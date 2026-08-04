Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο

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Σε νέα ιστορικά υψηλά κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η άνοδος του τεχνολογικού κλάδου και η πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις επιπτώσεις της στις ενεργειακές αγορές.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,77% στις 657 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,20% στις 10.879 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,85% στις 26.223 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,61% στις 8.666 μονάδες.

Στο επίκεντρο σήμερα βρέθηκε η Bayer, η μετοχή της οποίας σημείωσε άνοδο 3%, καθώς ο γερμανικός φαρμακευτικός όμιλος ανακοίνωσε απρόσμενη αύξηση κατά 1,9% στα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου.

Ισχυρή ήταν η εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος κατέγραψε άνοδο 1,7%. Ξεχώρισε η BE Semiconductor, με κέρδη 5,6%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής σε σύσταση «buy» από τη Berenberg, η οποία εκτίμησε ότι η πρόσφατη διόρθωση δημιούργησε ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.

Ανοδικά κινήθηκαν και άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, με τη Soitec να ενισχύεται κατά 5,1%, ενώ οι Aixtron, ASML και Infineon κατέγραψαν κέρδη από 1,3% έως 3,6%.

Ο κλάδος των ημιαγωγών παραμένει το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα ευμετάβλητος, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αξιολογήσουν κατά πόσο οι υψηλές αποτιμήσεις δικαιολογούνται από τη διατηρησιμότητα της ζήτησης και των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτές της UBS Global Wealth Management σημείωσαν ότι τα μέχρι στιγμής εταιρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εκτίμησή τους πως οι επιχειρήσεις υλοποιούν επιτυχώς τα επιχειρηματικά τους σχέδια και ότι η πορεία της κερδοφορίας στην Ευρώπη εμφανίζει πλέον πιο θετικές προοπτικές. Όπως επισημαίνουν, η αγορά ενδέχεται να στηριχθεί περαιτέρω και από πιο τοπικούς παράγοντες, όπως η εντατικοποίηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη.

Σε αυτό το κλίμα, ο κλάδος αεροδιαστημικής και άμυνας σημείωσε άνοδο 1,8%, ενώ οι μεταλλευτικές εταιρείες ενισχύθηκαν κατά 2,6%, ακολουθώντας την άνοδο των τιμών των μετάλλων.

Στον αντίποδα, η Lufthansa υποχώρησε κατά 10,6%, αφού προειδοποίησε ότι τα λειτουργικά της κέρδη ενδέχεται να μειωθούν φέτος, καθώς στο δεύτερο τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκε η πίεση από το αυξημένο κόστος καυσίμων που συνδέεται με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Zalando, η οποία κατέγραψε απώλειες 16,8%, τις μεγαλύτερες στον STOXX 600, μετά την εκτίμηση ότι τα έσοδα και η ανάπτυξη για το 2026 θα κινηθούν στο κατώτερο μισό του εύρους των προηγούμενων προβλέψεών της, ενώ παράλληλα περιόρισε τις εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα λειτουργικά της κέρδη. Ως αποτέλεσμα, ο ευρωπαϊκός κλάδος λιανικής υποχώρησε κατά 2,6%.

Θετικά κινήθηκαν και οι ενεργειακές μετοχές, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,1%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν μετά τη σημαντική πτώση της Δευτέρας. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή, καθώς μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να φαντάζει μακρινή.

Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, οι διεθνείς αγορές κινούνται μεταξύ αισιοδοξίας και επιφυλακτικότητας, καθώς οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.