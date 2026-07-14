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JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Xρηματιστήριο Αθηνών 14.07.2026, 13:00
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JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Θετικές προοπτικές για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διαβλέπει η JP Morgan, εκτιμώντας ότι οι αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων τον Σεπτέμβριο, μετά την ένταξη της Ελλάδας στους δείκτες Euro Stoxx, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό καταλύτη για την πορεία των ελληνικών μετοχών.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η είσοδος στους δείκτες αναμένεται να οδηγήσει σε εισροές που θα ξεπεράσουν το 1 δισ. δολάρια, ενώ επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικές αποτιμήσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τραπεζικό κλάδο, με την JP Morgan να υποστηρίζει ότι το discount των ελληνικών τραπεζών έναντι των τραπεζών της Δυτικής Ευρώπης είναι υπερβολικά μεγάλο και δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη. Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9,6 φορές για τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 10,6 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και των κεφαλαιακών τους δεικτών.

Παράλληλα, η JP Morgan εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια αύξησης των τοποθετήσεων στην Ελλάδα από τα πανευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια (Pan-European funds), καθώς η συμμετοχή τους στην ελληνική αγορά παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι η ελληνική αγορά εμφανίζει ελκυστικό προφίλ αποτίμησης και μερισματικών αποδόσεων. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) για τους επόμενους 12 μήνες διαμορφώνεται στις 10,8 φορές, ενώ οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν μερισματική απόδοση περίπου 5%, στοιχείο που ενισχύει την επενδυτική τους ελκυστικότητα.

Κατά την JP Morgan, ο συνδυασμός των ισχυρών εισροών από την αναδιάρθρωση των δεικτών, των ελκυστικών αποτιμήσεων και της δυνατότητας αύξησης των τοποθετήσεων από διεθνή χαρτοφυλάκια δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η ελληνική αγορά να υπεραποδώσει το προσεχές διάστημα.

Οι πρωταγωνιστές

Η JP Morgan συνοδεύει την ανάλυσή της με εκτιμήσεις για τις παθητικές εισροές που θα προκύψουν από την ένταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες Stoxx Europe 600, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 1,015 δισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αναμένεται να κατευθυνθεί στις ελληνικές τράπεζες, με την Εθνική Τράπεζα να εκτιμάται ότι θα προσελκύσει εισροές 288,6 εκατ. δολαρίων, την Eurobank 232,5 εκατ. δολαρίων, την Τράπεζα Πειραιώς 220,1 εκατ. δολαρίων και την Alpha Bank 146,6 εκατ. δολαρίων.

Σημαντικές εισροές προβλέπονται επίσης για τη ΔΕΗ, τη Metlen, τον ΟΤΕ, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Aegean Airlines, γεγονός που, σύμφωνα με την JP Morgan, αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ελληνικό χρηματιστήριο.

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