Με φιέστα και κορδέλα…

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Κάθε μέρα που περνάει και ο χρόνος κυλάει αντίστροφα προς τη λήξη της κυβερνητικής θητείας το Μαξίμου και οι υπουργοί φροντίζουν να στήνουν μία φιέστα… Κι αν όχι μία φιέστα… ότι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έργο το εγκαινιάζουν κόβοντας κορδέλες… Πιστεύω δε, πώς αν παιρνούσε από το χέρι τους θα εξέδιδαν και ένα καθημερινό δελτίο με πανηγυρικές τελετές…

Κάτι τέτοιο συνέβη και χθες 20 Ιουλίου στο Ωδείο Αθηνών, όπου και με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030. Πρόκειται για το χρηματοδοτικό εργαλείο με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που θα κληθεί να ενισχύσει οικονομικά έργα και προγράμματα για την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία.

Στο κατάμεστο το Ωδείο από το υπουργικό συμβούλιο, στελέχη της ΝΔ και άλλα «γαλάζια» παιδιά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Παπαθανάσης και στο τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θριαμβολόγησαν για το ΕΠΑ. Προς έκπληξη όλων όμως οι ομιλίες ήταν άκρως πανηγυρικές χωρίς να μπει κανείς στη διαδικασία να εξηγήσει τη διαδικασία της κατανομής των πόρων και φυσικά χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων… Μία φιέστα κανονική…

Με τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση θα κόψει κορδέλα την ερχόμενη Πέμπτη 23 Ιουλίου για τα τελευταία 45 χιλιόμετρα του κλειστού αυτοκινητοδρόμου «Ε65», ενώ την περασμένη εβδομάδα στήθηκε μία αντίστοιχη φιέστα για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά στην ανάπτυξη του οδικού έργου στον κόμβο Σκαραμαγκά.

Αν μη τι άλλο είναι θετικό για την οικονομία και την κοινωνία να παραδίδονται ή να ξεκινούν έργα υποδομών ή και να ετοιμάζονται προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων. Η κριτική μας έχει να κάνει με την καθαρά επικοινωνιακή και μικροκομματική τακτική της κυβέρνησης αλλά και κυρίως ότι για όλα τα μεγάλα έργα και προγράμματα χρηματοδότησης δεν έχουν αρθεί σημαντικά εμπόδια που θα δώσουν και ταχύτητα και θα φέρουν και διαφάνεια στις διαδικασίες υλοποίησης τους.

Και χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αλλά και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος είπαν αλήθειες. Μίλησαν για εμπόδια τα οποία η κυβέρνηση που θα κλείσει δύο τετραετίες – ίσως και λιγότερο αν γίνουν πρόωρες εκλογές – δεν φρόντισε να αντιμετωπίσει.

Ο Περιφερειάρχης μίλησε για ργές εγκρίσεις, επικαλύψεις ελέγχων και οργανισμούς που δεν αναγνωρίζουν ο ένας τις διαδικασίες του άλλου. Έθεσε το ζήτημα του χρόνου ωρίμανσης και δημοπράτησης των έργων, αλλά και των πολλών δυνατοτήτων που υπάρχουν για να σταματήσει ή ακόμη και να μην ξεκινήσει μια επένδυση.

Ο Μπρατάκος από τη μεριά του αναφερόμενος και αυτός στο ΕΠΑ τόνισε ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η διάθεση των πόρων, αλλά κυρίως η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στην αξιοποίησή τους.

Αλλά και στα έργα υποδομών ουκ ολίγες φορές οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ζητήσει την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις απαλλοτριώσεις ή την ωρίμανση των έργων. Αξίζει να σημειωθεί πώς για μία παρέμβαση ύψους 3 εκατ. ευρώ στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό έπρεπε να περάσει ένας χρόνος από την εξαγγελία μέχρι την έναρξη των εργασιών…

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έφερε στο φως της δημοσιότητας τις αστοχίες στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να προχωρεί συνέχεια σε αναθεωρήσεις και ψαλίδισμα τους ή και σε απεντάξεις.

Αλλά και τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και της αποθήκευσης ενέργειας που είναι τόσο σημαντικά για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κολλάνε μονίμως στη γραφειοκρατία και την αναβλητικότητα.

Καλές οι φιέστες και οι κορδέλες… αλλά το ζητούμενο είναι πριν από κάθε πανηγυρική εκδήλωση να υπάρχει πραγματική αξιολόγηση και παρέμβαση στα όποια εμπόδια υπάρχουν. Οι φιέστες θα πρέπει να αποτελέσουν την αφορμή για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και να μην αποτελούν ένα κόκκινο χαλί… όπου θα κουκουλώνονται η διαφθορά και η γραφειοκρατία…