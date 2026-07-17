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ΤτΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 και πληθωρισμό 3,8%

Economy 17.07.2026, 14:54
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ΤτΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία
Κείμενο Γιάννης Αγουρίδης

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Η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η πιθανότητα διατήρησης των πληθωριστικών πιέσεων, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά και ο κίνδυνος καθυστερήσεων τόσο στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων συνθέτουν, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) “Note on the Greek Economy“, το βασικό πλαίσιο κινδύνων για την ελληνική οικονομία την επόμενη τριετία.

Στην τελευταία της έκθεση, η ΤτΕ διατηρεί θετική εικόνα για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της χώρας, αν και αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το 2026, αποδίδοντας την επιβράδυνση στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στις δυσμενέστερες παραδοχές για την εξωτερική ζήτηση, το ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς τιμές.

ΤτΕ: Το βασικό σενάριο

Ειδικότερα, στο βασικό σενάριο προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 1,9% το 2026, θα παραμείνει στο 1,9% το 2027 και θα ενισχυθεί οριακά στο 2% το 2028. Η επίδοση αυτή εξακολουθεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο της ευρωζώνης, στοιχείο που, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, επιβεβαιώνει τη συνέχιση της πραγματικής σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η ανάπτυξη θα συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9%, χάρη στην ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, αλλά και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μετά το 2026. Θετική συμβολή αναμένεται επίσης από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, ενώ η δημόσια κατανάλωση εκτιμάται ότι θα έχει οριακά θετική επίδραση.

Ο επενδύσεις

Οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,8% το 2026, με βασικούς μοχλούς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τις αυξημένες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Αν και ο ρυθμός αύξησής τους αναμένεται να επιβραδυνθεί μετά το τέλος του προγράμματος NextGenerationEU, η ΤτΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και να περιορίζουν το επενδυτικό κενό. Μέχρι το 2028 οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 19% του πραγματικού ΑΕΠ.

Αντίθετα, ο εξωτερικός τομέας αναμένεται να αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάπτυξη το 2026. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, η επίδραση του πολέμου στο διεθνές εμπόριο, αλλά και η αυξημένη εισαγωγική εξάρτηση των επενδύσεων αναμένεται να επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο και να οδηγήσουν σε διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η εικόνα αυτή εκτιμάται ότι θα αρχίσει να βελτιώνεται από το 2027, με τη στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων και την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού μέσω περισσότερων αφίξεων, μεγαλύτερης τουριστικής περιόδου, νέων αγορών και της συνεχούς ανάπτυξης της κρουαζιέρας.

Στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι η ανεργία θα μειωθεί στο 8,2% το 2026 και θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 7,6% έως το 2028, αντανακλώντας τη συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης.

Πληθωρισμός

Για τον πληθωρισμό, η εικόνα παραμένει πιο σύνθετη. Η ΤτΕ προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,8% το 2026, από 2,9% το 2025, καθώς η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, το θετικό παραγωγικό κενό και η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή διατηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στη συνέχεια αναμένεται αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιοριστούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και θα υποχωρήσουν οι πληθωριστικές προσδοκίες.

Η έκθεση περιλαμβάνει και ένα εναλλακτικό, ευνοϊκότερο σενάριο. Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι, παρά την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από εκείνες που είχαν ενσωματωθεί στις προβολές του Μαΐου. Εφόσον αυτή η εικόνα διατηρηθεί, η ανάπτυξη θα μπορούσε να φθάσει στο 2% το 2026 και στο 2,1% το 2027 και το 2028, ενώ ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 3,7%, 2,5% και 2,2% αντίστοιχα.

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