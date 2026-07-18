 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ενεργειακή απόδοση: Μόλις 1 στους 10 ανέφερε βελτίωση στην κατοικία του στην 5ετία

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις τρεις τελευταίες χώρες της ΕΕ από την άποψη των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών κατά τα προηγούμενα 5 έτη, με μόλις 9,5% να αναφέρει βελτίωση. 

Green 18.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ενεργειακή απόδοση: Μόλις 1 στους 10 ανέφερε βελτίωση στην κατοικία του στην 5ετία
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την κατάσταση των κατοικιών στην Ευρώπη, καθώς η μη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών σημαίνει στην πραγματικότητα ότι είναι κρύες τον χειμώνα και ζεστές το καλοκαίρι. Αλλά ακόμα και αν οι πολίτες καταφέρνουν να διατηρούν τα σπίτια τους δροσερά το καλοκαίρι και ζεστά τον χειμώνα, αυτό γίνεται με μεγάλη κατανάλωση υψηλής ενέργειας, άρα με υψηλό κόστος σε χρήμα.

H Ολλανδία (60,5 %) παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού που ανέφερε βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση της κατοικίας του κατά τα προηγούμενα 5 έτη

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις τρεις τελευταίες χώρες της ΕΕ από την άποψη των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών κατά τα προηγούμενα 5 έτη, με μόλις 9,5% να αναφέρει βελτίωση.

Επίσης η χώρα μας είναι ουραγός όσον αφορά στο ποσοστό του πληθυσμού (9,5%) που ανέφερε βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση της κατοικίας του την τελευταία πενταετία αλλά και μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, όπου μόλις 7,9% ανέφερε ότι η ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους είχε βελτιωθεί τα τελευταία 5 χρόνια.

Τέλος μεταξύ ενοικιαστών αλλά και ιδιοκτητών, η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στην τελευταία θέση της ΕΕ όσον αφορά στις βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους τα τελευταία 5 χρόνια με ποσοστά 6,3% και 10,9% αντίστοιχα.

Τα συνολικά στοιχεία της Eurostat

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025, το 23,9 % του πληθυσμού της ΕΕ δήλωσε ότι ζούσε σε κατοικία στην οποία είχε βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση τα τελευταία 5 χρόνια (Διάγραμμα 1). Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023 (25,8 %).

Μεταξύ του 2023 και του 2025, 11 χώρες της ΕΕ ανέφεραν αύξηση, ενώ 15 ανέφεραν μείωση. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο, την Αυστρία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία, τη Σλοβακία, την Κροατία, την Ιταλία και τη Λιθουανία.

Το 2025, η Ολλανδία (60,5 %) παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού που ανέφερε βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση της κατοικίας του κατά τα προηγούμενα 5 έτη, ακολουθούμενη από τη Δανία (34,0 %), τη Γαλλία και τη Σλοβενία (και οι δύο με 33,3 %). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η Ιταλία (2,6 %) παρουσίασε το χαμηλότερο ποσοστό, ακολουθούμενη από τη Μάλτα (7,8 %) και την Ελλάδα (9,5 %).

Διάγραμμα 1

Κίνδυνος φτώχειας και βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση κατοικιών

Το 2025, το 17,4 % των ατόμων στην ΕΕ που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέφεραν ότι η ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους είχε βελτιωθεί τα τελευταία 5 χρόνια, σε σύγκριση με το 25,6 % μεταξύ εκείνων που δεν διατρέχουν κίνδυνο (Διάγραμμα 2).

Η Ολλανδία παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που ανέφεραν βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους τα τελευταία 5 χρόνια, τόσο μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (45,3 %) όσο και μεταξύ εκείνων που δεν διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο (63,3 %).

Μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, η Αυστρία (30,4 %), η Πολωνία (28,8 %) και η Εσθονία (28,1 %) παρουσίασαν τα αμέσως υψηλότερα ποσοστά, ενώ η Ιταλία (1,5 %), η Μάλτα (2,9 %) και η Ελλάδα (7,9 %) παρουσίασαν τα χαμηλότερα.

Όσον αφορά τα άτομα που δεν διατρέχουν κίνδυνο, την Ολλανδία ακολουθούσαν η Δανία (36,4 %), η Γαλλία (35 %) και η Πορτογαλία (34,7 %), ενώ η Ιταλία (2,9 %), η Μάλτα (9,0 %) και η Ελλάδα (10,1 %) παρουσίαζαν τα χαμηλότερα ποσοστά για την εν λόγω ομάδα.

