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Η κόπωση του ΧΑ, το μίνι rebalancing της CrediaBank, άνοιξε ο νέος κύκλος του ΑΔΜΗΕ, το μήνυμα του Στάσση, το roadmap του Θεοδωρικάκου

Διόρθωσε…

Inside Stories 18.07.2026, 07:00
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Η κόπωση του ΧΑ, το μίνι rebalancing της CrediaBank, άνοιξε ο νέος κύκλος του ΑΔΜΗΕ, το μήνυμα του Στάσση, το roadmap του Θεοδωρικάκου
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Πέντε στα πέντε αρνητικά ήταν τα κλεισίματα της εβδομάδας που προηγήθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά με συνολικές απώλειες 2,6%, μόνο ανησυχίες δεν προκάλεσε το «κόκκινο» σερί.

Πίσω από την πιο συγκρατημένη εικόνα της αγοράς φυσικά βρίσκεται η πρωτοφανής συγκέντρωση εταιρικών πράξεων, που έχουν απορροφήσει σημαντική ρευστότητα από το εγχώριο και το ξένο επενδυτικό κοινό.

Ήδη έχουν αντληθεί 8,1 δισ. ευρώ από την αγορά από τις αρχές του έτους, έναντι 2,53 δισ. ευρώ σε ολόκληρο το 2025, δημιουργώντας συνθήκες που είχαν να εμφανιστούν από το 2007.

Και μην ξεχνάμε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, οι επενδυτές δεν έφεραν εύκολα νέα κεφάλαια, αλλά σε μεγάλο βαθμό χρηματοδότησαν τις συμμετοχές τους μέσω ρευστοποιήσεων υφιστάμενων θέσεων.

Σκυταλοδρομία…

Πηγές της αγοράς, πάντως, εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας αρχίζει να εξασθενεί.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου του AKTOR δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν, κάποια μεγάλη συναλλαγή που να δεσμεύει επιπλέον ρευστότητα, ενώ η προσοχή στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων.

Η νέα περίοδος θα κριθεί από το κατά πόσο οι εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τις υψηλές προσδοκίες για την κερδοφορία τους και θα δώσουν το έναυσμα για επιστροφή κεφαλαίων στη δευτερογενή αγορά, επιτρέποντας στο ΧΑ να καλύψει μέρος της πρόσφατης υστέρησής του.

Αλέξανδρος Εξάρχου

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Τριγμοί αποκοπών

Βέβαια ούτε και η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εύκολη, δεδομένων των αποκοπών μερισμάτων από αρκετές εισηγμένες.

Ξεχωρίζει ασφαλώς η ΔΕΗ με μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, αλλά τα βλέμματα στρέφονται και στη Jumbo, καθώς η αγορά εξακολουθεί να περιμένει ότι προς το τέλος της χρονιάς θα υπάρξει και έκτακτη διανομή.

Ενδιαφέρον έχει και η επιστροφή της Bally’s Intralot στις χρηματικές διανομές έπειτα από χρόνια, ενώ στην περίπτωση της Alpha Real Estate οι προσδοκίες για υψηλότερο μέρισμα δεν επιβεβαιώθηκαν, παρά τα σχετικά σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά.

————

Μίνι rebalancing

Αναμφίβολα, η CrediaBank ήταν η πρωταγωνίστρια της εβδομάδας στο ταμπλό.

Για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος, καθώς το placement του 16,7% δεν έφερε μόνο αυξημένους όγκους συναλλαγών, αλλά άνοιξε και τον κύκλο των αναπροσαρμογών στους δείκτες.

Όπως άλλωστε περίμεναν οι περισσότεροι διαχειριστές (και έλαβαν και τα μέτρα τους), μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης, αγορά περίμενε τις επόμενες τεχνικές κινήσεις των διεθνών δεικτών και των παθητικών χαρτοφυλακίων.

Πρώτη κινήθηκε η FTSE Russell, η οποία αύξησε τον συντελεστή ελεύθερης διασποράς της μετοχής στο 46,64% από 29,91%, διατηρώντας πάντως αμετάβλητη τη συμμετοχή της CrediaBank στους διεθνείς δείκτες της.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, την Παρασκευή καταγράφηκε ένα μικρό αλλά αναμενόμενο rebalancing, με τα παθητικά χαρτοφυλάκια να προετοιμάζονται για την εφαρμογή των αλλαγών από τη συνεδρίαση της Δευτέρας.

CrediaBank

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Αλλαγές και στην Αθήνα

Τη σκυτάλη πήρε και η Euronext Athens, η οποία αναπροσάρμοσε τον συντελεστή free float από 30% σε 47% για όλους τους βασικούς δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ στον ATHEX ESG αυξήθηκε και η στάθμιση της μετοχής.

Με άλλα λόγια, το placement δεν ολοκληρώθηκε με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Όλα δείχνουν ότι η αυξημένη βαρύτητα της μετοχής θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τις ροές και στις επόμενες συνεδριάσεις.

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Σταθερά μερίσματα

Μπορεί να κάνει και ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τη διόρθωσή του, αλλά στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Καράμπελας περιέγραψε την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής φάσης, με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, το οποίο αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση και να ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.

Παράλληλα, η διοίκηση επανέλαβε ότι η μερισματική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, με όλα τα έσοδα που εισπράττει η εταιρεία από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., μετά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, να επιστρέφουν στους μετόχους.

