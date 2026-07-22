ΕΦΚΑ: Ποιοι καλούνται να καταβάλουν αναδρομικές εισφορές από το 2017

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Αναδρομικές εισφορές – από το 2017 – για τον κλάδο εφάπαξ παροχών θα αναζητήσει ο e-ΕΦΚΑ από χιλιάδες ασφαλισμένους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και υπάγονται στις διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Παράλληλα, αφορούν και το προσωπικό των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, καθώς και μεταταγμένους υπαλλήλους των πρώην Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΤΕΔΚ).

Σύμφωνα με έγγραφο του ασφαλιστικού ταμείου η συγκεκριμένη ασφαλιστική εισφορά προσδιορίζεται στο 4% από την 1.1.2017 για τους ασφαλισμένους μετά το 1993.

Ο ΕΦΚΑ και οι νέοι εργαζόμενοι

Το έγγραφο αποσαφηνίζει τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, διατηρώντας διαφορετικό καθεστώς για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993) και τους «νέους» ασφαλισμένους. Για τους παλαιούς εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις κάθε πρώην τομέα πρόνοιας, ενώ για τους νέους η εισφορά από την 1η Ιανουαρίου 2017 ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη νομοθεσία για τον e-ΕΦΚΑ, μέχρι το ισχύον ανώτατο ασφαλιστέο όριο.

Ο ΕΦΚΑ παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που αφορά στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (Πρόνοιας). Το ασφαλιστικό ταμείο ξεκαθαρίσει ότι – πλέον – ο κλάδος εφάπαξ θα πρέπει να δηλώνεται με ξεχωριστή εγγραφή και ειδική κωδικοποίηση, διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιείται για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης, όπως η κύρια σύνταξη, η υγειονομική περίθαλψη και η επικουρική ασφάλιση. Για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων ορίζονται συγκεκριμένοι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Κωδικοί Ειδικότητας και Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ), ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων.

Ο κλάδος των εφάπαξ παροχών

Παράλληλα, σημειώνει ότι απαιτείται η αναδρομική υποβολή συμπληρωματικών ΑΠΔ αποκλειστικά για τον κλάδο εφάπαξ παροχών, για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής. Η διαδικασία αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να έχουν καταβληθεί και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον δεν έχουν ήδη αποδοθεί.

Το Γενικό Έγγραφο περιλαμβάνει επίσης αναλυτικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των Επιμελητηρίων σχετικά με τη διαδικασία αποστολής στοιχείων για τις μισθολογικές περιόδους 2017-2019. Οι φορείς καλούνται να υποβάλουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τις εισφορές που έχουν ήδη αποδοθεί, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα αποδεικτικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή συμφωνία των καταβολών με τις δηλώσεις στην ΑΠΔ.

Με τις νέες οδηγίες, ο e-ΕΦΚΑ επιδιώκει να αντιμετωπίσει εκκρεμότητες που υφίστανται από το 2017, να ενοποιήσει τον τρόπο ασφάλισης και δήλωσης των εισφορών στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών και να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας από όλους τους δημόσιους φορείς και τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.