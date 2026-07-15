Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό

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Ελκυστικές αποδόσεις μπορούν να εξασφαλίσουν επενδυτές τοποθετώντας κεφάλαια σε μακροπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αποδόσεις αυτές ενδέχεται να μην αποζημιώνουν επαρκώς για τον πρόσθετο κίνδυνο που συνεπάγεται η πολύ μεγάλη διάρκεια.

Σήμερα, τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας με λήξη άνω των 10 ετών αποδίδουν περίπου 6%, σύμφωνα με τον δείκτη ICE BofA. Η απόδοση αυτή είναι αισθητά υψηλότερη από τα επίπεδα που επικρατούσαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όταν συχνά η απόδοση υποχωρούσε κάτω από το 5%, σημειώνει η Wall Street Journal.

Για όσους αναζητούν σταθερό εισόδημα η «κλειδωμένη» αυτή απόδοση μπορεί να είναι ελκυστική. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός ομολόγου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να αλλάξουν δραστικά οι οικονομικές συνθήκες.

Παράλληλα, το επιπλέον premium που προσφέρουν τα μακροπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα έναντι των κρατικών τίτλων παραμένει περιορισμένο. Η διαφορά απόδοσης σε σχέση με τα αντίστοιχα κρατικά ομόλογα είναι μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από εκείνη των εταιρικών ομολόγων διάρκειας ενός έως τριών ετών, κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της περιόδου μετά την κρίση.

Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εάν τα εταιρικά κέρδη παρέμεναν ισχυρά και ο δανεισμός περιορισμένος. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα σημερινά υψηλά κέρδη ενδέχεται να ενισχύονται προσωρινά από παράγοντες όπως οι δασμολογικές ελαφρύνσεις ή οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, η ανάπτυξη της AI πιθανότατα θα απαιτήσει σημαντικά μεγαλύτερο εταιρικό δανεισμό, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διεύρυνση των spreads και σε πτώση των τιμών στα ομόλογα.

Τα εταιρικά ομόλογα δεν προσφέρουν ασφάλεια μακροπρόθεσμα

Η περιορισμένη διαφορά αποδόσεων οφείλεται και στην ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, οι οποίοι αναζητούν σταθερές μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές. Όπως επισημαίνει στην Wall Street Journal ο αναλυτής της BofA Global Research, Γιούρι Σέλιγκερ, η σχετικά μικρή προσφορά μακροπρόθεσμων τίτλων οδηγεί αυτούς τους επενδυτές να πληρώνουν υψηλότερες τιμές, συμπιέζοντας τις αποδόσεις.

Ακόμη και οι θεσμικοί επενδυτές, πάντως, εμφανίζονται πιο προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείεται η Federal Reserve να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ η αυξημένη έκδοση νέων εταιρικών ομολόγων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την προσφορά στην αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σημειώνει η Journal, αποτελεί η πρόσφατη έκδοση ομολόγων της Amazon με λήξεις που φτάνουν έως το 2066.

Παράλληλα, οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τους μακροοικονομικούς κινδύνους. Το αμερικανικό δημοσιονομικό έλλειμμα εξακολουθεί να υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ και αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Εάν η αυξημένη έκδοση κρατικού χρέους οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, η αξία των σημερινών μακροπρόθεσμων τίτλων θα μπορούσε να υποχωρήσει, ακόμη και χωρίς νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Με τις αποδόσεις να παραμένουν σήμερα σχετικά υψηλές σε πολλές κατηγορίες επενδύσεων, ακόμη και στα μετρητά, αρκετοί αναλυτές συμβουλεύουν τους επενδυτές να σταθμίσουν προσεκτικά τα οφέλη και τους κινδύνους πριν δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους σε ομόλογα διάρκειας πολλών δεκαετιών.