Το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ αυτών των δύο ομάδων παρατηρήθηκε στην Ολλανδία (18 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από την Κύπρο (13,6 ποσοστιαίες μονάδες), τη Δανία (13,5 ποσοστιαίες μονάδες) και το Λουξεμβούργο (12,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Διάγραμμα 2

Λιγότερες βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης για ενοικιαστές και κατοίκους διαμερισμάτων

Το 2025, το 16,7 % των ενοικιαστών (περίπου 1 στους 7)  στην ΕΕ ανέφερε βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους τα τελευταία 5 χρόνια, σε σύγκριση με το 26,9 % των ιδιοκτητών.

Μεταξύ των ενοικιαστών, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ολλανδία (39,9 %), ενώ έπονται η Σλοβενία (28,5 %), η Αυστρία (27,9 %), η Εσθονία (25,3 %) και η Πορτογαλία (25,2 %), ενώ η Ιταλία (1,7 %), η Μάλτα (5,3 %) και η Ελλάδα (6,3 %) παρουσίασαν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Μεταξύ των ιδιοκτητών, η Ολλανδία κατέγραψε και πάλι το υψηλότερο ποσοστό (69,7%), ακολουθούμενη από τη Δανία (42,9%), τη Σουηδία (39,6%), τη Γαλλία (39,1%) και το Βέλγιο (36,3%), ενώ η Ιταλία (2,8%), η Μάλτα (8,7%) και η Ελλάδα (10,9%) παρουσίασαν και σε αυτή την περίπτωση τα χαμηλότερα ποσοστά.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (29,8 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιρλανδία (23,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη Σουηδία (23,0 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Δανία (21,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Το 2025, το 16,6 % των ατόμων που ζούσαν σε διαμερίσματα στην ΕΕ ανέφεραν ότι η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους είχε βελτιωθεί τα τελευταία 5 χρόνια, σε σύγκριση με το 30,5 % των ατόμων που ζούσαν σε μονοκατοικίες.

Η Πορτογαλία (34,1 %), η Ολλανδία (33,4 %), η Αυστρία και η Σλοβενία (και οι δύο με 28,3 %) παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που ζούσαν σε διαμερίσματα με βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, ενώ η Ιταλία (2,6 %), η Μάλτα (6,8 %) και η Ελλάδα (8,3 %) παρουσίασαν τα χαμηλότερα.

Μεταξύ των ατόμων που ζούσαν σε μονοκατοικίες, η Ολλανδία (68,3 %) παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό, ακολουθούμενη από τη Σουηδία (43,7 %), τη Δανία (40,2 %) και το Λουξεμβούργο (39,2 %), ενώ η Ιταλία (2,6 %), η Μάλτα (9,6 %) και η Ελλάδα (11,4 %) παρουσίασαν τα χαμηλότερα.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των ατόμων που ζούσαν σε μονοκατοικίες και εκείνων που ζούσαν σε διαμερίσματα παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (34,9 ποσοστιαίες μονάδες), τη Σουηδία (24,8 ποσοστιαίες μονάδες) και το Λουξεμβούργο (23,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Ενεργειακή φτώχεια και έτος κατασκευής

Το 2025, το ποσοστό των ατόμων στην ΕΕ που δεν μπορούσαν να θερμάνουν επαρκώς την κατοικία τους ήταν χαμηλότερο (4,8 %) μεταξύ όσων διέμεναν σε κατοικίες που χτίστηκαν το 2011 ή αργότερα (Διάγραμμα 3). Τα άτομα που ζούσαν σε κατοικίες που χτίστηκαν μεταξύ 2001 και 2010 ανέφεραν το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό (7,2%), ακολουθούμενα από εκείνα που ζούσαν σε κατοικίες που χτίστηκαν μεταξύ 1981 και 2000 (8,9%), μεταξύ 1961 και 1980 (9,8%) και το 1960 ή νωρίτερα (10,1%).

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και για τα άτομα που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού: τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς το σπίτι τους καταγράφηκαν μεταξύ των ατόμων που ζουν σε κατοικίες που χτίστηκαν το 2011 ή αργότερα (2,9%) και μεταξύ του 2001 και του 2010 (4,1%). Όσον αφορά τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, το ποσοστό ήταν χαμηλότερο για όσους ζούσαν σε κατοικίες που χτίστηκαν το 2011 και μετά (15,8 %), ενώ τα άτομα που ζούσαν σε παλαιότερες κατοικίες ανέφεραν ποσοστά μεταξύ 23,9 % και 24,3 %.

