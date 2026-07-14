Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε πτώση λόγω κλιμάκωσης σε Μέση Ανατολή

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Σταθερά σε πτωτικά εδάφη κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές που έχει τροφοδοτηθεί από τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,90% στις 2.489,25 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 90 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,96% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.325,90 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,21% στις 2.825,23 μονάδες.

Επιφυλακτικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ξεκάθαρα πτωτική είναι η εικόνα της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο, με την πλειονότητα των τίτλων να κινείται σε αρνητικό έδαφος και τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων.

Το αρνητικό κλίμα συντηρείται και από τη νέα άνοδο της τιμής του Brent, η οποία διαμορφώνεται στα 85 δολάρια το βαρέλι, πυροδοτώντας κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από τους επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας τις ανησυχίες και οδηγώντας σε βραχυπρόθεσμες ρευστοποιήσεις.

Παρά τις σημερινές πιέσεις, ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να κινείται εντός του γνώριμου εύρους διακύμανσης που διατηρεί από τις αρχές Ιουλίου, μεταξύ των 2.480 και 2.570 μονάδων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy και η ΕΥΔΑΠ σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Aktor, Aegean, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Τιτάν, Κύπρου, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Optima Bank και Coca Cola.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Metlen, Jumbo, Allwyn, Motor Oil, Εθνική και ΔΑΑ, ενώ ήπια ανοδικά η Credia Bank. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε ΟΤΕ, Λάμδα και Helleniq Energy.