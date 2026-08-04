Chevron: Ειδικό bonus στο προσωπικό μετα τα εντυπωσιακά κέρδη

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Eδικό μπόνους για τα έως τώρα λειτουργικά της αποτελέσματα θα απονείμει στους υπαλλήλους της η Chevron.

Η απόφαση της μεγάλης πετρελαικής εταιρείας εγινε γνωστή μετά την ανακοίνωση των κερδών-ρεκόρ της την Παρασκευή, τα οποία ενισχύθηκαν από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν.

Σε εσωτερικό email τη Δευτέρα, το οποίο είδε το Reuters, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάικ Γουίρθ επαίνεσε το προσωπικό της Chevron για την επίτευξη των στόχων μείωσης του κόστους, την επίτευξη συνεργιών από την εξαγορά της Hess νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και την ασφαλή λειτουργία εν μέσω των γεωπολιτικών αναταραχών που σημειώθηκαν φέτος στη Βενεζουέλα και τη Μέση Ανατολή.

«Αποτελέσματα όπως αυτά, σε μια χρονιά όπως η φετινή, δεν είναι συνηθισμένα», έγραψε ο Γουίρθ. «Αντανακλούν εξαιρετική προσπάθεια υπό εξαιρετικές συνθήκες.»

Το μπόνους θα ανέρχεται στο μισό του μηνιαίου βασικού μισθού για τους περισσότερους υπαλλήλους, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η κριτική Τραμπ για τα κέρδη των big oil

Η επιπλέον χρηματική παροχή ανακοινώθηκε την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, προτρέποντάς τις να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης και επιπλήττοντας τον Γουίρθ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο Fox News την Κυριακή, επειδή δεν αναγνώρισε τη συμβολή της κυβέρνησης στην επιτυχία της εταιρείας.

«Μειώστε τις τιμές του πετρελαίου για τους καταναλωτές (λιανική!), ΤΩΡΑ!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Aug 03 2026, 9:50 AM ET ) Mike Wirth, Chairman and CEO of Chevron, just gave, in an interview with the fabulous Maria Bartiromo, all of the reasons that his company is doing so well. The only thing he conveniently… pic.twitter.com/YHoW3VZBiK — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) August 3, 2026

Η Chevron δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τη δήλωση, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.