Διάγραμμα 3

Kαθυστερήσεις πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας και συσχέτιση με κτίρια πιο πρόσφατης κατασκευής

Το ποσοστό των ατόμων που ζούσαν σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας ήταν το χαμηλότερο (5,2%) μεταξύ των ατόμων που διαμένουν σε κατοικίες που χτίστηκαν το 2011 ή αργότερα (Διάγραμμα 4). Τα άτομα που ζούσαν σε κατοικίες που χτίστηκαν μεταξύ 2001 και 2010 παρουσίασαν το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό (6,2%), ακολουθούμενα από εκείνα που ζούσαν σε κατοικίες που χτίστηκαν μεταξύ 1981 και 2000 (6,7%), το 1960 ή νωρίτερα (6,9%) και μεταξύ 1961 και 1980 (7,9%).

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και για τα άτομα που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού: το χαμηλότερο ποσοστό όσων είχαν καθυστερήσεις στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας καταγράφηκε για τα άτομα που ζούσαν σε κατοικίες που χτίστηκαν το 2011 και μετά (3,2%), ακολουθούμενα από εκείνα που ζούσαν σε κατοικίες που χτίστηκαν μεταξύ 2001 και 2010, καθώς και σε κατοικίες που χτίστηκαν το 1960 ή νωρίτερα (και τα δύο 3,5%).

Όσον αφορά τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, το ποσοστό όσων είχαν καθυστερήσεις στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας ήταν χαμηλότερο για όσους ζούσαν σε κατοικίες που χτίστηκαν το 2011 ή αργότερα (16,6 %) και σε εκείνες που χτίστηκαν το 1960 ή νωρίτερα (17,6 %), ενώ όσοι ζούσαν σε άλλες κατοικίες παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά (μεταξύ 19,1 % και 20,7 %).

Διάγραμμα 4

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τραμπ: Απειλεί με επιπλέον δασμούς τον Καναδά για την μόλυνση του αέρα λόγω των πυρκαγιών
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν χαιρετίζει την επίσκεψη Γκουτέρες και κάνει λόγο για «ουσιαστικές συζητήσεις»
Κόσμος

Ερχιουρμαν; «Ουσιαστικές» οι συζητήσεις με τον Γκουτέρες
Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, χρησιμοποιεί GPS και επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέπει στους παίκτες να βρίσκουν και να πιάνουν εικονικά τέρατα σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Υγιεινή διατροφή: Το κόστος ακρίβυνε 25% μέσα σε πέντε χρόνια
World

Ακρίβυνε 25% σε 5 χρόνια το κόστος μιας υγιεινής διατροφής

Ως συνέπεια της ακρίβειας στην υγιεινή διατροφή, 2,69 δισ. άνθρωποι στον κόσμο υποσιτίζονται - Τι δείχνει μελέτη του ΟΗΕ

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τα deals, τα projects και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ
Business

Τα deals, οι επενδύσεις και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR εξέφρασε τη βεβαιότητα για την είσοδο διεθνών επενδυτών στην ΑΜΚ - Πληροφορίες για άντληση κεφαλαίων άνω των 700 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινηματογράφος: Σε τροχιά ρεκόρ οι εισπράξεις – Στην κορυφή η «Οδύσσεια»
Tέχνη και Ζωή

Σε τροχιά ρεκόρ ο κινηματογράφος - Στην κορυφή η «Οδύσσεια»

Πώς και πώς αναμένεται η «Οδύσσεια» στα ταμεία των αιθουσών IMAX - Η επιστροφή των μεγάλων στούντιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
efood: Τι σημαίνει η συμφωνία Uber – Delivery Hero για την ελληνική αγορά
Business

Η έκπληξη που έκρυβε για την efood το deal με την Uber

Η επόμενη μέρα της efood μετά την πώληση του μητρικού ομίλου στην Uber - Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στο ελληνικό delivery

Γιώργος Μανέττας
Nike: Ξέμεινε από φανέλες ποδοσφαίρου των ΗΠΑ τη χειρότερη στιγμή
Business of Sport

Η Nike ξέμεινε από επίσημες φανέλες μέσα στο Μουντιάλ

Η Nike ξαναστοκάρισε τις φανέλες της ομάδας αυτή την εβδομάδα, πολύ μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βραχυχρόνια μίσθωση: Λιγότερα καταλύματα, υψηλότερες τιμές και ανθεκτική ζήτηση
Τουρισμός

Λιγότερα Airbnb, ακριβότερες διακοπές

Η εικόνα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση διαφοροποιείται από τη συνολική πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Green
Ενεργειακή απόδοση: Μόλις 1 στους 10 ανέφερε βελτίωση στην κατοικία του στην 5ετία
Green

Μόλις 1 στους 10 Ελληνες βελτίωσε ενεργειακά το σπίτι του

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις τρεις τελευταίες χώρες της ΕΕ από την άποψη των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών κατά τα προηγούμενα 5 έτη, με μόλις 9,5% να αναφέρει βελτίωση. 

Δημήτρης Σταμούλης
Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ
Green

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026  έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026

«Εξοικονομώ: Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
Εξοικονόμηση

«Εξοικονομώ: Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους

ΕΚΟ Charge&Go: Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Ηλεκτροκίνηση

Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης από ΕΚΟ σε Παπάγου-Χολαργό

Το EKO Charge&Go ξεπερνά τα 750 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα

Εξοικονομώ: Στις 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για το Β’ ΠΕΑ
Εξοικονόμηση

Εξοικονομώ: Στις 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για το Β' ΠΕΑ

Το ΥΠΕΝ είχε δώσει παράταση στους δικαιούχους των έξι ενεργών προγραμμάτων «Εξοικονομώ» να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους έως τις 17 Ιουλίου

BYD: Μπορεί να πάρει το στέμμα της Toyota ακόμη και χωρίς την αγορά των ΗΠΑ
Ηλεκτροκίνηση

BYD: Μπορεί να πάρει το στέμμα της Toyota ακόμη και χωρίς την αγορά των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της BYD δηλώνει ότι η επέκταση στην Ευρώπη θα ενταθεί

Δημήτρης Σταμούλης
ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική
Green

Σύσκεψη ΥΠΕΝ - ΕΥΔΑΠ για τα νέα δίκτυα αποχέτευσης στην Αν. Αττική

Ήδη υπάρχουν 70 σημεία παρέμβασης σε εξέλιξη, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα σε ωρίμανση αλλά και σε φάση δημοπράτησης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Latest News
Τραμπ: Απειλεί με επιπλέον δασμούς τον Καναδά για την μόλυνση του αέρα λόγω των πυρκαγιών
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού», ισχυρίζεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στις πυρκαγιές στον Καναδά, τον οποίο απειλεί με νέους δασμούς για το «κόστος αυτής της μόλυνσης».

Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν χαιρετίζει την επίσκεψη Γκουτέρες και κάνει λόγο για «ουσιαστικές συζητήσεις»
Κόσμος

Ερχιουρμαν; «Ουσιαστικές» οι συζητήσεις με τον Γκουτέρες

Για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα μεταβεί στην Κύπρο για να συναντηθεί στο νησί με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων.

Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, χρησιμοποιεί GPS και επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέπει στους παίκτες να βρίσκουν και να πιάνουν εικονικά τέρατα σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ενεργειακή απόδοση: Μόλις 1 στους 10 ανέφερε βελτίωση στην κατοικία του στην 5ετία
Green

Μόλις 1 στους 10 Ελληνες βελτίωσε ενεργειακά το σπίτι του

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις τρεις τελευταίες χώρες της ΕΕ από την άποψη των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών κατά τα προηγούμενα 5 έτη, με μόλις 9,5% να αναφέρει βελτίωση. 

Δημήτρης Σταμούλης
ΗΠΑ: Μεταξύ αποπληθωρισμού και ύφεσης
Opinion

Σκιές πάνω από τις ΗΠΑ

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ δημιουργεί αισιοδοξία, αλλά η επιβράδυνση της οικονομίας και η μεταβατική φάση της ΑΙ διατηρούν υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας

Συμεών Μαυρουδής
Η κόπωση του ΧΑ, το μίνι rebalancing της CrediaBank, άνοιξε ο νέος κύκλος του ΑΔΜΗΕ, το μήνυμα του Στάσση, το roadmap του Θεοδωρικάκου
Inside Stories

Η κόπωση του ΧΑ, το μίνι rebalancing της CrediaBank, άνοιξε ο νέος κύκλος του ΑΔΜΗΕ, το μήνυμα του Στάσση, το roadmap του Θεοδωρικάκου

Διόρθωσε…

Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Αγορά εργασίας: Νέα μείωση στο 8,2% προβλέπει το ΙΟΒΕ στο 2027 – Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν
Macro

Ανεργία στο 8,2% «βλέπει» το ΙΟΒΕ το 2027 - Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν

Ισχυρή αγορά εργασίας προβλέπεται στους τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου, ενώ ήπια υποχώρηση αναμένεται σε βιομηχανία και κατασκευές

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πολωνία: Νέο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους
Opinion

Νέο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους

Ανάπτυξη 3-6% το 2025, ΑΕΠ 1.000 δισεκατομμύρια δολάρια, 3% ανεργία

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Volkswagen: Συναντήσεις της διοίκησης με το συμβούλιο εργαζομένων τον Αύγουστο
World

Συνελεύσεις διοίκησης- εργαζομένων της Volkswagen τον Αύγουστο για τις απολύσεις

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen έχει προγραμματισει συναντησεις με τον CEO της εταιρείας - Στο επίκεντρο τα σχέδια για απολύσεις προσωπικού

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies