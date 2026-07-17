 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα της σύγκλησης και οι προκλήσεις

Η παραγωγικότητα της εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πεδίο στο οποίο υστερεί η ελληνική οικονομία έναντι της ΕΕ-27

Economy 17.07.2026, 13:30
Σχολιάστε
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα της σύγκλησης και οι προκλήσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα υπολείπεται αφενός λόγω της διάρθρωσης της οικονομίας, στην οποία οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν σημαντικό μερίδιο της απασχόλησης αλλά αναλογικά χαμηλότερο μερίδιο της συνολικής ΑΠΑ, και αφετέρου λόγω των χαμηλότερων επιδόσεών τους σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό διαπιστώνουν οι οικονομολόγοι της Alpha Bank, οι οποίοι εξέτασαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα των παραγόντων που καθορίζουν την παραγωγικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27) χάρη στην αύξηση της απασχόλησης, της τουριστικής ζήτησης και της επενδυτικής δαπάνης, ωστόσο, παρά τη βελτίωση που έχει επιτευχθεί τα τελευταία έτη, η παραγωγικότητα της εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πεδίο υστέρησης έναντι της ΕΕ-27.

Ένας παράγοντας που έχει συμβάλει σε αυτό είναι η αποδυνάμωση των παραγωγικών επενδύσεων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οι επενδύσεις των τελευταίων ετών και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούν προϋποθέσεις βελτίωσης, ενώ η τεχνολογική αναβάθμιση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι κρίσιμες για μία διατηρήσιμη πορεία σύγκλισης. Παράλληλα, η κλαδική διάρθρωση της οικονομίας και η συγκριτικά μεγαλύτερη αναλογία των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους εξακολουθούν να περιορίζουν τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας.

Οι επενδύσεις ως μοχλός ενίσχυσης της παραγωγικότητας

Η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται ως ο λόγος του πραγματικού ΑΕΠ προς τον αριθμό των απασχολουμένων ή εναλλακτικά προς το σύνολο των ωρών που εργάστηκαν οι απασχολούμενοι, για ένα ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα των μεταβολών της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Η παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο έχει ενισχυθεί από το 2022 και μετά, ενώ η συμβολή της την τελευταία διετία στην οικονομική μεγέθυνση υπερβαίνει την αντίστοιχη της απασχόλησης (productivity driven growth). Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τόσο φέτος, όσο και το 2027, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 1% το 2026 και 1,2% το 2027, με την απασχόληση να αυξάνεται πιο ήπια, κατά 0,8% και 0,4%, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, η παραγωγικότητα της εργασίας (ανά απασχολούμενο) αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση.

Η βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας συνδέεται στενά με την ισχυρή αύξηση των επενδύσεων που καταγράφεται τα τελευταία έτη, καθώς η διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος ενισχύουν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Πιο αναλυτικά, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέκαμψαν την τελευταία πενταετία, φθάνοντας σταδιακά το 16,9% το 2025, οριακά υψηλότερα από το επίπεδο που είχε καταγραφεί το 2010.

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί σημαντικά το ποσοστό των επενδύσεων σε μηχανολογικό, τεχνολογικό, μεταφορικό εξοπλισμό καθώς και σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual property products), κατηγορίες επενδύσεων που θεωρούνται ιδιαίτερα παραγωγικές. Το εν λόγω ποσοστό διατηρήθηκε, κατά την τελευταία τετραετία, σε υψηλότερα από τα αντίστοιχα προ κρίσης επίπεδα, προσεγγίζοντας το 10% του ΑΕΠ το 2025.

Η ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι μεταξύ των παραγόντων που θα διατηρήσουν την επενδυτική δραστηριότητα σε ανοδική τροχιά έως το 2027, αν και με ηπιότερους ρυθμούς μεγέθυνσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επενδύσεις στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,3% το 2026 και κατά 1,3% το 2027, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος[ii] εκτιμά ότι θα ανέλθουν σε περισσότερο από 19% του ΑΕΠ το 2028.

