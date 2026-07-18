Ινφαντίνο: Απίθανες οι κυρώσεις από τη ΔΟΕ για το σκάνδαλο με τον Μπάλογκουν

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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο φαίνεται πως θα αποφύγει οποιαδήποτε κύρωση, παρά τις καταγγελίες ότι παραβίασε τους κανόνες περί πολιτικής ουδετερότητας στις επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκουν.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) έλαβε αυτή την εβδομάδα επίσημη καταγγελία από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare σχετικά με τη συμπεριφορά του Ινφαντίνο, αφού ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνήσει στον πρόεδρο της FIFA ζητώντας του να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκουν, η οποία του στέρησε τη συμμετοχή στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16». Η τιμωρία ανεστάλη στη συνέχεια για 12 μήνες, έπειτα από μια άνευ προηγουμένου απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA.

Ο Ινφαντίνο αρνείται τις κατηγορίες

Ο Ινφαντίνο είναι μέλος της ΔΟΕ από το 2020 και ο Ολυμπιακός Χάρτης προβλέπει ότι τα μέλη της πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα από πολιτικά και εμπορικά συμφέροντα. Παράλληλα, ορίζει ότι δεν μπορούν να δέχονται «από κυβερνήσεις, οργανισμούς ή άλλα μέρη οποιαδήποτε εντολή ή οδηγία που θα μπορούσε να επηρεάσει την ελευθερία των ενεργειών και της ψήφου τους».

Η FairSquare υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες του Ινφαντίνο με τον Τραμπ για το συγκεκριμένο ζήτημα συνιστούν παραβίαση των κανόνων αυτών. Ο Ινφαντίνο αρνείται τις κατηγορίες και, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Guardian, είναι απίθανο να διαταχθεί επίσημη έρευνα.

Τι αναφέρει η ΔΟΕ

Πηγές της ΔΟΕ ανέφεραν ότι υπάρχει έντονη απροθυμία από την πλευρά της να παρέμβει στον τρόπο με τον οποίο μια διεθνής ομοσπονδία εφαρμόζει τους δικούς της κανονισμούς, ιδίως όταν δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί οι εσωτερικές διαδικασίες προσφυγής.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι η ισορροπία ισχύος μεταξύ της ΔΟΕ και της FIFA έχει μεταβληθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με τη ΔΟΕ να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη FIFA τόσο για τα εμπορικά της έσοδα όσο και για τη διατήρηση της απήχησής της στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Με τους επόμενους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες να διεξάγονται στο Λος Άντζελες το 2028, η ΔΟΕ ελπίζει να αξιοποιήσει την άνθηση του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει οδηγήσει σε επίπεδα-ρεκόρ στις πωλήσεις εισιτηρίων και στα έσοδα που αποφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο απίθανη οποιαδήποτε ενέργεια στην υπόθεση του Μπάλογκουν.

Χωρίς καταγγελίες από UEFA

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ΔΟΕ δεν έχει μέχρι στιγμής λάβει καταγγελίες ούτε από την UEFA ούτε από τη Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, οι οποίες είχαν αμφότερες καταδικάσει την απόφαση αναστολής της τιμωρίας του Μπάλογκουν.

Η βελγική ομοσπονδία είχε δηλώσει ότι διατηρεί ανοικτές όλες τις νομικές επιλογές της, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας προσφυγής στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS). Ωστόσο, μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Ισπανία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν έχει προβεί σε καμία νέα δημόσια τοποθέτηση, ενώ πηγές αναφέρουν ότι είναι πλέον έτοιμη να αφήσει το ζήτημα να λήξει.