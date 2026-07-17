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Ελληνική οικονομία: Ανθεκτικότητα σε περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας

Πώς «διάβασε» η Eurobank τα τελευταία στοιχεία για την ελληνική οικονομία

Economy 17.07.2026, 23:31
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Ελληνική οικονομία: Ανθεκτικότητα σε περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας
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Εικόνα συγκρατημένης ανθεκτικότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας σκιαγραφούν τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Eurobank, με την επισήμανση ότι η επιβράδυνση του πληθωρισμού -παρόλο που παραμένει υψηλός- η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και η περαιτέρω βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου συνιστούν θετικές ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων, την πορεία των διεθνών τιμών της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στο κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και στη δυναμική του εξωτερικού εμπορίου και του τουρισμού. Τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία θα δημοσιευθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα προσφέρουν μια πληρέστερη εικόνα για τον βαθμό στον οποίο οι εξελίξεις αυτές έχουν επηρεάσει τον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τον πληθωρισμό του Ιουνίου, τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής του Μαΐου, και τρίτον, για τον ίδιο μήνα, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές εμπορευμάτων.

Τα στοιχεία κατέδειξαν: πρώτον, επιβράδυνση του πληθωρισμού, προερχόμενη κυρίως από τις κατηγορίες των μεταφορών και των ξενοδοχείων-καφέ-εστιατορίων. Δεύτερον, αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, ωθούμενη από τους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της μεταποίησης. Τρίτον, συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος για τρίτο συνεχόμενο μήνα, λόγω της μεγαλύτερης ενίσχυσης των εξαγωγών εμπορευμάτων -ειδικά των πετρελαιοειδών- σε σύγκριση με τις εισαγωγές.

Τούτων δοθέντων, τα τελευταία στοιχεία ήταν σε έναν βαθμό ενθαρρυντικά αναφορικά με την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο.

Σημειώνεται ότι οι εθνικοί λογαριασμοί για το β’ τρίμηνο είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτούν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Σεπτεμβρίου. Το α’ τρίμηνο ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 2,0% και ο τριμηνιαίος στο 0,2%.

Σήμερα, η μέση εκτίμηση των επίσημων οργανισμών για τον ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας το 2026 διαμορφώνεται οριακά χαμηλότερα του 2,0%. Οι καθοδικοί κίνδυνοι τόσο για την ιδιωτική κατανάλωση όσο και για τις εξαγωγές παραμένουν, με την έντασή τους να αυξομειώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου.

Επιβράδυνση του πληθωρισμού μετά από τέσσερις μήνες ανοδικής πορείας

Ύστερα από τέσσερις μήνες ανόδου, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε στο τέλος του β’ τριμήνου, αντικατοπτρίζοντας, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, τη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, επιβραδύνθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, από 4,9% τον Μάιο. Παρά ταύτα, η τιμή του, ήταν η τρίτη υψηλότερη σε διάστημα 37 μηνών, υπερέβη κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα το αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρωζώνη, ενώ στην κατηγορία της στέγασης, νερού, ηλεκτρικού, αερίου και άλλων καυσίμων, ο πληθωρισμός ήταν διψήφιος στο 10,5%.

Οι κατηγορίες των αγαθών και υπηρεσιών που είχαν την υψηλότερη συμβολή στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο ήταν αυτές των μεταφορών και των ξενοδοχείων-καφέ-εστιατορίων. Στη μεν πρώτη, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 4,8%, από 7,7% τον Μάιο, αφαιρώντας προσεγγιστικά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον πληθωρισμό του γενικού δείκτη και αντικατοπτρίζοντας την άμεση επίδραση της μηνιαίας πτώσης των διεθνών τιμών της ενέργειας. Στη δε δεύτερη, καταγράφηκε επιβράδυνση στο 6,4%, από 9,1% προηγουμένως, αφαιρώντας αντίστοιχα 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε τον Μάιο, μετά την πτώση του Απριλίου

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε σε μηνιαία βάση κατά 1,9% τον Μάιο, από μείωση 3,2% τον Απρίλιο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 4,3%, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Σε ό,τι αφορά του τέσσερις βασικούς τομείς που απαρτίζουν τον κλάδο της βιομηχανίας, στη μεταποίηση και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφηκε αύξηση της παραγωγής, ενώ στα ορυχεία-λατομεία και στην παροχή νερού σημειώθηκε πτώση. Τέλος, στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγής στη βιομηχανία διαμορφώθηκε στο 3,5%, από 4,4% το α’ τρίμηνο, και στη μεταποίηση στο 2,4%, από 2,8% το α’ τρίμηνο.

Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των εξαγωγών και η μείωση του ελλείμματος τον Μάιο

Βάσει των στοιχείων των εμπορευματικών συναλλαγών, οι εξαγωγές εμπορευμάτων της ελληνικής οικονομίας προς την αλλοδαπή ανήλθαν στα 5.071,2 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές τον Μάιο, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 20,9%. Οι αντίστοιχες εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 7.035,0 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες σε ετήσια βάση κατά 7,8%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, συρρικνώθηκε στα 1.963,8 εκατ. ευρώ, από 2.328,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η υψηλή αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την κατηγορία των πετρελαιοειδών, η οποία σημείωσε πολύ μεγάλη άνοδο κατά 75,1%, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου τύπου Brent κατά 63,8% τον ίδιο μήνα. Ακολούθησε με αρκετά μικρότερη συνεισφορά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων σε τρέχουσες τιμές, η κατηγορία των εμπορευμάτων πλην πλοίων και πετρελαιοειδών με άνοδο 4,7%.

Η αύξηση των εξαγωγών των επί μέρους κατηγοριών εμπορευμάτων ξεπέρασε την αντίστοιχη των εισαγωγών με αποτέλεσμα την αύξηση του ισοζυγίου των πετρελαιοειδών κατά 212,0 εκατ. ευρώ και του ισοζυγίου των εμπορευμάτων πλην πλοίων και πετρελαιοειδών κατά 124,9 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου, οι εξαγωγές εμπορευμάτων παρουσίασαν ετήσια αύξηση 13,5% σε τρέχουσες τιμές, έναντι 4,4% για τις εισαγωγές. Η κατηγορία των πετρελαιοειδών είχε μακράν τη μεγαλύτερη συμβολή στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, καθώς η αύξηση της αξίας των εξαγωγών υπερέβη την αντίστοιχη των εισαγωγών κατά 968,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η κατηγορία των εμπορευμάτων πλην πλοίων και πετρελαιοειδών.

Παρά την ετήσια αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 24,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου και τις διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, δεν παρατηρήθηκε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, επιδείνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των πετρελαιοειδών. Αντίθετα, το ισοζύγιο βελτιώθηκε. Μία πιθανή ερμηνεία είναι ότι μέρος της αύξησης των εξαγωγών πετρελαιοειδών προήλθε από την αξιοποίηση υφιστάμενων αποθεμάτων, καθότι οι εισαγωγές ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τις διαταραχές στις διεθνείς ροές πετρελαίου που προκάλεσε η κρίση στον Περσικό Κόλπο.

Τουλάχιστον σε ότι αφορά το α’ τρίμηνο και τους εθνικούς λογαριασμούς, η μεταβολή του συνόλου των αποθεμάτων όλων των προϊόντων ήταν στα -0,5 δισεκ. ευρώ, από 1,6 δισεκ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025. Πιθανή αναπλήρωση των αποθεμάτων πετρελαιοειδών στον μέλλον -στην περίπτωση που όντως έχει καταγραφεί μείωση τους τελευταίους μήνες- αναμένεται να ενισχύσει τις εισαγωγές και να επιβραδύνει τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

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