Η θετική επίδραση των επενδύσεων στην παραγωγικότητα εκδηλώνεται συνήθως με χρονική υστέρηση, καθώς απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων, την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες παραγωγικές δυνατότητες και τη διάχυση των ωφελειών στο σύνολο της οικονομίας. Συνεπώς, τόσο οι επενδύσεις των τελευταίων ετών, όσο και η διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής, εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στην παραγωγικότητα της εργασίας μεσοπρόθεσμα.

Κλαδική Διάρθρωση, Μέγεθος Επιχειρήσεων και Παραγωγικότητα

Εκτός από την επενδυτική άπνοια της προηγούμενης δεκαετίας, η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αντανακλά και δύο διαρθρωτικά χαρακτηριστικά: την κλαδική διάρθρωση της οικονομίας και το μικρό μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, η ελληνική οικονομία είναι προσανατολισμένη προς κλάδους των υπηρεσιών οι οποίοι είναι κατά κανόνα έντασης εργασίας και κατά συνέπεια παρουσιάζουν συγκριτικά χαμηλότερη παραγωγικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι παράγει περίπου το 1/4 της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και απασχολεί περίπου το 37% του συνόλου των εργαζομένων. Αντίθετα, η βιομηχανία, ως κλάδος έντασης κεφαλαίου, παράγει το 15,2% της συνολικής ΑΠΑ, έναντι 19,2% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE-27), ενώ κατέχει μερίδιο 9,5% στην απασχόληση.

Σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας η βιομηχανία παρουσιάζει σημαντική βελτίωση την τελευταία τριετία με αύξηση 11%. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του κλάδου, καθώς οι πραγματικές επενδύσεις αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 11% κατά την περίοδο 2019-2024. Επιπρόσθετα, παρότι στους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας η παραγωγικότητα της εργασίας έχει ενισχυθεί από το 2022, εξακολουθεί να υπολείπεται έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μέσων.

Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από 10 απασχολούμενους), οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη δυσχέρεια στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών -παράγοντες που αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας- έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε όρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025, το 47,5% των απασχολούμενων στην Ελλάδα εργάζεται σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 10 άτομα (ΕΕ-27: 30,4%), οι οποίες παράγουν το 23,5% της ΑΠΑ (ΕΕ-27: 20,4%). Αντίθετα στις μεγάλες επιχειρήσεις (με 250 ή περισσότερους απασχολούμενους), οι οποίες καταγράφουν υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας, αντιστοιχεί μόλις το 15,4% της απασχόλησης (ΕΕ-27: 36,3%) αλλά παράγεται το 41,7% της ΑΠΑ (ΕΕ-27: 48,3%).

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι στην Ελλάδα η παραγωγικότητα της εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (λιγότεροι από 250 απασχολούμενοι) αντιστοιχεί μόλις στο 25,5% της παραγωγικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων, το οποίο είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-27 (μέσος όρος: 60,9%). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί η παραγωγικότητα της εργασίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης της πραγματικής ΑΠΑ (13,2%) θα υπερβεί τον αντίστοιχο της απασχόλησης (7,6%).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Σούπερ μάρκετ: Το χρονοδιάγραμμα για τις μειώσεις των τιμών 5% έως 20%
Economy

Το roadmap για τις μειώσεις τιμών 5 έως 20% στα σούπερ μάρκετ
ΤτΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα της σύγκλησης και οι προκλήσεις
Economy

Το στοίχημα της σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας και οι προκλήσεις
72 δόσεις: Ενεργοποιείται η εφαρμογή – 1.800 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού
Economy

Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις για χρέη - Ολες οι αλλαγές
Eurostat: Στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη
Macro

Στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο - Στο 2,8% στην ευρωζώνη
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Το προσχέδιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
efood: Τι σημαίνει η συμφωνία Uber – Delivery Hero για την ελληνική αγορά
Business

Η έκπληξη που έκρυβε για την efood το deal με την Uber

Η επόμενη μέρα της efood μετά την πώληση του μητρικού ομίλου στην Uber - Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στο ελληνικό delivery

Γιώργος Μανέττας
Ελλάδα – Αυστρία: Κυριαρχούν στις εξαγωγές τα φαρμακευτικά και η φέτα ΠΟΠ – Άνοδος στον τουρισμό
Business

Ποια ελληνικά προϊόντα κατέκτησαν τους Αυστριακούς

Η κατηγορία των φαρμεκευτικών προϊόντων ήρθε πρώτη με ποσοστό 40,39% επί του συνόλου των εξαγωγών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Nike: Ξέμεινε από φανέλες ποδοσφαίρου των ΗΠΑ τη χειρότερη στιγμή
Business of Sport

Η Nike ξέμεινε από επίσημες φανέλες μέσα στο Μουντιάλ

Η Nike ξαναστοκάρισε τις φανέλες της ομάδας αυτή την εβδομάδα, πολύ μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Το προσχέδιο

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο βασικός κορμός των μέτρων θεωρείται έτοιμος

Αθανασία Ακρίβου
Βραχυχρόνια μίσθωση: Λιγότερα καταλύματα, υψηλότερες τιμές και ανθεκτική ζήτηση
Τουρισμός

Λιγότερα Airbnb, ακριβότερες διακοπές

Η εικόνα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση διαφοροποιείται από τη συνολική πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Moonshot: Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο ΑΙ στον κόσμο

Η κινεζική startup AI, Moonshot, παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους

Δημήτρης Σταμούλης
Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates
World

Μπάφετ: Δεν φταίει ο Έπσταϊν για το ίδρυμα Gates

Ο Γουόρεν Μπάφετ εξήγησε γιατί τα παιδιά του -όχι το Ίδρυμα Γκέιτς- θα δωρίσουν τώρα όλη του την περιουσία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Cosco: Υποχώρηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους δυο προβλήτες του Πειραιά
Ναυτιλία

Πιέσεις στη διακίνηση κοντέινερ λόγω... Ερυθράς Θάλασσας

Λόγω παράκαμψης της Ερυθράς αλλά και αυξημένης διακίνησης πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Σούπερ μάρκετ: Το χρονοδιάγραμμα για τις μειώσεις των τιμών 5% έως 20%
Economy

Το roadmap για τις μειώσεις τιμών 5 έως 20% στα σούπερ μάρκετ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς με επιστολή της στους συνδέσμους σούπερ μάρκετ και βιομηχανιών θέτει τα ορόσημα και τους στόχους για τις μειώσεις των τιμών

Χρήστος Κολώνας
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα της σύγκλησης και οι προκλήσεις
Economy

Το στοίχημα της σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας και οι προκλήσεις

Η παραγωγικότητα της εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πεδίο στο οποίο υστερεί η ελληνική οικονομία έναντι της ΕΕ-27

72 δόσεις: Ενεργοποιείται η εφαρμογή – 1.800 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού
Economy

Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις για χρέη - Ολες οι αλλαγές

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες - Τι προβλέπεται

Eurostat: Στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη
Macro

Στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο - Στο 2,8% στην ευρωζώνη

Τι έδειξαν τα οριστικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Ιουνίου

ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Το προσχέδιο

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο βασικός κορμός των μέτρων θεωρείται έτοιμος

Αθανασία Ακρίβου
Συντάξεις: Πότε θα πληρωθούν οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος
Economy

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών - Αναλυτικά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Ελληνική οικονομία: Απειλή λόγω επίμονου πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής
Economy

Οι δύο νέες απειλές για την ελληνική οικονομία

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με ανάλυση του ΙΟΒΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Apple: Με προσωπικές επιστολές σε υπαλλήλους της OpenAI κλιμακώνει τη διαμάχη
Tεχνητή νοημοσύνη

Με επιστολές σε υπαλλήλους της OpenAI κλιμακώνει η Apple τη διαμάχη

Νέα κλιμάκωση στη διαμάχη της Apple με την OpenAI για τα εμπορικά μυστικά της τεχνητής νοημοσύνης

