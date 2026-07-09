Πληθωρισμός: Παραμένει σε υψηλό επίπεδο – Στο 4,4% τον Ιούνιο

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Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η ακρίβεια επιστρέφει με μεγαλύτερη ένταση, καθώς ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 4,4% από 2,8% πριν από έναν χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός στη στέγαση «έτρεξε» με ρυθμό 10,6%, ενώ ο αντίστοιχος των τροφίμων με 2,7%.

Το μεγαλύτερο σοκ καταγράφεται στα ενεργειακά προϊόντα, με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% μέσα σε έναν χρόνο και το φυσικό αέριο να ακολουθεί με άνοδο 24,6%. Σημαντικές ανατιμήσεις εμφανίζουν επίσης τα λοιπά καύσιμα (+18,1%), αλλά και βασικά είδη διατροφής, όπως το αρνί και κατσίκι (+16,2%), ενώ ακολούθησε η κατηγορία κοσμήματα-ρολόγια με ποσοστό 15,8%

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρουσιάζει το ελαιόλαδο, με τις τιμές να υποχωρούν κατά 12,8%, ενώ μειώσεις σημειώνονται επίσης στο ρύζι (-6,9%), σε είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη (-6,9%) στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας (-3,5%) και στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών (-3,3%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιουνίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2025 προέκυψε αύξηση 4,4% έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον Μάιο 2026 δεν παρουσίασε μεταβολή. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση

του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,8%.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 –

Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,3%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου

Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024.

Σύγκριση Ιουνίου 2026 με Ιούνιο 2025

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 4,4% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 2,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), χυμούς φρούτων, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

• 0,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 10,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 1,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 7,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,7% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 7,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία.

• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 1,1% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 2,7% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας,

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Σύγκριση Ιουνίου 2026 με Μάιο 2026 (Πίνακες 1, 4)

Η μηδενική μεταβολή του Γενικού ΔΤΚ τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 1,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 0,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο.

• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

• 0,7% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 0,3% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία.

• 0,4% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών

στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 2,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα

καύσιμα. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών

με αεροπλάνο.