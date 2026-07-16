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Wall Street: Απώλειες λόγω ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο

Eπισκίασε μια σειρά από ισχυρές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων

Wall Street 16.07.2026, 23:15
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Wall Street: Απώλειες λόγω ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο
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Οι μετοχές στη Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο επισκίασε μια σειρά από ισχυρές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,51% στις 7.533 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 1,47% πέφτοντας στις 25.881 μονάδες. Ο Dow Jones, κινήθηκε, επίσης καθοδικά, χάνοντας 0,20% στις 52.552 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ότι αυξάνει τις προβλέψεις της για τις φετινές κεφαλαιουχικές δαπάνες, επισκιάζοντας τα καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία εκτιμά πλέον ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 θα διαμορφωθούν μεταξύ 60 και 64 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 52 έως 56 δισ. δολάρια. Η μετοχή της κατέγραφε τελευταία πτώση περίπου 3%.

Το VanEck Semiconductor ETF  υποχωρούσε πάνω από 4%, ενώ η μετοχή της  Arm Holdings σημείωνε πτώση άνω του 7%. Οι μετοχές των Micron Technology και Advanced Micro Devices (AMD) έχαναν περισσότερο από 6% η καθεμία, ενώ η Broadcom υποχωρούσε πάνω από 4%. Οι εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές της SK Hynix κατέγραφαν απώλειες άνω του 11%.

Στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, η μετοχή της Alphabet υποχωρούσε περισσότερο από 4%, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η εταιρεία καθυστερεί την κυκλοφορία του ισχυρότερου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, με την ονομασία Gemini 3.5 Pro. Σε αρνητικό έδαφος κινούνταν επίσης και άλλες εταιρείες των λεγόμενων «Magnificent Seven», όπως οι Meta Platforms, Nvidia και Amazon.

Παρά ταύτα, η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων έχει ξεκινήσει δυναμικά αυτή την εβδομάδα. Από τις 40 εταιρείες του δείκτη S&P 500 που έχουν ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα, περισσότερο από το 87% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Οι μεγάλες τράπεζες, που θεωρούνται βαρόμετρο της οικονομικής δραστηριότητας, υπερέβησαν με μεγάλη διαφορά τις προβλέψεις για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Συνολικά, πρόκειται ακόμη για μια ισχυρή αγορά, αν εξετάσει κανείς τα εταιρικά κέρδη σε όλες τις κατηγορίες κεφαλαιοποίησης», δήλωσε ο Patrick Ryan, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Madison Investments.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία εξακολούθησαν να δείχνουν ότι ο Αμερικανός καταναλωτής παραμένει ανθεκτικός παρά τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου διαμορφώθηκαν, μετά από εποχική προσαρμογή, στις 208.000, χαμηλότερα από τις 218.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,2%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

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