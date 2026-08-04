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Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

AGRO 04.08.2026, 10:00
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Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

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Αντιμέτωποι με μία ακόμη δύσκολη καλλιεργητική περίοδο βρίσκονται οι Ευρωπαίοι αγρότες, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ανομβρία και οι καταστροφικές πυρκαγιές προκαλούν σημαντικές απώλειες σε πλήθος καλλιεργειών. Από το καλαμπόκι και τα κηπευτικά μέχρι τα αμπέλια και τους ελαιώνες, η μειωμένη παραγωγή δημιουργεί φόβους για νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Ιδιαίτερα όμως, ανησυχητική είναι η εικόνα για το ελαιόλαδο.

Οι ελαιώνες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δοκιμάζονται από τον συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, λειψυδρίας και πυρκαγιών, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν ότι οι τιμές ενδέχεται να ακολουθήσουν και πάλι ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Η μικρότερη ποσότητα εμπορεύσιμου καρπού και το αυξημένο κόστος παραγωγής ενδέχεται να επαναφέρουν τις ανατιμήσεις

Πυρκαγιές έχουν πλήξει ελαιοπαραγωγικές περιοχές στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Ακόμη και οι εκτάσεις που δεν παραδόθηκαν στις φλόγες επηρεάστηκαν από τον καπνό, την τέφρα και την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εμφάνιση εχθρών και ασθενειών, ενώ επηρεάζουν την ανάπτυξη και το μέγεθος του ελαιοκάρπου.

Παρότι οι διεθνείς τιμές του ελαιολάδου είχαν αποκλιμακωθεί μετά την εκτόξευση των προηγούμενων ετών, τους τελευταίους μήνες εμφανίζουν ξανά ανοδικές τάσεις. Η μικρότερη ποσότητα εμπορεύσιμου καρπού και το αυξημένο κόστος παραγωγής ενδέχεται να επαναφέρουν τις ανατιμήσεις, επιβαρύνοντας τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές.

Χαρακτηριστικό είναι, όπως αναφέρει ο «The Guardian», οι τιμές για ένα μπουκάλι έξτρα παρθένο λάδι ενός λίτρου στα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν πάνω από 7 £ κατά μέσο όρο και έχουν αρχίσει να αυξάνονται ξανά τους τελευταίους μήνες.

ελαιόλαδο

Χαμένες…παραγωγές

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην ελαιοκομία. Στη Γαλλία, χιλιάδες τόνοι λαχανικών, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, εκτιμάται ότι έχουν χαθεί. Σε ορισμένες καλλιέργειες, όπως τα φυλλώδη λαχανικά, τα καρότα, τα πράσα, τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, η παραγωγή μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο μισό.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης, και στους αμπελώνες της Καμπανίας, του Μπορντό και της Βουργουνδίας, όπου η ζέστη περιόρισε την ανάπτυξη των σταφυλιών. Στην Καμπανία ο τρύγος αναμένεται να ξεκινήσει περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν από μερικές δεκαετίες, ενώ η παραγωγή υπολογίζεται μειωμένη κατά περίπου 10% συγκριτικά με πέρυσι.

Στην Ισπανία, οι προβλέψεις για τη νέα παραγωγή δημητριακών υποχωρούν από τα 24 εκατ. τόνους σε λίγο περισσότερους από 18,5 εκατ. τόνους. Να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη αυτή έγινε πριν από τις πυρκαγιές.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι αγρότες της Ισπανίας είναι πιο προσαρμοσμένοι σε ζεστές ξηρές συνθήκες, καλλιεργώντας ποικιλίες καλλιεργειών που μπορούν να αντέξουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και αντλώντας περισσότερο από την άρδευση και την αποθήκευση νερού για τη διαχείριση περιόδων ξηρασίας.

Νέες προβλέψεις

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορίσει τις εκτιμήσεις της για τους ηλίανθους, το καλαμπόκι, τις πατάτες και τη σόγια. Εν τω μεταξύ, ο αραβόσιτος μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη και οι προσδοκίες για τις πατάτες και τη σόγια μειώθηκαν κατά 3%.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν πληγεί λιγότερο από άλλες, με τη Ρουμανία, για παράδειγμα, να βλέπει περισσότερες βροχοπτώσεις και τη σοδειά σιταριού της Ιταλίας να αποδεικνύεται ανθεκτική.

Αντίστοιχα, ο οργανισμός αγροτικού εμπορίου ASAJA είπε ότι οι άμεσες ζημιές από τη φωτιά έπληξαν οπωρώνες, αμπελώνες, γεωργικές εκτάσεις και θερμοκήπια – επηρεάζοντας εσπεριδοειδή, αβοκάντο, αμύγδαλα, αμπελώνες, λαχανικά και ελαιώνες – ενώ το υδατικό στρες και οι ακραίες θερμοκρασίες έπληξαν την παραγωγή ντομάτας και καλαμποκιού.

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