 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο

Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμος

World 04.08.2026, 14:00
Σχολιάστε
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για δεκαετίες η διεθνής κοινότητα ανησυχούσε ότι το Ιράν επιδίωκε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, οι τελευταίοι μήνες του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανέδειξαν μια διαφορετική πραγματικότητα: η Τεχεράνη διαθέτει ήδη ένα ιδιαίτερα ισχυρό στρατηγικό «όπλο» – όχι τεχνολογικό αλλά γεωπολιτικό.

Πρόκειται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, της σημαντικότερης θαλάσσιας ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η δυνατότητα του Ιράν να διαταράσσει ή ακόμη και να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά έχει μετατραπεί σε βασικό εργαλείο πίεσης προς τους αντιπάλους του. Παρότι αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι αυτή η ισχύς θα αποδυναμωθεί σύντομα, καθώς οι χώρες του Κόλπου αναπτύσσουν εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγών, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη.

Η εξάρτηση

Σύμφωνα με ανάλυση του Economist, η εξάρτηση από το Ορμούζ διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το εμπόρευμα και τη χώρα. Η δυνατότητα παράκαμψης των Στενών αυξάνεται σταδιακά, όμως απέχει ακόμη πολύ από το να εξαλείψει τη στρατηγική σημασία του.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περίπου 16 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέρχονταν καθημερινά από το Ορμούζ. Σήμερα, η Σαουδική Αραβία αξιοποιεί πλήρως τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος διασχίζει τη χώρα μέχρι το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταφέροντας έως και 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αντίστοιχα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτουργούν στο μέγιστο τον αγωγό Χαμπσάν–Φουτζέιρα, δυναμικότητας 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ενώ μικρότερες ποσότητες εξάγονται μέσω του Ιράκ προς την Τουρκία.

Παρά τις λύσεις αυτές, περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξακολουθούν να μην διαθέτουν εναλλακτική διαδρομή. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν δεύτερο παράλληλο αγωγό, ενώ το Ιράκ προωθεί μεγάλα έργα που θα συνδέσουν τα νότια κοιτάσματα με τη Συρία, την Ιορδανία και την Τουρκία. Εφόσον ολοκληρωθούν, εκτιμάται ότι θα μπορούν να παρακάμπτουν το Ορμούζ επιπλέον 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Οι εναλλακτικές διαδρομέ

Ωστόσο, ακόμη και τότε, ένα σημαντικό μέρος των εξαγωγών θα εξακολουθεί να εξαρτάται από τα Στενά. Επιπλέον, τα νέα έργα δεν είναι απαλλαγμένα από κινδύνους. Πολιτική αστάθεια, ζητήματα ασφαλείας και διασυνοριακές διαφωνίες μπορούν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να ακυρώσουν τις επενδύσεις. Παράλληλα, οι εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές, όπως το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και η Διώρυγα του Σουέζ, παραμένουν ευάλωτες σε επιθέσεις, όπως απέδειξε πρόσφατο πλήγμα με drone κοντά στη Νταμιέτα της Αιγύπτου.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση από το Ορμούζ για τα διυλισμένα προϊόντα. Περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια βενζίνης, ντίζελ και άλλων καυσίμων διέρχονται καθημερινά από το στενό και δεν υπάρχουν σήμερα χερσαίες εναλλακτικές. Η μεταφορά τους με φορτηγά, όπως επιχειρεί το Ιράκ προς τη Συρία, είναι δαπανηρή και περιορισμένης δυναμικότητας, ενώ η κατασκευή νέων διυλιστηρίων εκτός Κόλπου απαιτεί πολυετείς επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πιο δύσκολη περίπτωση αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG στον κόσμο, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη διέλευση μέσω του Ορμούζ. Δεν υπάρχουν σήμερα σχέδια για αγωγούς που θα μπορούσαν να μεταφέρουν αντίστοιχες ποσότητες φυσικού αερίου, ενώ η μεταφορά των εγκαταστάσεων υγροποίησης εκτός Κόλπου θεωρείται οικονομικά και τεχνικά εξαιρετικά απίθανη.

Όχι μόνο ενέργεια…

Παράλληλα, η σημασία των Στενών δεν περιορίζεται στις εξαγωγές ενέργειας. Οι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές τροφίμων και πρώτων υλών. Περίπου το 95% των δημητριακών τους εισάγεται από το εξωτερικό, ενώ μεγάλοι όγκοι σιδηρομεταλλεύματος, βωξίτη, φαρμάκων και εμπορευματοκιβωτίων φτάνουν μέσω του Ορμούζ. Η χερσαία μεταφορά δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση, καθώς ένα μόνο πλοίο τύπου Panamax μεταφέρει φορτίο που αντιστοιχεί σε περίπου 2.000 φορτηγά.

Ακόμη και η δημιουργία νέων σιδηροδρομικών αξόνων από την Ερυθρά Θάλασσα προς τον Περσικό Κόλπο θα απαιτούσε τεράστιες επενδύσεις. Εκτιμάται ότι μια τέτοια γραμμή μέχρι το Κατάρ θα μπορούσε να κοστίσει πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια και να χρειαστεί πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Επιπλέον, τα μεγάλα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων βρίσκονται σήμερα εντός του Κόλπου, με το Τζέμπελ Άλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποτελεί τον βασικό κόμβο της περιοχής. Αντίθετα, τα λιμάνια εκτός του Ορμούζ διαθέτουν πολύ μικρότερη δυναμικότητα και ήδη λειτουργούν κοντά στα όριά τους.

