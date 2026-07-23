Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών

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Την ισχύ της στον αγώνα για την κατασκευή αυτόνομων μαχητικών αεροσκαφών επέδειξε η Boeing στην αεροπορική έκθεση Farnborough, παρουσιάζοντας το drone Ghost Bat, καθώς οι αντίπαλοι παρουσίαζαν ανταγωνιστικά σχέδια για αυτό που θα μπορούσε να γίνει μια νέα αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ οι αμερικανοί ανταγωνιστές General Atomics και Anduril Industries παρουσίασαν μοντέλα πλήρους κλίμακας της νέας κατηγορίας drone που έχουν σχεδιαστεί για να πετούν παράλληλα με επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, η Boeing παρουσίασε ένα λειτουργικό αεροσκάφος – το Ghost Bat, αναφέρει το Reuters.

Ο αγώνας για την κατασκευή αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών, ένας από τους πιο στενά παρακολουθούμενους διαγωνισμούς της αμυντικής βιομηχανίας, έχει προσελκύσει μια σειρά από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Lockheed Martin, Northrop Grumman, και Airbus.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναμένει ότι τα αεροσκάφη στο πρόγραμμά της θα κοστίζουν το ένα τρίτο, ή και λιγότερο, του κόστους ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35, το οποίο μπορεί να κοστίσει 80 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο.

Ο Ρίτσαρντ Αμπουλάφια, διευθύνων σύμβουλος της AeroDynamic Advisory, δήλωσε στο Reuters ότι η αγορά θα μπορούσε τελικά να φτάσει εκατοντάδες αεροσκάφη ετησίως, αν και η ευρεία υιοθέτησή του μπορεί να μην έρθει πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Ghost Bat: Το «πιο ώριμο» μοντέλο μαχητικού drone, λέει η Boeing

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ghost Bat της Boeing έγινε το πρώτο τέτοιο αεροσκάφος που συμμετείχε σε μια πολυεθνική στρατιωτική άσκηση με επικεφαλής τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία. Ακολούθησε μια δοκιμή πραγματικών πυρών εναντίον ενός εναέριου στόχου τον Δεκέμβριο.

«Έχουμε το πιο ώριμο συνεργατικό μαχητικό αεροσκάφος», δήλωσε στο Reuters ο Μπέρντ Πίτερς, αντιπρόεδρος ανάπτυξης και στρατηγικής της Boeing, προσθέτοντας ότι η εταιρεία εργάζεται στο πρόγραμμα από το 2017. «Είναι πραγματικό υλικό που βλέπετε μπροστά σας».

Ωστόσο, ορισμένοι ανταγωνιστές επισημαίνουν την ταχύτητα ανάπτυξης και την πρόοδο στην κλιμάκωση της παραγωγής.

«Σε δύο χρόνια, έχουμε ξεπεράσει αυτό που πολλές άλλες εταιρείες εργάζονταν εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε στο Reuters ο Τζέισον Λέβιν, ανώτερος αντιπρόεδρος της Anduril. «Αντί να κάνουμε απλώς μικρά σταδιακά βήματα, μας αρέσει να κάνουμε μεγάλα βήματα».

Η Boeing εργάζεται για την παραγωγή επτά μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών για την Αυστραλιανή Αμυντική Δύναμη, μετά από τριετή σύμβαση ύψους 754 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (528 εκατομμύρια δολάρια) που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο. Η Boeing λέει ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 δοκιμαστικές πτήσεις και είναι βέβαιη ότι μπορεί να παράγει προηγμένες αυτόνομες δυνατότητες.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε αναθέσει συμβάσεις παραγωγής σε σχέδια της General Atomics και της Anduril για την κατασκευή του πρώτου στόλου ημιαυτόνομων πτερύγων, ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Συνεργατικό Αεροσκάφος Μάχης (CCA).

Δοκιμή με πραγματικά πυρά

Την περασμένη εβδομάδα, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δήλωσε ότι πραγματοποίησε δοκιμή πραγματικών πυρών σε ψηφιακό στόχο που αφορούσε αεροσκάφη της Anduril πάνω από την έρημο Μοχάβε. Νωρίτερα φέτος, η Anduril ξεκίνησε την κατασκευή του μαχητικού drone FURY σε μια νέα εγκατάσταση στο Οχάιο. Η εταιρεία θα μπορούσε να κατασκευάσει έως και 150 αεροσκάφη ετησίως, σύμφωνα με τον Λέβιν, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει πόσα κατασκευάζει για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος της General Atomics, Φιλ Γιούινγκ, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε κατασκευάσει «πολλαπλά» αεροσκάφη για το πρόγραμμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία έχει δεκαετιών εμπειρία στην κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως το drone Predator. Αυτό που διαφοροποιεί αυτή τη νέα κατηγορία αεροσκαφών είναι η αυτονομία, και η General Atomics έχει κάνει «χιλιάδες και χιλιάδες» ώρες αυτόνομων πτήσεων τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο Γιούινγκ.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει στην επιλογή ενός κύριου παρόχου για την πρώτη φάση του προγράμματος CCA, με μια ανάθεση που έχει προγραμματιστεί έως το καλοκαίρι του 2027. Σχεδιάζει να προμηθευτεί περισσότερα από 150 CCA με δυνατότητα μάχης μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Παράλληλα με τις συμβάσεις υλικού, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προχώρησε επίσης στην πλευρά του λογισμικού του προγράμματος, αναθέτοντας συμβάσεις παραγωγής αυτονομίας αποστολής σε μια ομάδα έξι προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένης της Lockheed Martin.

Η Lockheed Martin «συνεχίζει να επενδύει σε συναρπαστικές λύσεις για την USAF» και άλλους, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος της εταιρείας βρίσκεται «στη φάση κατασκευής και θα πετάξει τον επόμενο χρόνο».

Στοχεύοντας την Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναπτύσσουν επίσης προγράμματα και ορισμένες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες συνεργάζονται με τοπικούς κατασκευαστές για την παραγωγή παραλλαγών που απευθύνονται στους στρατούς της περιοχής. Σε αυτές περιλαμβάνεται η Boeing, η οποία έχει ανακοινώσει συνεργασίες με αρκετές γερμανικές εταιρείες για να προσφέρει ένα αεροσκάφος στη γερμανική Πολεμική Αεροπορία έως το 2029.

Επίσης, στην αεροπορική έκθεση εκτέθηκε το πρόσφατα αποκαλυφθέν U760 Ravenstorm της Airbus, το οποίο η εταιρεία λέει ότι αναμένει να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Εν τω μεταξύ, η Airbus εργάζεται πάνω σε ένα μοντέλο που ονομάζεται U740 Valkyrie και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις αργότερα φέτος με δύο αεροσκάφη από την Kratos Defense με έδρα τις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της Airbus δήλωσε ότι η προσέγγισή της της επέτρεψε να προσφέρει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις «ικανότητες επιχειρησιακού πειραματισμού» στο εγγύς μέλλον.