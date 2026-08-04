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Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά του Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο

World 04.08.2026, 12:39
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Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Μια αποτίμηση 30 έως 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιδιώκει η Shein για την IPO στο Χονγκ Κονγκ, την οποία ο διαδικτυακός λιανοπωλητής γρήγορης μόδας σχεδιάζει να ξεκινήσει ήδη από τα μέσα Αυγούστου.

Η Shein ξεκίνησε συναντήσεις με επενδυτές πριν από τη συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, όπως επισημαίνει αποκλειστικά το Reuters. Η συμφωνία θα μπορούσε να ξεκινήσει στα μέσα έως τα τέλη αυτού του μήνα.

Αλλαγή σχεδίων για τη Shein

Ο προηγουμένως μη αναφερθείς στόχος αποτίμησης IPO ύψους 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αντιπροσώπευε μια απότομη πτώση σε σχέση με την αποτίμηση των 98,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 και την αποτίμηση των 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιτεύχθηκε σε γύρους ιδιωτικών κεφαλαίων το 2023 και τον Απρίλιο του 2024, αντανακλώντας τις αυξανόμενες επιχειρηματικές προκλήσεις.

Η αποτίμηση της IPO και το χρονοδιάγραμμα έναρξης δεν είναι ακόμη οριστικά και υπόκεινται σε αλλαγές μετά από σχόλια από συναντήσεις με επενδυτές, ανέφεραν οι πηγές. Η Shein δεν έχει δημοσιοποιήσει το μέγεθος της IPO, την τιμή προσφοράς και το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής.

Το προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου της Shein για την αρχική δημόσια προσφορά τον περασμένο μήνα έδειξε ότι η εταιρεία κατέγραψε τριμηνιαίες ζημίες 99 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω επιβράδυνσης των πωλήσεων, αφότου οι ΗΠΑ κατάργησαν την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς σε μικρές συσκευασίες και μια υψηλή εφάπαξ λογιστική χρέωση.

Η πολυπόθητη IPO

Η Επιτροπή Ρυθμιστικής Αρχής Κεφαλαιαγοράς της Κίνας ενέκρινε την IPO στις 10 Ιουλίου, μετά την αποτυχία των προσπαθειών της Shein να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Το ενημερωτικό δελτίο της ιδρυθείσας στην Κίνα εταιρείας, έδειξε ότι τα περιθώρια κέρδους συρρικνώθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες αυτού του έτους, μετά την αύξηση των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών.

Καθώς η Shein αναμένει παρόμοια μέτρα στην Ευρώπη που θα πιέσουν την κερδοφορία της, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Sky Xu ενδέχεται να καταλήξει με μια αποτίμηση «ευκαιρίας» κάτω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα της Shein αυξήθηκαν κατά 8% στα 41,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σε σχέση με το 20,7% που είχε σημειώσει ένα χρόνο νωρίτερα. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 99 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού οι ΗΠΑ κατάργησαν την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς για μικρά δέματα και η εταιρεία κατέγραψε μια υψηλή εφάπαξ λογιστική χρέωση.

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