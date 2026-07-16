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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο κόκκινο- Θετικός ο βρετανικός FTSE 100

Η κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης επιβαρύνει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.07.2026, 19:32
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο κόκκινο- Θετικός ο βρετανικός FTSE 100
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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο βρετανικός FTSE 100 διαφοροποιήθηκε θετικά από το αρνητικό κλίμα που έχει προκαλέσει η κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και έχει επισκιάσει τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,01% στις 642 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 10.555 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατάγραψε πτώση 0,53% στις 24.866 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,23% στις 8.363 μονάδες.

Σε επίπεδο μετοχών, η Delivery Hero ενισχύθηκε κατά 0,3%, μετά τη δημόσια πρόταση εξαγοράς που υπέβαλε η Uber, αποτιμώντας την εταιρεία στα 14,8 δισ. δολάρια.

Η Rotork σημείωσε άλμα 67,2%, μετά τη συμφωνία εξαγοράς της από την ABB έναντι 5,5 δισ. δολαρίων, ενώ η μετοχή της ABB υποχώρησε κατά 4,8%.

Επίσης, η Partners Group έχασε 5,8% μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, ενώ η Frasers υποχώρησε κατά 5%, καθώς τα ετήσια αποτελέσματά της δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι τιμές του αργού πετρελαίου διατηρήθηκαν κοντά στα υψηλά ενός μήνα μετά τη συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε για το ενδεχόμενο ενός «υπαρξιακού πολέμου» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτική στάση, παρά το ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ωστόσο, οι απώλειες περιορίστηκαν χάρη στα νεότερα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, τα οποία έδειξαν περαιτέρω αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν πλέον περιορίσει σημαντικά τις εκτιμήσεις για νέα αύξηση επιτοκίων, με την πιθανότητα μιας τέτοιας κίνησης ήδη από τον Ιούλιο να υποχωρεί μόλις στο 10%.

Το επιφυλακτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα συνολικά κέρδη των εισηγμένων στον δείκτη STOXX 600 θα αυξηθούν κατά περίπου 14,5% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τον ισχυρότερο ρυθμό αύξησης των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η εικόνα αυτή επηρεάζεται καθοριστικά από την εκρηκτική αύξηση κατά 109% των κερδών του ενεργειακού κλάδου, ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.

Εξαιρουμένων των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, η υποκείμενη αύξηση της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων περιορίζεται στο 5,5%, ενώ τα υψηλά επιτόκια συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις σε κλάδους που εξαρτώνται από την καταναλωτική δαπάνη, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τις πρώτες εκτιμήσεις των διοικήσεων για την πορεία των επιχειρήσεων τους επόμενους μήνες.

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