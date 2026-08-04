Ελληνικές τράπεζες: Η Scope βλέπει υψηλότερα κέρδη το 2026 – Οι νέες προβλέψεις για Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για τις ελληνικές ράπεζες η Scope Ratings, προβλέποντας ακόμη υψηλότερη κερδοφορία το 2026, καθώς η δυναμική των χορηγήσεων, τα ανθεκτικά καθαρά επιτοκιακά περιθώρια και η ισχυρή αύξηση των προμηθειών συνεχίζουν να στηρίζουν τα αποτελέσματα του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, ο οίκος εκτιμά ότι το κόστος κινδύνου θα κινηθεί υψηλότερα, καθώς οι τράπεζες επιλέγουν πιο συντηρητική στάση απέναντι στις αυξανόμενες γεωπολιτικές και μακροοικονομικές αβεβαιότητες.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Scope Ratings, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026, γεγονός που οδήγησε τον οίκο να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις του για τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Μαρτίου.

Οι ελληνικές τράπεζες και τα νέα δάνεια

Η Scope εκτιμά ότι τα υψηλότερα επιτόκια Euribor θα αντισταθμίσουν τη συμπίεση των περιθωρίων στα νέα δάνεια, ενώ παράλληλα αναμένει περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, χάρη στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα διαχείρισης περιουσίας, ασφαλιστικές λύσεις και υπηρεσίες transaction banking.

Ο οίκος προβλέπει ότι η ετήσια απόδοση επί των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Return on Risk-Weighted Assets) θα παραμείνει κοντά στο 3%, στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου.

Υψηλότερο κόστος κινδύνου λόγω αβεβαιότητας

Παρά τη θετική εικόνα, η Scope εκτιμά ότι το κόστος κινδύνου (cost of risk) θα ξεπεράσει τις 50 μονάδες βάσης για το σύνολο του έτους, καθώς οι τράπεζες αναμένεται να αυξήσουν τις προβλέψεις τους υιοθετώντας πιο συντηρητική πολιτική απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στο λιγότερο προβλέψιμο οικονομικό περιβάλλον.

Ήδη η Τράπεζα Πειραιώς αναθεώρησε ανοδικά την καθοδήγησή της για το κόστος κινδύνου στις περίπου 60 μονάδες βάσης, από 50 προηγουμένως, ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων και τη μία έκτακτη επίπτωση που σχετίζεται με τον νόμο Κατσέλη για τους προστατευόμενους στεγαστικούς δανειολήπτες.

Η οικονομία συνεχίζει να στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες

Η Scope επισημαίνει ότι οι συνθήκες στην ελληνική οικονομία εξακολουθούν να ευνοούν τη ζήτηση για νέα δάνεια και να στηρίζουν την ποιότητα του ενεργητικού.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ο τουρισμός οδεύει προς ακόμη μία χρονιά ρεκόρ, ενώ η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) οδηγεί τις δημόσιες επενδύσεις σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργήθηκαν από τα διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχοντας ήδη διαθέσει περίπου 800 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Συνεχίζεται η ισχυρή πιστωτική επέκταση

Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τον δεύτερο τρίμηνο έντονους ρυθμούς πιστωτικής ανάπτυξης.

Η Eurobank αύξησε τον στόχο της για καθαρή πιστωτική επέκταση σε τουλάχιστον 4,5 δισ. ευρώ από 3,8 δισ. ευρώ, ενώ τόσο η Alpha Bank όσο και η Τράπεζα Πειραιώς ανέφεραν ότι κινούνται πάνω από τους ετήσιους στόχους τους.

Η εταιρική τραπεζική εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του κλάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση έως τον Ιούνιο του 2026, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από έργα υποδομών, επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Οι προμήθειες αποκτούν μεγαλύτερο βάρος

Η Scope διαπιστώνει ότι οι τράπεζες επιταχύνουν τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρει την ενσωμάτωση της AXIA από την Alpha Bank στο ευρύτερο επενδυτικό και wholesale banking, την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας της με τη UniCredit, τη νέα συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz στον τομέα του bancassurance, τη συνεργασία της με τη Dromeus Capital στον χώρο του real estate, καθώς και τις πρόσφατες επενδύσεις της Πειραιώς και της Eurobank στις ασφαλιστικές εταιρείες Εθνική Ασφαλιστική και Eurolife αντίστοιχα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο οίκος εκτιμά ότι τα έσοδα από προμήθειες θα αντιστοιχούν περίπου στο 25% των βασικών λειτουργικών εσόδων το 2026, από 23% το 2025. Παρά τη βελτίωση αυτή, σημειώνει ότι το ποσοστό παραμένει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης.

Ισχυρή ποιότητα ενεργητικού και επαρκή κεφάλαια

Η Scope υπογραμμίζει ότι οι διοικήσεις των τραπεζών δεν εκφράζουν ουσιαστικές ανησυχίες για την ποιότητα του ενεργητικού.

Με εξαίρεση ορισμένα στεγαστικά δάνεια, τα προβληματικά ανοίγματα του παρελθόντος έχουν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων χαρτοφυλακίων.

Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) συνέχισαν να υποχωρούν το δεύτερο τρίμηνο, διαμορφούμενοι μεταξύ 2,2% και 3,6% στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με παράλληλα ικανοποιητικά επίπεδα κάλυψης.

Στο μέτωπο των κεφαλαίων, ο οίκος επισημαίνει ότι η δημιουργία κεφαλαίου έχει επιβραδυνθεί, καθώς η υψηλή κερδοφορία συνοδεύεται από ισχυρή αύξηση των δανείων και των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζεται και από εξαγορές.

Μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει κεφαλαιακό περιθώριο περίπου 2,6%, ενώ οι υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες διατηρούν σημαντικά υψηλότερα περιθώρια ασφαλείας, με buffers έναντι του ορίου MDA μεταξύ 4,2% και 6,6%.

Θετική εξέλιξη αποτελεί επίσης η σταδιακή μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC), οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα κατά μέσο όρο στο 40% των κεφαλαίων CET1. Η Scope εκτιμά ότι έως το 2030 το ποσοστό αυτό θα υποχωρήσει κάτω από το 20% και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ο ανταγωνισμός στα εταιρικά δάνεια αποτελεί τον βασικό κίνδυνο

Παρά τη θετική εικόνα, η Scope επισημαίνει ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος προέρχεται από την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο επιθετική πιστοδοτική πολιτική και σε αυξημένη συγκέντρωση κινδύνου.

Όπως σημειώνει, μεγάλο μέρος της σημερινής ζήτησης για δάνεια συνδέεται με επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που αυξάνει την έκθεση των τραπεζών σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Scope επικαλείται και πρόσφατη εκτίμηση του ΔΝΤ, σύμφωνα με την οποία οι συνολικές εκθέσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προς μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 122% των κεφαλαίων Tier 1, ακόμη και μετά τη λήψη μέτρων περιορισμού του κινδύνου.

Επιπλέον, κατά το δεύτερο τρίμηνο, σημαντικό μέρος της αύξησης των καταθέσεων πελατών (+4,8% σε τριμηνιαία βάση για τις τέσσερις τράπεζες) προήλθε από περιορισμένο αριθμό μεγάλων εταιρικών συναλλαγών, στοιχείο που ενισχύει τις ενδείξεις συγκέντρωσης.

Σταθερές οι προοπτικές αξιολόγησης

Η Scope διατηρεί σταθερό (Stable) outlook για την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, εκτιμώντας ότι η βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αντισταθμίζεται από τους κινδύνους που απορρέουν τόσο από την ταχεία πιστωτική επέκταση όσο και από το αβέβαιο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον.