UBS: «Ελκυστικές» οι ευρωπαϊκές μετοχές – Ποιους κλάδους προτιμά

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Σε αναβάθμιση της σύστασής της για τις ευρωπαϊκές μετοχές προχώρησε η UBS, υιοθετώντας πιο αισιόδοξη στάση για τις αγορές της Ευρωζώνης, καθώς εκτιμά ότι η ανάκαμψη των εταιρικών κερδών αποκτά πλέον ευρύτερη δυναμική και θα στηρίξει την επόμενη φάση της ανόδου.

Η ελβετική τράπεζα αναβαθμίζει τις μετοχές της Ευρωζώνης, της Ευρώπης συνολικά και τον τραπεζικό κλάδο σε «Attractive» από «Neutral», ενώ υποβαθμίζει σε «Neutral» τις πιο αμυντικές επιλογές, όπως οι ελβετικές μετοχές και ο κλάδος ακινήτων.

Παράλληλα, αυξάνει τον στόχο του για τον δείκτη EuroStoxx 50 στις 6.900 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2027, από 6.600 μονάδες προηγουμένως, εκτιμώντας ότι το περιβάλλον μειωμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο περίπου 10% από τα σημερινά επίπεδα, χωρίς να υπολογίζεται η μερισματική απόδοση.

Ανάκαμψη των κερδών

Σύμφωνα με την UBS, το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές δεν είναι πλέον αν θα ανακάμψουν τα εταιρικά κέρδη, αλλά πόσο ισχυρός και πόσο μακρύς θα είναι ο νέος ανοδικός κύκλος.

Η τράπεζα προβλέπει ότι τα κέρδη των εταιρειών της Ευρωζώνης θα εξέλθουν από μια τριετή περίοδο στασιμότητας, καταγράφοντας συνολική αύξηση περίπου 25% την περίοδο 2026-2027. Για φέτος εκτιμά αύξηση κερδών περίπου 8% για τον EuroStoxx 50, ενώ για το 2027 προβλέπει περαιτέρω άνοδο 15%.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι επενδύσεις που συνδέονται με μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές τάσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτροκίνηση, ο επαναπατρισμός της βιομηχανικής παραγωγής (reshoring) και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη.

Διεύρυνση της ανόδου πέρα από την τεχνολογία

Η UBS εκτιμά ότι η άνοδος των ευρωπαϊκών αγορών θα πάψει να περιορίζεται στις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς και θα επεκταθεί σε περισσότερους κυκλικούς κλάδους της οικονομίας.

Όπως επισημαίνει, μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων προήλθε από τις μετοχές που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην AI, ενώ η υπόλοιπη αγορά έχει κινηθεί πολύ πιο συγκρατημένα, γεγονός που αφήνει περιθώρια για ευρύτερη συμμετοχή στην ανοδική πορεία.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στις ευρωπαϊκές τράπεζες

Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η UBS για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, τον οποίο επίσης αναβαθμίζει σε «Attractive».

Η UBS εκτιμά ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να ωφελούνται από την ισχυρή ζήτηση για δάνεια, την αυξημένη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές, το σταθερό περιβάλλον επιτοκίων και τις ελκυστικές αποτιμήσεις τους, παρά τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Όπως σημειώνει, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του κλάδου έχει επιστρέψει στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ενώ οι ισχυροί κεφαλαιακοί δείκτες επιτρέπουν στις τράπεζες να συνεχίσουν να ανταμείβουν τους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Οι κορυφαίες επιλογές της UBS

Πέρα από τις τράπεζες, η UBS διατηρεί θετική στάση για:

– τις μετοχές καταναλωτικών αγαθών διακριτικής δαπάνης, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της πολυτέλειας,

– τις βιομηχανικές εταιρείες, που επωφελούνται από τις επενδύσεις σε υποδομές, άμυνα και ενεργειακή μετάβαση,

– τον κλάδο της υγείας, λόγω της αμυντικής του φύσης και των διαρθρωτικών προοπτικών ανάπτυξης,

– τις γερμανικές μετοχές, καθώς η οικονομία αναμένεται να στηριχθεί από το μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές και άμυνα,

– τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες με διεθνή παρουσία («European Leaders») και

– τις ελβετικές εταιρείες υψηλής μερισματικής απόδοσης.

Οι βασικοί κίνδυνοι

Παρά τη θετική στάση της, η UBS επισημαίνει ότι η επενδυτική της άποψη θα μπορούσε να ανατραπεί από μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, την επανεπιτάχυνση του πληθωρισμού που θα οδηγούσε σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική ή από νέα κλιμάκωση των γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων.

Επιπλέον, προειδοποιεί ότι μια απογοήτευση στις προσδοκίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ή ασθενέστερη του αναμενομένου αύξηση των εταιρικών κερδών θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυναμική των ευρωπαϊκών αγορών.