πετρέλαιο

Ορμούζ: Σταθερή πηγή εσόδων για το Ιράν

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ιράν φαίνεται να επιχειρεί να μετατρέψει τον έλεγχο του Ορμούζ σε σταθερή πηγή οικονομικών και γεωπολιτικών οφελών. Τον Ιούνιο κατατέθηκε στο ιρανικό κοινοβούλιο σχέδιο νόμου που προβλέπει την επιβολή τελών διέλευσης, τα οποία θα υπολογίζονται ανάλογα με το φορτίο, την αξία του και τον τύπο του πλοίου, χωρίς όμως να υπερβαίνουν το κόστος των εναλλακτικών διαδρομών. Οι χρεώσεις ενδέχεται επίσης να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εθνικότητα του ιδιοκτήτη ή του ναυλωτή.

Αρχικές εκτιμήσεις Ιρανών αξιωματούχων έκαναν λόγο για έσοδα άνω των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, όμως ειδικοί θεωρούν το ποσό υπερβολικό. Πιο ρεαλιστικές προβλέψεις τοποθετούν τα ετήσια έσοδα μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η ανάπτυξη νέων αγωγών θα μειώνει σταδιακά την εξάρτηση από το στενό.

Παρ’ όλα αυτά, η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στα οικονομικά οφέλη. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πραγματικός στόχος της Τεχεράνης είναι να κατοχυρώσει θεσμικά τον ρόλο της ως ρυθμιστή της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, δημιουργώντας ένα μόνιμο πλαίσιο ελέγχου, είτε μέσω συμφωνιών με γειτονικά κράτη είτε μέσω ενός συστήματος αδειοδοτήσεων και ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ακόμη και αν η οικονομική αξία του Ορμούζ μειωθεί σταδιακά, η γεωπολιτική επιρροή που προσφέρει στο Ιράν ενδέχεται να διατηρηθεί για πολλά ακόμη χρόνια, μετατρέποντας τη γεωγραφία σε ένα από τα ισχυρότερα στρατηγικά του πλεονεκτήματα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;
Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO
World

Όλα ή τίποτα για την Shein: Στοχεύει σε IPO με αποτίμηση μαμούθ
HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων
World

HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων
BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP
Saudi Aramco: Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 33% λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν
World

Saudi Aramco: «Άλμα» 33% στα κέρδη παρά τον πόλεμο στο Ιράν
Τραμπ: Επίθεση σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη
World

Επίθεση Τραμπ σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]
Ακίνητα

Το ιερό δισκοπότηρο του real estate - Οι hot περιοχές [πίνακας]

Οι αλλαγές στον ΝΟΚ επηρεάζουν άμεσα και την αγορά αντιπαροχής - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;

Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων
World

HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων

Τα κέρδη προ φόρων της HSBC αυξήθηκαν στα 10,1 δισ. δολάρια

BP: Υπερδιπλάσια τα κέρδη – Αύξηση μερίσματος
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP

Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

Saudi Aramco: Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 33% λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν
World

Saudi Aramco: «Άλμα» 33% στα κέρδη παρά τον πόλεμο στο Ιράν

Οι εξαγωγές της Aramco συνεχίζουν να διοχετεύονται μέσω εναλλακτικών οδών παρά των αναταράξεων στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Επίθεση σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη
World

Επίθεση Τραμπ σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη

Ο Τραμπ κατηγόρησε τις πετρελαϊκές ότι βγάζουν «πάρα πολλά χρήματα» ενώ απαιτεί χαμηλότερες τιμές βενζίνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαχειρίζεται με αξιοσημείωτη ψυχραιμία τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που εκδηλώνονται στη σημερινή συνεδρίαση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενοίκιο: «Ασφυκτική» η Αθήνα για εργένηδες – Τι λέει νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Ακίνητα

Απλησίαστα τα ενοίκια στην Αθήνα για εργένηδες - Νέα ευρωπαϊκή έρευνα

Για να ζήσει αξιοπρεπώς ένας εργένης ή μια εργένισσα στην Αθήνα, πληρώνοντας ενοίκιο, θα χρειαστεί σχεδόν το 100% ενός μέσου καθαρού μισθού 1.150 ευρώ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;

Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
AGRO

Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα - Οι δικαιούχοι

Ολοκληρώθηκε από το ΥΠΑΑΤ η οριστικοποίηση των στοιχείων για 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Κικίλιας: «Πάνω από 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»
Ακτοπλοΐα

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πάνω από 23 εκατ. ευρώ σε 280 χιλ. νησιώτες

Μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών

Deloitte: Οι CEOs αισιοδοξούν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις πηγής ανησυχίας
Executive

Τα «θέλω» των CEOs εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας [γραφήματα]

Αποκαλυπτική η έρευνα Deloitte CEO Business Barometer 2026 - Ζητούν βελτιστοποίηση κόστους και τεχνητή νοημοσύνη

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Το 83% των ερωτηθέντων στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μείωση φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα ζητούν οι πολίτες

Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ
Economy

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ

Τι αναφέρουν σε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι κοινωνικοί εταίροι

Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO
World

Όλα ή τίποτα για την Shein: Στοχεύει σε IPO με αποτίμηση μαμούθ

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά του Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων
World

HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων

Τα κέρδη προ φόρων της HSBC αυξήθηκαν στα 10,1 δισ. δολάρια

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων
AGRO

Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητά μείωση του φόρου για επιχειρήσεις στο 20%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μείωση του φόρου για επιχειρήσεις στο 20% - Οι προτάσεις των λογιστών

Τι αναφέρει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών λιγο πριν την 90η ΔΕΘ

Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι τιμές τον Ιούλιο – Σε ποια προϊόντα έφτασε το -7%
Economy

Πτώση στις τιμές των σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα έγραψαν -7%

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα ράφια - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies