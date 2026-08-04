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Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Economy 04.08.2026, 07:00
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Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

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Μία ευρεία γκάμα κατηγοριών προϊόντων περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Σουηδία, οι οποίες για το 2025 ενισχύθηκαν κατά 10,33%, όταν οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 6,5%, με το εμπορικό έλλειμμα να διευρύνεται φθάνοντας τα 306 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα, δε, καταλαμβάνει την 43η θέση ανάμεσα στους σημαντικότερους προμηθευτές της σκανδιναβικής αυτής χώρας, όταν στη τριάδα των σημαντικοτέρων είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γερμανία.

Με θετικό πρόσημο οι εξαγωγές στη Σουηδία

Μετα από μία διετία μείωσης των ελληνικών εξαγωγών προς τη Σουηδία, αυτές επανήλθαν σε θετικό πρόσημο το 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ετήσια Εκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Στοκχόλμης, το 2023 οι ελληνικές εξαγωγές στη Σουηδία μειώθηκαν κατά 9,3% σε 343,9 εκατ. ευρώ. Ρυθμιστής της διακύμανσης ήταν η κατηγορία των ορυκτών καυσίμων οι εξαγωγές της οποίας μειώθηκαν κατά -64,7%.

To 2024 συνεχίσθηκε η μείωση των ελληνικών εξαγωγών (-4,3%) οι οποίες ανήλθαν σε 329,2 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που οι εισαγωγές της Ελλάδος από τη Σουηδία μειώθηκαν ελαφρά σε 628,6 εκατ. ευρώ (-1,5%).

Την περσινή χρονιά όμως η τάση αντιστράφηκε με τις ελληνικές εξαγωγές να σημειώνουν αύξηση στα 363,1 εκατ. ευρώ από 329,2 εκατ. ευρώ, ενώ ανοδική ήταν η πορεία των εισαγωγών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 669,4 εκατ. ευρώ από 628,6 εκατ. ευρώ. Ετσι, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 2,3% και διαμορφώθηκε στα 306, 3 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα ορυκτά καυσίμα οι εξαγωγές τους έχουν σταθεροποιηθεί: το 2024 η αξία των ελληνικών εξαγωγών ορυκτών καυσίμων ανήλθε σε 31 εκατ. ευρώ και διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο και το 2025 με 34,7 εκατ. Ευρώ. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή ανήλθε το 2025 σε 328,4 εκατ. ευρώ.

Τι εξάγουμε, τι εισάγουμε

Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στη Σουηδία, περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα αγαθών. Η πρώτη κατηγορία προϊόντων σε εξαγωγές, ανάμεσα στις 20 κυριότερες, είναι «όργανα και συσκευές οπτικής, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων και συσκευών», με την αξία τους να φτάνει τα 56,3 εκατ. ευρώ ή 15,150% επί του συνόλου.

Ακολουθούν γάλα και τυριά, αυγά, μέλι και προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, με μερίδιο 13,53%, παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων με 9,89%, ορυκτά καύσιμα με 9,55% και φαρμακευτικά προϊόντα με 6%.

Στον αντίποδα, τα φαρμακευτικά προϊόντα βρέθηκαν στην πρώτη θέση στις εισαγωγές της χώρας μας από τη Σουηδία το 2025, εκθρονίζοντας τα οχήματα που υπέστησαν για τρίτη συνεχή χρονιά μείωση και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, η αξία των εισαγωγών οχημάτων ανήλθε σε 80,6 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 95,4 εκατ. ευρώ το 2024 και 116,68 εκατ. ευρώ το 2023.

Η αξία των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων διαμορφώθηκε το 2025 σε 82,1 εκατ. ευρώ, με την τρίτη θέση να συμπληρώνεται από το αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο με αξία 73,1 εκατ. ευρώ ή μερίδιο 10,92%.

Ποιες σουηδικές εταιρείες είναι παρούσες στην Ελλάδα

Σε ότι αφορά στις επενδυτικές εισροές, η παρουσία σουηδικών εταιρειών στην Ελλάδα εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, στους τομείς μεταφορών και αποθήκευσης, μεταποίησης και μηχανικού εξοπλισμού, υγείας, εμπορίου, ενέργειας και περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περί τις σαράντα σουηδικές εταιρείες μεταξύ των οποίων οι Ikea, Volvo, Volvo Penta, Scania, Skf, Ericsson, Abb, Astrazeneca, Scania, Husqvarna, Atlas Copco, Tetra Pak, SAS, Epiroc, Duxiana, Elekta, H&M, Electrolux, Getinge, Combitrans, Uddeholm, Hiab, Bentone, Eolvent, Turbogeneral, Jensen Ventilation, Thermia Varmepump, Esbe, Europafilter, Alfalaval, Spxflow, Oriflame, Consilium, Hospitecnica, Intrum, Sterner Stenhus, Systemair κ.α.

Ειδικά όσον αφορά επενδύσεις σε ακίνητα καταγράφονται αυξημένες ροές ύψους 11 εκατ. ευρώ για το 2025 από τη Σουηδία προς τη χώρα μας.

Πλεονασματικές… οι υπηρεσίες

Το ισοζύγιο υπηρεσιών με τη Σουηδία παραμένει διαχρονικά πλεονασματικό για την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι μειώθηκε αισθητά το 2020 και το 2021 λόγω της πανδημίας, ενώ σημαντική περαιτέρω βελτίωση εμφάνισε το 2024. Το 2025 σημειώθηκε το μεγαλύτερο ιστορικά πλεόνασμα (άνω των 544 εκατ. ευρώ) του διμερούς ισοζυγίου υπηρεσιών. Τη χρονιά αυτή οι εισπράξεις σε αξία ανήλθαν σε 741 εκατ. ευρώ από 505 το 2024.

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν και το 2025 τη μεγαλύτερη κατηγορία εισπράξεων της Ελλάδος από τη Σουηδία (72% του συνόλου) έχοντας σημειώσει αύξηση 81% έναντι του 2024, ενώ έπονται οι μεταφορές (αεροπορικές, θαλάσσιες και
οδικές, 14% του συνόλου).

Πόσοι Σουηδοί τουρίστες ήρθαν στην Ελλάδα

Οι αφίξεις Σουηδών τουριστών στην Ελλάδα οι οποίες μειώθηκαν σαφώς το 2020 επανήρθαν ελαφρώς το 2021 και σημείωσαν σαφή αύξηση το 2022. Για το 2023 παρατηρήθηκε ελαφρά μείωση στις αφίξεις από τη Σουηδία, ενώ το 2024 οι αφίξεις ανέκαμψαν ξεπερνώντας τα προ πανδημίας επίπεδα.

To 2025 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τις αφίξεις στη χώρα μας από τη Σουηδία, καθώς σημειώθηκε σημαντική άνοδος κατά 31% έναντι του 2024. Συγκριμένα, οι αφίξεις από την Σουηδία στην Ελλάδα ανήλθαν σε 616,6 χιλ. άτομα έναντι 470,5 χιλ. άτομα το 2024.

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