Στο ταμπλό τώρα, μετά από ένα εξίσου εντυπωσιακό ράλι, η μετοχή κάνει τη διόρθωσή της έχοντας φτάσει στα 4,36 ευρώ.

Θυμίζω ότι η εύλογη αξία τοποθετείται από τους αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή στη ζώνη των 5 ευρώ, ενώ η χαμηλή μεταβλητότητα της μετοχής (low beta) εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό που την καθιστά ελκυστική για πιο αμυντικά χαρτοφυλάκια.

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Χαλάρωση

Στο μεταξύ, μπορεί οι προτάσεις της Κομισιόν για το νέο πλαίσιο του EU ETS να αφορούν την περίοδο μετά το 2030, όμως ήδη περνούν από το μικροσκόπιο της αγοράς.

Και ο λόγος είναι απλός. Αν τελικά υιοθετηθούν, το σύστημα εμπορίας ρύπων γίνεται λιγότερο αυστηρό, με πιο αργή μείωση των διαθέσιμων δικαιωμάτων και μεγαλύτερη ευελιξία για τη βιομηχανία.

Αυτό μεταφράζεται σε προσδοκίες για ηπιότερες τιμές CO₂ τα επόμενα χρόνια, εξέλιξη που μόνο απαρατήρητη δεν περνά από τους επενδυτές.

Για το ελληνικό ταμπλό, οι πρώτοι κερδισμένοι θα μπορούσαν να είναι οι ενεργοβόροι όμιλοι και οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς ένα χαμηλότερο κόστος δικαιωμάτων εκπομπών σημαίνει μικρότερες επιβαρύνσεις και καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας.

ΔΕΗ, Metlen, Motor Oil, HelleniQ Energy, αλλά και βιομηχανίες όπως η ΤΙΤΑΝ και η Viohalco είναι από τις εταιρείες που η αγορά αναμένεται να παρακολουθεί πιο στενά όσο οι ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις προχωρούν.

Βέβαια, μέχρι να υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις από Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, αλλά το πρώτο μήνυμα που λαμβάνουν οι αγορές είναι ότι οι Βρυξέλλες επιχειρούν να ισορροπήσουν μεταξύ πράσινης μετάβασης και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

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Συνάντηση με Κόστα

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, όχι όμως για τα συνήθη ενεργειακά ζητήματα.

Με ανάρτησή του στο LinkedIn αποκάλυψε τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της Eurelectric, με αντικείμενο τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και ενέργειας.

Το μήνυμα του μάλιστα ήταν ότι η Ευρώπη μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κόμβο ανάπτυξης της AI χωρίς να επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος των πολιτών ή να αυξήσει την ενεργειακή της εξάρτηση.

Έμφαση στα data centers

Δεν είναι τυχαίο ότι ο επικεφαλής της ΔΕΗ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις σε δίκτυα και νέες μονάδες καθαρής παραγωγής, υπενθυμίζοντας πως τα data centers αναμένεται να καλύψουν σχεδόν το ένα τρίτο της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2030.

Η συζήτηση άλλωστε για τις ενεργειακές ανάγκες των data centers βρίσκεται πλέον ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Και στη στρατηγική της ΔΕΗ… από όπου περιμένουμε τους επόμενους μήνες ανακοινώσεις.

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Προ των ευθυνών τους…

Παίρνει πλέον συγκεκριμένη μορφή η «εθνική πρωτοβουλία» του υπουργείου Ανάπτυξης και του Τάκη Θεοδωρικάκου για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να καλεί προμηθευτές και αλυσίδες να καταθέσουν δεσμευτικές προτάσεις για μειώσεις 5%-20% από τις 31 Αυγούστου.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι μειώσεις θα πρέπει να αποτυπώνονται στην κανονική τιμή ραφιού και όχι να προκύπτουν από προσφορές, κουπόνια ή προωθητικές ενέργειες, ενώ ως βάση σύγκρισης ορίζεται η τιμή χωρίς προσφορές της 27ης Αυγούστου.

Άρχισε λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση για να δούμε το κατά πόσο οι βιομηχανία και αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

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Αγώνας δρόμου…

Πάντως, με τον πληθωρισμό στο 3,9% τον Ιούνιο, την ώρα που στην Ευρωζώνη είναι στο 2,8%, η κυβέρνηση θα κάνει αγώνα δρόμου αν θέλει να έχει απτά αποτελέσματα στα ράφια πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ώστε οι ανακοινώσεις για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος να συνοδεύονται από πραγματικές μειώσεις τιμών.

Εάν δεν το καταφέρει, θα πάμε στο σενάριο που περιέγραψε η ΤτΕ στην τελευταία της έκθεση, κατά το οποίο ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,8% το 2026.

Στη συνέχεια αναμένεται αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιοριστούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και θα υποχωρήσουν οι πληθωριστικές προσδοκίες.

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Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Volkswagen: Συναντήσεις της διοίκησης με το συμβούλιο εργαζομένων τον Αύγουστο
World

Συνελεύσεις διοίκησης- εργαζομένων της Volkswagen τον Αύγουστο για τις απολύσεις

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen έχει προγραμματισει συναντησεις με τον CEO της εταιρείας - Στο επίκεντρο τα σχέδια για απολύσεις προσωπικού

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