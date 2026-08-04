Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS

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Τη θετική της στάση απέναντι στην Εθνική Τράπεζα επαναλαμβάνει η UBS, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 16% από το κλείσιμο της 3ης Αυγούστου (16,10 ευρώ).

Μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η ελβετική τράπεζα εκτιμά ότι η αναβαθμισμένη καθοδήγηση της διοίκησης δημιουργεί περιθώρια περαιτέρω αναθεώρησης των εκτιμήσεων της αγοράς, καθώς οι προβλέψεις των αναλυτών παραμένουν χαμηλότερες από τις νέες προσδοκίες της τράπεζας.

Αναβάθμιση των στόχων για το 2026

Η UBS επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ήταν ελαφρώς καλύτερα των εκτιμήσεων, ενώ η διοίκηση αύξησε τον στόχο για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (adjusted EPS) του 2026 σε πάνω από 1,40 ευρώ.

Η ίδια η UBS διατηρούσε ήδη πρόβλεψη για 1,45 ευρώ ανά μετοχή, γι’ αυτό και προχώρησε μόνο σε οριακές αλλαγές στο μοντέλο της, μειώνοντας τις εκτιμήσεις της κατά περίπου 1%.

Όπως σημειώνει, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο θετικών αναθεωρήσεων από την πλευρά της αγοράς, καθώς οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της Refinitiv διαμορφώνονται στα 1,37 ευρώ, ενώ το consensus της Visible Alpha πριν από τα αποτελέσματα βρισκόταν στα 1,38 ευρώ.

Πλεονάζον κεφάλαιο και δυνατότητα υψηλότερων διανομών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η UBS στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Εθνικής Τράπεζας.

Με δείκτη CET1 στο 17,3%, ακόμη και μετά την πρόβλεψη για τη διανομή μερίσματος, η τράπεζα διαθέτει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της UBS, περίπου 1,8 δισ. ευρώ πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Η Εθνική συνεχίζει να δημιουργεί οργανικά περισσότερο κεφάλαιο από αυτό που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA). Ειδικότερα, στο δεύτερο τρίμηνο δημιούργησε περίπου 70 μονάδες βάσης κεφαλαίου, από τις οποίες οι 40 μονάδες βάσης απορροφήθηκαν από την αύξηση των RWA, αφήνοντας καθαρή ενίσχυση περίπου 30 μονάδων βάσης, έναντι μιας συνήθους πρόβλεψης περίπου 40 μονάδων βάσης για διανομή στους μετόχους.

Η UBS εκτιμά ότι έως το τέλος του 2026 ο δείκτης CET1 θα διαμορφωθεί στο 16,8%, επίπεδο που προσφέρει σημαντική ευελιξία για περαιτέρω αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας, το επιπλέον κεφάλαιο μπορεί να κατευθυνθεί σε τρεις βασικούς άξονες:

– ειδικές διανομές προς τους μετόχους – με την UBS να ενσωματώνει ήδη ειδικό μέρισμα 150 εκατ. ευρώ για το 2026,

– μικρές στρατηγικές εξαγορές και συμφωνίες που δημιουργούν αξία, όπως η συναλλαγή με την Allianz και η επένδυση της Dromeus Capital στον τομέα ακινήτων,

– αγορά επανεξυπηρετούμενων δανείων (re-performing assets), σε μια αγορά όπου, σύμφωνα με την UBS, παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος περίπου 80 δισ. ευρώ δανείων, εκ των οποίων περίπου το 15% εξυπηρετείται κανονικά.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους

Η UBS υπογραμμίζει ότι η Εθνική συνεχίζει να εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική στις επιχειρηματικές χορηγήσεις.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και κατά 2,1 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, έναντι στόχου για αύξηση άνω των 3 δισ. ευρώ σε ολόκληρο το 2026.

Ειδικότερα, τα εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 4,6% σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο τρίμηνο, μετά την αύξηση 2,6% του πρώτου τριμήνου, ενώ σε ετήσια βάση είχαν ενισχυθεί κατά 12,7%.

Παράλληλα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) σταθεροποιήθηκε στο 2,73% κατά το δεύτερο τρίμηνο και η UBS εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 2,80% έως το τέλος του έτους.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), τα οποία πλέον προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,6% το 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για χαμηλή μονοψήφια άνοδο. Οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας θεωρούν ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του μεσοπρόθεσμου στόχου της για ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους περίπου 7%.

Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική

Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής, η UBS θεωρεί ότι η αποτίμηση της Εθνικής Τράπεζας εξακολουθεί να είναι ελκυστική.

Η τιμή-στόχος των 18,70 ευρώ παραμένει αμετάβλητη και βασίζεται σε μοντέλο αποτίμησης δύο σταδίων (Gordon Growth), το οποίο ενσωματώνει διατηρήσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 18,5% και κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE) 11%.

Με βάση τις εκτιμήσεις της UBS, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 9,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, διατηρώντας έκπτωση περίπου 6% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο στις 10,3 φορές τα κέρδη τους.

Η UBS χαρακτηρίζει την Εθνική Τράπεζα ως μία από τις πλέον αποδοτικές τράπεζες της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι εμφανίζει σήμερα ROTE 20,3%, με βάση δείκτη CET1 13%, ενώ διαθέτει και το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, μόλις 17 μονάδες βάσης, στοιχείο που συνεχίζει να στηρίζει την υψηλή κερδοφορία της.