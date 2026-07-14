Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «αμερικανικές» στηρίξεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντικά έχουν περιοριστεί αυτήν την ώρα οι απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς τα νέα στοιχεία που έδειξαν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, προκάλεσαν ανακούφιση σε πολλά ξένα χαρτοφυλάκια για τα περιθώρια που έχει η Federal Reserve με τα επιτόκια της.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,52% στις 2.499,03 μονάδες

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,52% στις 2.499,03 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 120,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,57% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.350,88 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,86% στις 2.835,17 μονάδες.

Αναδιπλώνονται οι πωλητές

Τα στοιχεία από τον αμερικανικό πληθωρισμό προκάλεσαν ανακούφιση σε πολλά ξένα χαρτοφυλάκια, καθώς έδειξαν ότι μπορεί η Federal Reserve να μην προχωρήσει επιθετικά σε αυξήσεις επιτοκίου. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 3,5% τον Ιούνιο, από 4,2% τον Μάιο.

Τα στοιχεία ωθούν αρκετά ξένα χαρτοφυλάκια να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο, παρά τ ότι η νέα άνοδος της τιμής του Brent, η οποία διαμορφώνεται στα 85 δολάρια το βαρέλι, συντηρεί τις επιφυλάξεις.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας τις ανησυχίες και οδηγώντας σε βραχυπρόθεσμες ρευστοποιήσεις.

Παρά τις σημερινές πιέσεις, ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να κινείται εντός του γνώριμου εύρους διακύμανσης που διατηρεί από τις αρχές Ιουλίου, μεταξύ των 2.480 και 2.570 μονάδων.

Το χρηματιστήριο Αθηνών στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy και η ΕΥΔΑΠ σημειώνουν απώλειες 3,68% και 2,38% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Βιοχάλκο, Κύπρου, Optima Bank, Τιτάν, Aktor, Alpha Bank, Aegean και ΕΛΧΑ.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Eurobank, Jumbo, Πειραιώς, Motor OIl, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, Εθνική, Credia Bank, Coca Cola και Metlen, με την Allwyn να είναι αμετάβλητη. Μικρά είναι τα κέρδη της ΔΕΗ, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε ΟΤΕ, Λάμδα και Helleniq Energy.