Σούπερ μάρκετ: Το χρονοδιάγραμμα για τις μειώσεις των τιμών 5% έως 20%
Economy

Το roadmap για τις μειώσεις τιμών 5 έως 20% στα σούπερ μάρκετ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς με επιστολή της στους συνδέσμους σούπερ μάρκετ και βιομηχανιών θέτει τα ορόσημα και τους στόχους για τις μειώσεις των τιμών

Χρήστος Κολώνας
ETS: Το σχέδιο της Κομισιόν με 100 δισ. ευρώ για την πράσινη βιομηχανία
Ενέργεια

Η Κομισιόν αλλάζει το ETS: 100 δισ. ευρώ για την πράσινη βιομηχανία

Οι δωρεάν άδειες εκπομπών θα επανεπενδύονται υποχρεωτικά στην Ευρώπη, τα κράτη-μέλη θα κατευθύνουν το 50% των εσόδων του ETS στην απανθρακοποίηση και δημιουργείται νέα Τράπεζα Βιομηχανικής Απανθρακοποίησης με κεφάλαια 100 δισ. ευρώ

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ στέφθηκε ηγέτης των Εργατικών – Πώς θα γίνει πρωθυπουργός
Κόσμος

Ο Άντι Μπερναμ στέφθηκε ηγέτης των Εργατικών στη Βρετανία

Ο Μπέρναμ ήταν ο μόνος υποψήφιος για τη ηγεσία του κόμματος και θα ανλάβει την πρωθυπουργία μετά την επίσημη παραίτηση του Στάρμερ προς το βασιλιά Κάρολο Γ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Γαλατσίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Γαλατσίου

Η νέα γενιά εξυπηρέτησης αποκτά ακόμη ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς

ΤτΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 και πληθωρισμό 3,8%

Γιάννης Αγουρίδης
Agrino: Κλείνει 70 χρόνια με τζίρο πάνω από 50 εκατ.
Business

Agrino: Κλείνει 70 χρόνια με τζίρο πάνω από 50 εκατ.

Χρονιά-ορόσημο χαρακτηρίζει η Agrino το 2025 με τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για την πέμπτη πτωτική συνεδρίαση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για την 5η πτωτική συνεδρίαση το ΧΑ

Παραμένει η επιφυλακτικότητα στο ΧΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωζώνη: Κάτω από τα επίπεδα του 2021 οι πραγματικοί μισθοί
World

Ευρωζώνη: Κάτω από τα επίπεδα του 2021 οι πραγματικοί μισθοί

Διακυμάνσεις στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στην Ευρωζώνη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγρότες: Ανάγκη για περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες
AGRO

Ζητούνται περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας

Πώς θα έχουν οι αγρότες πρόσβαση σε μια αποτελεσματική εργαλειοθήκη προστασίας καλλιεργειών

Συστημικές Τράπεζες: Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια
Τράπεζες

Συστημικές τράπεζες: Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια

Η πρωτοβουλία από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα της σύγκλησης και οι προκλήσεις
Economy

Το στοίχημα της σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας και οι προκλήσεις

Η παραγωγικότητα της εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πεδίο στο οποίο υστερεί η ελληνική οικονομία έναντι της ΕΕ-27

Greece Among 10 EU Countries Challenging Carbon Fuel Tax
English Edition

Greece Among 10 EU Countries Challenging Carbon Fuel Tax

A coalition led by Italy and Poland is urging Brussels to reconsider the planned ETS2 carbon pricing scheme for transport and heating fuels, arguing households should not face additional costs amid current economic and geopolitical pressures

72 δόσεις: Ενεργοποιείται η εφαρμογή – 1.800 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού
Economy

Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις για χρέη - Ολες οι αλλαγές

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες - Τι προβλέπεται

ΔΕΗ: Δεκαέξι διακρίσεις από τον διεθνή οργανισμό Extel για το 2026
Business

ΔΕΗ: Δεκαέξι διακρίσεις από τον διεθνή οργανισμό Extel για το 2026

Κορυφαία διάκριση της ΔΕΗ ως «Most Honored Company» στην Υψηλή Κεφαλαιοποίηση

Σχοινάς: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια
AGRO

Σχοινάς: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια

Οι αιτήσεις βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης, ανέφερε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ο Μ. Σχοινάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies