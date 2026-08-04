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Τουρισμός για Όλους: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα

Η υποβολή των αιτήσεων για το Τουρισμός για Όλους θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου

Τουρισμός 04.08.2026, 18:30
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Τουρισμός για Όλους: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα
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Ξεκινούν αύριο, 5 Αυγούστου, οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Η κυρία Κεφαλογιάννη, αφού σημειώνει πως οι «διακοπές είναι δικαίωμα για όλους τους Ελληνες», αναφέρεται στην αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων του προγράμματος, στην ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών με επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, μετά τα 4 παιδιά, ενώ για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% συμμετέχουν ελεύθερα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Εως 600 ευρώ στο Τουρισμός για Όλους

Τα ποσά φτάνουν έως και τα 600 ευρώ, και πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2027. Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου 2026 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (vouchers.gov.gr) ή μέσω ΚΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι για τους άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, έναντι 19.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Αντίστοιχα, για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να φθάσει έως και τις 58.000 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την ένταξη σημαντικά περισσότερων νοικοκυριών στο πρόγραμμα, διευρύνοντας τη βάση των δικαιούχων.

Πού δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ταξίδια και στις διαμονές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Στόχος είναι η ενίσχυση του χειμερινού και εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και η στήριξη περιοχών που δεν αποτελούν παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί.

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