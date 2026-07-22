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Πετρέλαιο και μέταλλα

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις διατηρούν τη μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων.

Opinion 22.07.2026, 07:00
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Πετρέλαιο και μέταλλα
Συμεών Μαυρουδής

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Οι αγορές εμπορευμάτων συνεχίζουν να κινούνται υπό την ισχυρή επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να παραμένει ευμετάβλητο, ενώ τα βιομηχανικά μέταλλα, και κυρίως ο χαλκός, στηρίζονται από τις συνθήκες περιορισμένης προσφοράς στην Κίνα.

Παράλληλα, η παραγωγή αλουμινίου καταγράφει κάμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς σε ορισμένες αγορές.

Οι τιμές του Brent υποχώρησαν από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά τους, επιστρέφοντας κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Η διόρθωση αυτή αποδίδεται στις προσδοκίες ότι ενδέχεται να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς διεθνείς διαμεσολαβητές φέρονται να προωθούν πρόταση δεκαήμερης εκεχειρίας με στόχο την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών.

Παρά τις ενδείξεις αυτές, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ οι αμερικανικές δηλώσεις περί πιθανών αντιποίνων διατηρούν υψηλό τον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Νέα διάσταση στην κρίση προσθέτουν οι απειλές των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν η Σαουδική Αραβία αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές αργού μέσω του λιμένα Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες ανήλθαν τον Ιούνιο στα 4,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως από περίπου 1,3 εκατ. βαρέλια στις αρχές του έτους.

Ένας αποτελεσματικός αποκλεισμός του στενού Bab el-Mandeb θα ανάγκαζε τα δεξαμενόπλοια να ακολουθούν πολύ μεγαλύτερες διαδρομές γύρω από την Αφρική, αυξάνοντας τόσο το κόστος μεταφοράς όσο και τα ασφάλιστρα κινδύνου. Ωστόσο, η μέχρι στιγμής συμπεριφορά της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές δεν θεωρούν ιδιαίτερα πιθανή την πλήρη επιτυχία ενός τέτοιου αποκλεισμού.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία από την Κίνα αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη διύλιση πετρελαίου.

Η παραγωγή βενζίνης μειώθηκε κατά 14,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στην παραγωγή ντίζελ και κηροζίνης, κατά 21,3% και 21,1% αντίστοιχα.

Οι χαμηλότεροι ρυθμοί λειτουργίας των διυλιστηρίων, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων διύλισης, εντείνουν τις ανησυχίες για περιορισμένη προσφορά, ιδιαίτερα στην αγορά του ντίζελ.

Στα βιομηχανικά μέταλλα, ο χαλκός συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή δυναμική, με την αγορά να στηρίζεται κυρίως από τις συνθήκες περιορισμένης φυσικής προσφοράς στην Κίνα.

Το premium εισαγωγών εκτινάχθηκε στα 100 δολάρια ανά τόνο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για καθαρό χαλκό και τις ελλείψεις σε ανακυκλωμένο μέταλλο.

Η αυστηρότερη εποπτεία της κινεζικής κυβέρνησης στις εμπορικές συναλλαγές, τα προβλήματα στη διακίνηση scrap και οι εργασίες συντήρησης σε αρκετά χυτήρια έχουν περιορίσει την προσφορά, ενώ τα αποθέματα τόσο στην Κίνα όσο και στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για ενδεχόμενη επιβολή αμερικανικών δασμών συνεχίζουν να λειτουργούν υποστηρικτικά για τις τιμές.

Στην αγορά αλουμινίου, τα τελευταία στοιχεία του International Aluminium Institute έδειξαν ότι η παγκόσμια παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου μειώθηκε κατά 2,9% σε μηνιαία βάση και κατά 1,5% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, φθάνοντας τους 5,98 εκατ. τόνους.

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στις χώρες του Κόλπου, όπου οι επιπτώσεις της κρίσης με το Ιράν επηρέασαν σημαντικά την παραγωγική δραστηριότητα. Αν και η συνολική παραγωγή του πρώτου εξαμήνου παραμένει σχετικά σταθερή, οι εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις αγορές πρώτων υλών.

Κι έτσι, ενώ οι ελπίδες για διπλωματική αποκλιμάκωση περιορίζουν προς το παρόν τις ανοδικές πιέσεις στο πετρέλαιο, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η περιορισμένη προσφορά σε βασικά βιομηχανικά μέταλλα διατηρούν τις προοπτικές των αγορών ιδιαίτερα αβέβαιες.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

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