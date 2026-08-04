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Ταυτότητες: Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι παλαιές

'Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες και τη διαδικασία έκδοσής τους

Κοινωνία 04.08.2026, 18:00
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Ταυτότητες: Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι παλαιές
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Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δίνεται στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, ωστόσο αυτή αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι το σύνολο των χρήσεών τους.

Οι παλαιές ταυτότητες

Η σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι παλαιές ταυτότητες παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Αντίθετα, η χρήση τους περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δεν επεκτείνεται, για παράδειγμα, στη χρήση τους ως ταξιδιωτικού εγγράφου ή ως αποδεικτικού ταυτότητας σε κάθε συναλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι τα «μπλε» πλαστικοποιημένα δελτία δεν ισχύουν πλέον για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμη και για προορισμούς εντός ζώνης Σένγκεν και όσοι πολίτες δεν έχουν ακόμη φροντίσει να έχουν στα χέρια τους τις νέες ταυτότητες μπορούν να

Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας, για να μπορούν να τη χρησιμοποιούν πλήρως.

Τι χρειάζεται για την έκδοση της νέας ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται:

• Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), που καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς.

• Μειωμένο παράβολο 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486) για πολύτεκνους, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

• Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043).

Τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Πώς κλείνεται το ραντεβού

Η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά, με την επιλογή της αρμόδιας Αρχής Έκδοσης ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του πολίτη και τον προγραμματισμό διαθέσιμης ημερομηνίας και ώρας.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει διαθεσιμότητα σε άλλο Αστυνομικό Τμήμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται ηλεκτρονική επιβεβαίωση με τα στοιχεία του ραντεβού και της αρμόδιας υπηρεσίας. Η αλλαγή ή ακύρωση μπορεί να γίνει έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτομάτως μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη.

Αντιθέτως, σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό απαιτείται.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας απαιτείται επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.

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