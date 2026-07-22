 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Political Issues"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Opinion and Editorial1"
}

Με φιέστα και κορδέλα…

Γκάζι στα εγκαίνια και τις προεκλογικές εκδηλώσεις φρένο στις μεταρρυθμίσεις

Opinion 22.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Με φιέστα και κορδέλα…
Άποψη Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κάθε μέρα που περνάει και ο χρόνος κυλάει αντίστροφα προς τη λήξη της κυβερνητικής θητείας το Μαξίμου και οι υπουργοί φροντίζουν να στήνουν μία φιέστα… Κι αν όχι μία φιέστα… ότι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έργο το εγκαινιάζουν κόβοντας κορδέλες… Πιστεύω δε, πώς αν παιρνούσε από το χέρι τους θα εξέδιδαν και ένα καθημερινό δελτίο με πανηγυρικές τελετές…

Κάτι τέτοιο συνέβη και χθες 20 Ιουλίου στο Ωδείο Αθηνών, όπου και με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030. Πρόκειται για το χρηματοδοτικό εργαλείο με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που θα κληθεί να ενισχύσει οικονομικά έργα και προγράμματα για την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία.

Στο κατάμεστο το Ωδείο από το υπουργικό συμβούλιο, στελέχη της ΝΔ και άλλα «γαλάζια» παιδιά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Παπαθανάσης και στο τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θριαμβολόγησαν για το ΕΠΑ. Προς έκπληξη όλων όμως οι ομιλίες ήταν άκρως πανηγυρικές χωρίς να μπει κανείς στη διαδικασία να εξηγήσει τη διαδικασία της κατανομής των πόρων και φυσικά χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων… Μία φιέστα κανονική…

Με τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση θα κόψει κορδέλα την ερχόμενη Πέμπτη 23 Ιουλίου για τα τελευταία 45 χιλιόμετρα του κλειστού αυτοκινητοδρόμου «Ε65», ενώ την περασμένη εβδομάδα στήθηκε μία αντίστοιχη φιέστα για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά στην ανάπτυξη του οδικού έργου στον κόμβο Σκαραμαγκά.

Αν μη τι άλλο είναι θετικό για την οικονομία και την κοινωνία να παραδίδονται ή να ξεκινούν έργα υποδομών ή και να ετοιμάζονται προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων. Η κριτική μας έχει να κάνει με την καθαρά επικοινωνιακή και μικροκομματική τακτική της κυβέρνησης αλλά και κυρίως ότι για όλα τα μεγάλα έργα και προγράμματα χρηματοδότησης δεν έχουν αρθεί σημαντικά εμπόδια που θα δώσουν και ταχύτητα και θα φέρουν και διαφάνεια στις διαδικασίες υλοποίησης τους.

Και χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αλλά και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος είπαν αλήθειες. Μίλησαν για εμπόδια τα οποία η κυβέρνηση που θα κλείσει δύο τετραετίες – ίσως και λιγότερο αν γίνουν πρόωρες εκλογές – δεν φρόντισε να αντιμετωπίσει.

Ο Περιφερειάρχης μίλησε για ργές εγκρίσεις, επικαλύψεις ελέγχων και οργανισμούς που δεν αναγνωρίζουν ο ένας τις διαδικασίες του άλλου. Έθεσε το ζήτημα του χρόνου ωρίμανσης και δημοπράτησης των έργων, αλλά και των πολλών δυνατοτήτων που υπάρχουν για να σταματήσει ή ακόμη και να μην ξεκινήσει μια επένδυση.

Ο Μπρατάκος από τη μεριά του αναφερόμενος και αυτός στο ΕΠΑ τόνισε ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η διάθεση των πόρων, αλλά κυρίως η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στην αξιοποίησή τους.

Αλλά και στα έργα υποδομών ουκ ολίγες φορές οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ζητήσει την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις απαλλοτριώσεις ή την ωρίμανση των έργων. Αξίζει να σημειωθεί πώς για μία παρέμβαση ύψους 3 εκατ. ευρώ στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό έπρεπε να περάσει ένας χρόνος από την εξαγγελία μέχρι την έναρξη των εργασιών…

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έφερε στο φως της δημοσιότητας τις αστοχίες στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να προχωρεί συνέχεια σε αναθεωρήσεις και ψαλίδισμα τους ή και σε απεντάξεις.

Αλλά και τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και της αποθήκευσης ενέργειας που είναι τόσο σημαντικά για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κολλάνε μονίμως στη γραφειοκρατία και την αναβλητικότητα.

