπές το 2026; Οι τιμές σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A
Κόσμος

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A

Η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η κατάπαυση του πυρός δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε μόνιμη ειρήνη και η Ουάσιγκτον φαίνεται για άλλη μια φορά παγιδευμένη

Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων
Economy

Κατασχέθηκαν πάνω από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ

ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Πολιτική

Μεγαλώνουν οι αναταράξεις στη ΝΔ από τις κινήσεις

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Γιάννης Μπασκάκης
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους
World

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους

Η Hasbro μπαίνει στον τομέα των χειροτεχνιών για ενήλικες και της διακόσμησης σπιτιού με την σειρά «Blooms by Play-Doh»

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ταμεία

GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις στην Εφορία - Τα «κλειδιά» για την ένταξη

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές

Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία - Η ελληνική πρωτιά

Οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες με την Ελλάδα να έρχεται πρώτη στην άτυπη οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων

Απόστολος Αλωνιάτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies