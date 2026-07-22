Ιαπωνία: Ισχυρή ζήτηση για 40ετή ομόλογα

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Την ισχυρότερη ζήτηση από τον Μάρτιο του 2025 συγκέντρωσε η έκδοση 40ετών ιαπωνικών ομολόγων καθώς οι ελκυστικές αποδόσεις προσέλκυσαν τον επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο λόγος προσφοράς προς κάλυψη διαμορφώθηκε σε 2,82 σε σύγκριση με 2,702 στην τελευταία έκδοση και μέσο όρο 12 μηνών 2,55. Η αγορά ιαπωνικών ομολόγων σημείωσε μικρές μεταβολές μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης. Η απόδοση του 40ετούς ομολόγου κυμαίνεται γύρω στο 3,91%, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό του 4,355% τον Μάιο.

Το κάλεσμα του Τόκιο

Πρόσφατα υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, κάλεσε τα τεράστια συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας να αυξήσουν τις επενδύσεις σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας το γιεν από τα χαμηλά σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών και πυροδοτώντας ένα ράλι στα ομόλογα.

«Προτεραιότητα είναι να ενθαρρυνθούν τα νοικοκυριά, καθώς και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του GPIF, να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε ιαπωνικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε πολιτικές που υποστηρίζουν αυτόν τον στόχο» είπε αναφερόμενη στο Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο Συντάξεων (GPIF). Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία στον κόσμο με περιουσιακά στοιχεία ύψους 293,6 τρισ. γιεν(1,81 τρισ. δολάρια).

Το GPIF τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Εργασίας και οποιεσδήποτε αλλαγές στην επενδυτική του στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσουν μια καθιερωμένη διαδικασία, η εφαρμογή της οποίας θα απαιτήσει χρόνο, αναφέρει το Bloomberg.

Το GPIF ορίζει τις παραμέτρους κατανομής περιουσιακών στοιχείων κάθε πέντε χρόνια. Τον Μάρτιο του 2025, το ταμείο αποφάσισε να συνεχίσει να κατανέμει το ένα τέταρτο των κεφαλαίων του ισότιμα ​​μεταξύ εγχώριων μετοχών και ομολόγων, ξένων μετοχών και χρέους.

Αντέχουν τα υπερμακροπρόθεσμα ομόλογα

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ισχύος στο ιαπωνικό κρατικό χρέος, με τον λόγο προσφοράς προς κάλυψη σε δημοπρασία 20ετών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα να πλησιάζει το επίπεδο που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο, όταν ήταν ο ισχυρότερος των τελευταίων επτά ετών.

«Μετά από μια ισχυρή δημοπρασία 20ετών ομολόγων, το σταθερό αποτέλεσμα για την πώληση 40ετών ομολόγων υποδηλώνει ότι τα υπερ-μακροπρόθεσμα ομόλογα διατηρούνται καλά, ακόμη και καθώς οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποδόσεις συνεχίζουν να αυξάνονται», δήλωσε ο Miki Den, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην SMBC Nikko Securities. «Οι υπερ-μακροπρόθεσμες αποδόσεις είναι πιθανό να παραμείνουν σταθερές γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα».

Ψήφος εμπιστοσύνης από τις ασφαλιστικές εταιρείες

Οι ιαπωνικές ασφαλιστικές εταιρείες αγόρασαν τον μεγαλύτερο αριθμό υπερ-μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων εδώ και τρία χρόνια τον περασμένο μήνα, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η ζήτηση από έναν βασικό αγοραστή σταθεροποιείται.

Οι ασφαλιστές ζωής και ατυχημάτων αγόρασαν καθαρά ομόλογα αξίας 630,5 δισ. γιεν (3,9 δισ. δολαρίων) με αρχικές λήξεις άνω της δεκαετίας, τα περισσότερα από τον Ιούλιο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Διαπραγματευτών Κεφαλαιαγοράς της Ιαπωνίας την Τρίτη.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την τελευταία ένδειξη ότι ορισμένοι επενδυτές στρέφονται ξανά προς το μακροπρόθεσμο χρέος, αφού οι αποδόσεις κορυφώθηκαν στα μέσα Μαΐου, καθώς οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ζήτησης. Η Meiji Yasuda Life Insurance Co. δήλωσε ότι μπορεί να αυξήσει τις κρατικές της συμμετοχές σε υπερ-μακροπρόθεσμα ιαπωνικά ομόλογα έως και 1 τρισ. γιεν (6,1 δισ. δολάρια) στο οικονομικό έτος 2026.

«Η σημερινή πώληση 40ετών ομολόγων συγκέντρωσε την ισχυρότερη ζήτηση από τον Μάρτιο του 2025, με την υψηλότερη απόδοση ελαφρώς χαμηλότερη από αυτήν που παρατηρήθηκε σε μια δημοσκόπηση πριν από την εκδήλωση, αλλά και πάλι δεν θα είναι αρκετή για να διασφαλίσει μια καλή απόδοση στη δευτερογενή αγορά.» υπογραμμίζει ο Mark Cranfield, Στρατηγικός Σύμβουλος MLIV και στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg.

«Οι επενδυτές θα αναζητήσουν απόδοση 4% σύντομα, καθώς το γεν δείχνει ελάχιστα σημάδια αντιστροφής της πρόσφατης αδυναμίας. Αυτό αφήνει τα ιαπωνικά ομόλογα ευάλωτα σε έναν αρνητικό βρόχο ανάδρασης με το νόμισμα.»

Ορισμένοι επενδυτές, ωστόσο, εξακολουθούν να εστιάζουν στο επεκτατικό δημοσιονομικό πρόγραμμα της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, στις προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει τα επιτόκια μόνο σταδιακά, καθώς και στις διαφορές επιτοκίων που παραμένουν μεγάλες.

Ανησυχούν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν αυξάνει τα επιτόκια αρκετά γρήγορα για να περιορίσει τον πληθωρισμό παρά την αύξηση των επιτοκίων τον περασμένο μήνα που οδήγησε το βασικό επιτόκιο στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Η κεντρική τράπεζα θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση πολιτικής την επόμενη εβδομάδα. Η επίμονη αδυναμία του γιεν αυξάνει επίσης τις πιέσεις στις τιμές αυξάνοντας το κόστος εισαγωγών.