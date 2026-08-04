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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά στις δημοπρασίες

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 2.628,73 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.603,24 μονάδων (-0,33%) και 2.628,74 μονάδων (+0,65%)

Xρηματιστήριο Αθηνών 04.08.2026, 17:34
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά στις δημοπρασίες
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με ένα κρεσέντο αγοραστών στις δημοπρασίες, το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κλείσει με κέρδη και σήμερα, διατηρώντας σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο τις όποιες πιέσεις δέχτηκε σήμερα από τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 2.628,73 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.603,24 μονάδων (-0,33%) και 2.628,74 μονάδων (+0,65%). Ο τζίρος ανήλθε στα 272,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 1,9 εκατ. τεμάχια αξίας 20 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,71% στις 6.713,70 μονάδες, ενώ στο +1,51% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.127,69 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,12% στις 3.071,01 μονάδες.

Η αγορά πήρε τις ανάσες της…

Μια ολιγόωρη… στάση πραγματοποίησε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών να κάνουν την εμφάνισή τους έπειτα από το εντυπωσιακό ανοδικό σερί των τελευταίων εβδομάδων, χωρίς όμως να μεταβάλουν τη συνολική εικόνα της αγοράς, η οποία παρέμεινε καθόλα θετική, όπως επιβεβαιώθηκε και στις δημοπρασίες. Η συνεδρίαση είχε περισσότερο χαρακτήρα εσωτερικής αναδιάταξης παρά αλλαγής τάσης. Οι πωλητές εμφανίστηκαν, αλλά δεν είχαν ούτε την ένταση ούτε τον όγκο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική διόρθωση. Αντίθετα, οι αγοραστές απορρόφησαν με σχετική άνεση την προσφορά, επιβεβαιώνοντας ότι η ανοδική δυναμική εξακολουθεί να έχει ισχυρά στηρίγματα.

Δεν είναι άλλωστε λίγα τα κέρδη που έχουν προηγηθεί. Από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.433 μονάδων στις 17 Ιουλίου μέχρι και την υπέρβαση των 2.600 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης έχει καταγράψει μια σχεδόν αδιάκοπη ανοδική πορεία, με μοναδική αξιόλογη διόρθωση εκείνη της 23ης Ιουλίου. Το πιο σημαντικό στοιχείο, πάντως, ήταν ότι οι κινήσεις των χαρτοφυλακίων έδειξαν σήμερα περισσότερο σε επιλεκτική ανακατανομή θέσεων και σε μεταφορά κεφαλαίων προς μετοχές που έχουν υστερήσει μέχρι τώρα.

Το ενδιαφέρον παραμένει επίσης στα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των επενδυτών. Ο νέος κύκλος ανακοινώσεων κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες, με την αγορά να περιμένει τα μεγέθη από τη ΔΕΗ, την Coca-Cola HBC, τη HELLENiQ ENERGY, τη METLEN και την CrediaBank, αναζητώντας νέους καταλύτες που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την επόμενη κίνηση του Χρηματιστηρίου.

Υποστηρικτικό παραμένει και το διεθνές περιβάλλον. Παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι διεθνείς αγορές συνέχισαν να κινούνται κοντά στα υψηλά τους, καθώς τα έως τώρα εταιρικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημείωσε άλμα 4,39%, με την Κύπρου να κλείνει στο +3,32%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Jumbo, Optima Bank, Alpha Bank, Helleniq Energy, Motor Oil, Τιτάν, Βιοχάλκο και Πειραιώς, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Eurobank, Aktor, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Λάμδα, ΔΑΑ και Εθνική.

Στον αντίποδα, οι Aegean, CrediaBank, Coca Cola και ΕΥΔΑΠ δεν κατάφεραν να περιορίσουν κάτω από το 1% τις απώλειες τους, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Allwyn και ΟΤΕ. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι ΕΛΧΑ και Metlen.

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