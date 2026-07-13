McDonald’s: Από τα λουκέτα στα νέα ανοίγματα – Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

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Σε νέα φάση ανάπτυξης αναμένεται να περάσουν τα McDonald’s στην Ελλάδα, μετά από μια περίοδο ανακατατάξεων που έγιναν στο δίκτυό της, κατά την οποία έκλεισαν κάποια εμβληματικά σημείων, όπως το Χαλάνδρι, στα οποία επενδύθηκαν σημαντικά κεφάλαια – ήτοι αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η εταιρεία πλέον αλλάζει ρότα, αφήνοντας πίσω της το κύμα των προηγούμενων κλεισιμάτων. Πιο ειδικά, η Premier Capital του Μαλτέζου Melo Hili, που διατηρεί τα δικαιώματα ανάπτυξης της αμερικάνικης αλυσίδας στην ελληνική αγορά, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, με πρώτο της επενδυτικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη.

Με την κίνηση αυτή η McDonald’s θέλει να ενισχύσει την παρουσία της σε μία από τις σημαντικότερες αστικές αγορές της χώρας. Οι ίδιες πηγές υποδεικνύουν την πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη ως την έδρα του νέου καταστήματος, το οποίο μάλιστα προγραμματίζεται να ανοίξει τις πύλες του στα τέλη Ιουλίου.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στη στρατηγική ανανέωσης του δικτύου, η οποία τα προηγούμενα χρόνια περιελάμβανε ανοίγματα σε κομβικά σημεία, όπως στο The Mall Athens τον περασμένο Μάιο με το το δεύτερο «Project Ray» παγκοσμίως, καθώς και αποχωρήσεις από σημεία που δεν ταίριαζαν πλέον στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Premier.

Στη νέα εποχή αναδιοργάνωσης της αλυσίδας ανήκει και η ριζική ανακαίνιση του καταστήματος στο Σύνταγμα, το οποίο αναμένεται να σταματήσει η λειτουργία του για κάποιο διάστημα προς το τέλος του έτους.

Γιατί η McDonald’s επιμένει στη Μύκονο

Την ίδια ώρα, η Μύκονος εξακολουθεί να παραμένει στο «ραντάρ» της εταιρείας.

Το εγχείρημα δεν έχει εγκαταληφθεί και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η McDonald’s έχει ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την επίλυση των διοικητικών ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Για την εταιρεία, το νησί των Ανέμων αποτελεί στρατηγική επιλογή: Σκοπός είναι η ενίσχυση της παρουσίας της σε θέρετρα με ισχυρή τουριστική κίνηση.

Επισημαίνεται ότι η McDonald’s διαθέτει ήδη εποχικά εστιατόρια σε Σαντορίνη, Ρόδο, Κρήτη και Ζάκυνθο, ενώ από το 2011 έχει επενδύσει περισσότερα από 51 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά.

Η Premier Capital φαίνεται να επιμένει στη στρατηγική που συνδυάζει ισχυρά αστικά κέντρα με κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, προκειμένου να εκμεταλλευτεί το ανοδικό μομέντουμ που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισμός.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς πανευρωπαϊκά κατά τους πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με την έκθεση European Tourism: Trends & Prospects της European Travel Commission.

Όσο για την προτίμηση των καταναλωτών στην Ελλάδα συνολικά, αυτή παραμένει σταθερή, με μικρή τάση αύξησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2025 οι επισκέπτες στα καταστήματα McDonald’s έφτασαν στα 11,53 εκατομμύρια, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,21% σε σχέση με το 2024.