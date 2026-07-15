Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται οι μάχες για τις 2.500 μονάδες

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Για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση το χρηματιστήριο Αθηνών δίνει μάχη να κρατήσει τα επίπεδα των 2.500 μονάδων, με τις διεθνείς αναταράξεις, αλλά και τις πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις, να δίνουν αφορμές για μεγάλες κινήσεις διαφοροποίησης στο ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,35% στις 2.499,27 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 26,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,38% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.352,78 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,62% στις 2.829,52 μονάδες.

Συνεχίζεται η μάχη…

Το κλίμα νευρικότητας παραμένει έντονο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στη σημερινή συνεδρίαση, με τους πωλητές να διατηρούν τον πρώτο λόγο για ακόμη μία ημέρα. Ο Γενικός Δείκτης δίνει εκ νέου μάχη προκειμένου να διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, καθώς οι πιέσεις συνεχίζονται.

Την ίδια στιγμή, η αγορά καλείται να αφομοιώσει τις πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με κυριότερες την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor και το placement της CrediaBank. Πρόκειται για δύο σημαντικές κινήσεις που προκαλούν βραχυπρόθεσμες αναταράξεις και απαιτούν χρόνο προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρως στις αποτιμήσεις και στη συμπεριφορά των επενδυτών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο κλάδος των διυλιστηρίων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στήριγμα για την αγορά, με τις σχετικές μετοχές να εμφανίζουν ανθεκτικότητα και να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πολύτιμες στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η CrediaBank σημειώνει απώλειες 8,07%, προσπαθώντας να κρατήσει τα επίπεδα του 1 ευρώ, ενώ άνω του 2% είναι η πτώση σε Aktor και ΕΛΧΑ. Άνω του 1% είναι οι απώλειες σε Τιτάν, Coca Cola και ΟΤΕ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Alpha Bank, Eurobank, Aegean, Allwyn, Πειραιώς, ΔΑΑ, Λάμδα, Βιοχάλκο, Optima Bank και Cenergy.

Στον αντίποδα, τα άνω του 1% κέρδη σε Motor Oil, Helleniq Energy, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ δίνουν σημαντικά στηρίγματα, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, Εθνική και Metlen. Χωρίς μεταβολή είναι η Jumbo.