Καλές οι φιέστες και οι κορδέλες… αλλά το ζητούμενο είναι πριν από κάθε πανηγυρική εκδήλωση να υπάρχει πραγματική αξιολόγηση και παρέμβαση στα όποια εμπόδια υπάρχουν. Οι φιέστες θα πρέπει να αποτελέσουν την αφορμή για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και να μην αποτελούν ένα κόκκινο χαλί…  όπου θα κουκουλώνονται η διαφθορά και η γραφειοκρατία…

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κωνσταντίνος Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ElvalHalcor
Business

Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και προόδου για την ElvalHalcor
VIDCAST – BizSound| Από το management στην ηγεσία: Το στοίχημα του Alba Executive MBA
Biz Sound

Από το management στην ηγεσία: Το στοίχημα του Alba Executive MBA
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο
AKTOR: Εκτοξεύθηκε η ζήτηση στην ΑΜΚ – Εκτός προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ
Business

AKTOR: Εκτοξεύθηκε η ζήτηση στην ΑΜΚ – Εκτός προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ
Φαρμακευτικές: Ο φόρος έως 200% στα γενόσημα φάρμακα του Τραμπ απειλεί την προσφορά φτηνών φαρμάκων στις ΗΠΑ
World

Τι σημαίνουν για τη φαρμακοβιομηχανία οι νέοι δασμοί Τραμπ
Ασιατικά Χρηματιστήρια: Άνοδος με φρένο
Ασία

Άνοδος με φρένο στις ασιατικές αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιαπωνία: Ισχυρή ζήτηση για 40ετή ομόλογα
Ομόλογα

Ισχυρή ζήτηση για 40ετή ιαπωνικά ομόλογα

Οι αποδόσεις και η δράση των ασφαλιστικών εταιρειών ενισχύουν τα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Ο κίνδυνος να μείνει η ανάπτυξη στα χαρτιά
Economy

Το νέο ΕΠΑ των 23 δισ. «σκοντάφτει» στο... παλιό κράτος

Το κρίσιμο ερώτημα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι εάν ο κρατικός μηχανισμός έχει ξεπεράσει τις αδυναμίες που καθυστέρησαν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΦΚΑ: Ποιοι καλούνται να καταβάλουν αναδρομικές εισφορές από το 2017
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αναδρομικές εισφορές από το 2017 – Ποιοι θα πληρώσουν

Πρόκειται για τον κλάδο εφάπαξ και αφορά εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, οι οποίοι ασφαλίζονται στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Κώστας Παπαδής
Domino’s: Αναζητά ώθηση από τα επιδόρπια
World

Πώς η Domino's θα μεγαλώσει την... απόδειξη

Η Domino's Pizza βλέπει περισσότερες παραγγελίες, αλλά μικρότερους λογαριασμούς και ελπίζει στα νέα κέικ σοκολατολάβας s'mores θα μπορούσαν να φέρνουν ακριβότερες παραγγελίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πιερρακάκης: Τηλεπικοινωνιακή πολιτική à la Draghi για την Ευρώπη
Τηλεπικοινωνίες

Η πρόταση Πιερρακάκη για να γεμίσουν τα ταμεία της Ευρώπης

Ο πρόεδρος του Eurogroup προτείνει μέρος των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να κατευθύνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Γιώργος Πολύζος
Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Κόντρα στις κρίσεις, ο τουρισμός κυνηγά νέο ρεκόρ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Μέλισσα Κίκιζας: Ποντάρει στον «υγρό χρυσό» – Τα μεγέθη του 2025 και τα σχέδια εξωστρέφειας
Business

Πώς η Μέλισσα Κίκιζας «χτίζει» το διεθνές story - Το σχέδιο

Με στοχευμένες κινήσεις η Μέλισσα Κίκιζας συνέχισε την πορεία μετασχηματισμού της σε έναν διεθνή όμιλο ελληνικής και μεσογειακής διατροφής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καφές: Γιατί οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τις κάψουλες και στρέφονται στους κόκκους
World

Τέλος οι κάψουλες καφέ;

Πώς οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετώπισε ο καφές από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση αλλάζει τις τάσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Opinion
Με φιέστα και κορδέλα…
Opinion

Με φιέστα και κορδέλα…

Γκάζι στα εγκαίνια και τις προεκλογικές εκδηλώσεις φρένο στις μεταρρυθμίσεις

Χρήστος Κολώνας
Εκτεθειμένη η Ελλάδα
Opinion

Εκτεθειμένη η Ελλάδα

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο εύθραυστη είναι η μάχη κατά του πληθωρισμού

Γιάννης Αγουρίδης
Ελληνικός τουρισμός: Βαριά βιομηχανία χωρίς… υποδομές
Απόψεις

Βαριά βιομηχανία χωρίς... υποδομές

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβονται οι χρόνιες αδυναμίες

Γιώργος Μανέττας
Φόροι: Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα
Opinion

Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα

Κάθε χρόνο η Πολιτεία αναζητά τρόπους να διευκολύνει όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Τεντωμένο σχοινί
Opinion

Τεντωμένο σχοινί

Τι θα δείξει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ: Μεταξύ αποπληθωρισμού και ύφεσης
Opinion

Σκιές πάνω από τις ΗΠΑ

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ δημιουργεί αισιοδοξία, αλλά η επιβράδυνση της οικονομίας και η μεταβατική φάση της ΑΙ διατηρούν υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας

Συμεών Μαυρουδής
Πολωνία: Νέο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους
Opinion

Νέο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους

Ανάπτυξη 3-6% το 2025, ΑΕΠ 1.000 δισεκατομμύρια δολάρια, 3% ανεργία

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Latest News
Κωνσταντίνος Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ElvalHalcor
Business

Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και προόδου για την ElvalHalcor

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός πρόεδρος της ElvalHalcor διαβεβαίωσε τους επενδυτές για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος

Χρήστος Κολώνας
VIDCAST – BizSound| Από το management στην ηγεσία: Το στοίχημα του Alba Executive MBA
Biz Sound

Από το management στην ηγεσία: Το στοίχημα του Alba Executive MBA

Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον Κυριάκο Κυριακόπουλο, Professor of Strategy and Marketing και Academic Director του Executive MBA στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Ελένη Στεργίου
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
AKTOR: Εκτοξεύθηκε η ζήτηση στην ΑΜΚ – Εκτός προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ
Business

AKTOR: Εκτοξεύθηκε η ζήτηση στην ΑΜΚ – Εκτός προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ

Η ζήτηση ήταν πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών της AKTOR που είναι διαθέσιμες στην τιμή των 11,25 ευρώ

Φαρμακευτικές: Ο φόρος έως 200% στα γενόσημα φάρμακα του Τραμπ απειλεί την προσφορά φτηνών φαρμάκων στις ΗΠΑ
World

Τι σημαίνουν για τη φαρμακοβιομηχανία οι νέοι δασμοί Τραμπ

Οι φαρμακευτικές γενόσημων φαρμάκων θα έχουν προθεσμία δύο ετών για να μεταφέρουν την παραγωγή στις ΗΠΑ, πριν αντιμετωπίσουν δασμούς 100% από τον Αύγουστο του 2028 και 200% το 2029

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ασιατικά Χρηματιστήρια: Άνοδος με φρένο
Ασία

Άνοδος με φρένο στις ασιατικές αγορές

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 2,11%

ΟΗΕ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα αυξήσει την παγκόσμια πείνα
World

Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα αυξήσει την παγκόσμια πείνα

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ περίπου 510 έως 520 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πείνα το 2030

Πέθανε η Μαίρη Λίντα – Σίγησε η σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού
Επικαιρότητα

Πέθανε η Μαίρη Λίντα – Σίγησε η σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού

Η Μαίρη Λίντα πέθανε τα ξημερώματα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι και μια πορεία άρρηκτα δεμένη με τον Μανώλη Χιώτη

Γκίντεον Ράχμαν (FΤ): Ο Τραμπ κινδυνεύει να βυθιστεί σε ένα νέο αδιέξοδο στο Ιράν
World

Ο Τραμπ βυθίζεται στην κινούμενη άμμο του Ιράν

Η Αμερική δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μέσω διαπραγματεύσεων. Έτσι, η αλλαγή καθεστώτος επιστρέφει στην ατζέντα.

Γιεν: Συνεχίζει πτωτικά- Το Τόκιο προειδοποιεί για τολμηρά μέτρα
Συνάλλαγμα

Γιεν: Συνεχίζει πτωτικά- Το Τόκιο προειδοποιεί για τολμηρά μέτρα

Το γιεν κύλησε κάτω από 163 ανά δολάριο για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια

ΕΒΕΠ: Οι μόνιμες μεταρρυθμίσεις πιο σημαντικές από τις προσωρινές παροχές
Business

ΕΒΕΠ: Οι μόνιμες μεταρρυθμίσεις πιο σημαντικές από τις προσωρινές παροχές

Το ΕΒΕΠ υπέβαλε στον πρωθυπουργό το υπόμνημά του ενόψει της 90ης ΔΕΘ

Capital Ship Management: Σχέδιο για MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση
Ποντοπόρος

Capital Ship Management: Σχέδιο για MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Capital Ship Management, K Shipbuilding και Lloyd’s Register υπόγραψαν κοινό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Joint Development Project – JDP, με στόχο να αξιολογήσουν κατά πόσο τα Συστήματα Υποβοηθούμενης από τον Άνεμο Πρόωσης, μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν εμπορικά ανταγωνιστικό σχεδιασμό πλοίου μεταφοράς προϊόντων αργού

Ιαπωνία: Ισχυρή ζήτηση για 40ετή ομόλογα
Ομόλογα

Ισχυρή ζήτηση για 40ετή ιαπωνικά ομόλογα

Οι αποδόσεις και η δράση των ασφαλιστικών εταιρειών ενισχύουν τα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Πιερρακάκης: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων
Economy

Πιερρακάκης: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε στην τελετή παράδοσης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου από το ΥΠΕΘΟΟ στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Πανελλαδικές 2026: Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής
Κοινωνία

Αυριο Τετάρτη ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε πως οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 23/7.

Samsung: Σε συνομιλίες για επένδυση στην Mistral με αποτίμηση 20 δισ. ευρώ
World

H Samsung σε συνομιλίες για επένδυση 1 δισ. στην Mistral

Η Samsung θα μπορούσε να επενδύσει έως και 1 δισ. ευρώ στον γαλλικό όμιλο ΑΙ που επιδιώκει να αποτελέσει κορυφαία εναλλακτική λύση έναντι των αμερικανικών ομίλων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies