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ΗΠΑ: Πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμουζ

Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Επικαιρότητα 04.08.2026, 18:55
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ΗΠΑ: Πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμουζ
Newsroom

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Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ έχει σημειωθεί, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Ρούμπιο: Δεν υπάρχει κάτι οριστικό, ελπίζουμε να συμβεί πολύ σύντομα

«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες αυτές, αλλά δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό. Ελπίζουμε ότι θα συμβεί πολύ σύντομα», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC υποστήριξε ότι ΗΠΑ και Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία την Τρίτη ή την Τετάρτη για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ με ελεύθερη κυκλοφορία για τα εμπορικά πλοία.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς» υποστήριξε ο Μπέσεντ  «Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια συμφωνία σήμερα ή αύριο για να ανοίξουμε τα Στενά και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη θέση σε αυτή τη σύγκρουση».

Εξήγησε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία στα Στενά όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν θα μπορούσε να χρεώνει διόδια.

Μπέσεντ: Θα είναι ελεύθερη η κυκλοφορία

«Θα είναι ελεύθερη κυκλοφορία» είπε ο Μπέσεντ ψύχραιμος. «Παρόλο που τα πράγματα είναι ακόμα λίγο επικίνδυνα εκεί τις τελευταίες ημέρες, είδαμε αρκετά πλοία να βγαίνουν ακόμη και τώρα».

Η διπλωματική επίλυση φαίνεται να εξαρτάται από τις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για να διασχίσουν περισσότερα πλοία τα Στενά του Ορμουζ.

Το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το Μουσκάτ και η Τεχεράνη συζητούσαν την επαναλειτουργία του λεγόμενου μεσαίου περάσματος μέσω του Ορμούζ. Ωστόσο, έχει ναρκοθετηθεί από το Ιράν, σύμφωνα με πηγές και μπορεί να χρειαστεί να καθαριστεί πριν τα πλοία το χρησιμοποιήσουν σε τακτική βάση.

Το σημείο συμφόρησης, ένας ζωτικός αγωγός για την προμήθεια πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων όπως λιπάσματα, παραμένει σχεδόν κλειστό. Σχεδόν κανένα πλοίο δεν διαπλέει, τουλάχιστον με τους αναμεταδότες τους ενεργοποιημένους. Τα περισσότερα που το κάνουν ακολουθούν μια βόρεια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ιράν με ιρανική άδεια ή μια νότια διαδρομή κοντά στο έδαφος του Ομάν.

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