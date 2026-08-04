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Cenergy: Άλμα πωλήσεων και κερδοφορία το α’ εξάμηνο του 2026 – Αναβαθμίζονται οι εκτιμήσεις για EBITDA

Τα κέρδη προ φόρων της Cenergy αυξήθηκαν κατά 43%, φθάνοντας τα 177 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 138 εκατ. ευρώ

Business 04.08.2026, 19:44
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Cenergy: Άλμα πωλήσεων και κερδοφορία το α’ εξάμηνο του 2026 – Αναβαθμίζονται οι εκτιμήσεις για EBITDA
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Αναβαθμίζονται οι εκτιμήσεις της Cenergy για το 2026 μετά από μια ισχυρή κερδοφορία κατά το α’ εξάμηνο αλλά και ένα ένα αυξανόμενο ανεκτέλεστο παραγγελιών.

Πιο ειδικά, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε ετήσια βάση, με ισχυρή ανάπτυξη και στους δύο τομείς.

Αυξάνονται οι στόχοι για τα EBITDA

Έπειτα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 26% και διαμορφώθηκε σε 216 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να ανέρχεται σε 18,7% χάρη στο βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και την ομαλή εκτέλεση των έργων.

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Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 43%, φθάνοντας τα 177 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 138 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, περίπου 3,9 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου οδηγεί σε αναβάθμιση της εκτίμησης για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του οικονομικού έτους 2026, το οποίο αναμένεται πλέον να κυμανθεί μεταξύ 390 και 420 εκατ. ευρώ.

Cenergy

Cenergy: Ισχυρές επιδόσεις

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cenergy Holdings. Μετατρέψαμε το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, παραμένοντας επιλεκτικοί και πειθαρχημένοι στην ανάληψη και εκτέλεση ενεργειακών έργων.  Και οι δύο τομείς στήριξαν την αύξηση της κερδοφορίας, ενώ η ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου από τον ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη στην ιστορία μας, οδήγησε το ανεκτέλεστο σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αναθέσεις έργων που πλέον εκτείνονται και μετά το 2030».

Επενδύσεις με βάση μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις

Στη συνέχεια, ο κ. Αλεξίουανέφερε: «Παράλληλα, θέτουμε τα θεμέλια της επόμενης αναπτυξιακής μας φάσης. Η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Maryland, ΗΠΑ θα είναι η βάση της παρουσίας μας στη Βόρεια Αμερική, μια αγορά όπου η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση των δικτύων και η ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες.  Την ίδια στιγμή, η νέα παραγωγική μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο μας φέρνει πιο κοντά στους πελάτες μας τόσο στις παραδοσιακές ενεργειακές αγορές όσο και στην αναπτυσσόμενη αγορά δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις επικρατούσες μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις: τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά καλώδια και την ανθεκτική ζήτηση για σωλήνες χάλυβα υψηλών προδιαγραφών. Μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους με αυτοπεποίθηση, πάντα προσηλωμένοι στην ασφάλεια, στην καλή εκτέλεση των έργων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

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