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Νέα Υόρκη: Η μετατροπή γραφείων σε κατοικίες στο μικροσκόπιο μετά το περιστατικό στο πρώην κτίριο της Pfizer

Το πρώην κτίριο των κεντρικών γραφείων της Pfizer στη Νέα Υόρκη εκκενώθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι κινδύνευε μερική κατάρρευση.

World 08.07.2026, 23:35
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Νέα Υόρκη: Η μετατροπή γραφείων σε κατοικίες στο μικροσκόπιο μετά το περιστατικό στο πρώην κτίριο της Pfizer
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Το φιλόδοξο σχέδιο της Νέας Υόρκης να αντιμετωπίσει την οξεία στεγαστική κρίση μέσω της μετατροπής παλαιών κτιρίων γραφείων σε κατοικίες δέχθηκε ισχυρό πλήγμα αυτή την εβδομάδα, όταν σοβαρό κατασκευαστικό περιστατικό σημειώθηκε στο πρώην κεντρικό κτίριο της Pfizer στο Μανχάταν.

Το συμβάν ανέδειξε τις μεγάλες τεχνικές δυσκολίες που συνοδεύουν τέτοιου είδους έργα, παρά το γεγονός ότι θεωρούνται βασικό εργαλείο για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Το κτίριο, που βρίσκεται στην East 42nd Street, μετατρέπεται σε ένα συγκρότημα περίπου 1.600 διαμερισμάτων με σύγχρονες παροχές, όπως πισίνα στην ταράτσα, γυμναστήριο και κοινόχρηστους χώρους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μετατροπή γραφειακού κτιρίου σε οικιστικό συγκρότημα στην ιστορία της Νέας Υόρκης, με στόχο να ολοκληρωθεί το 2027, αναφέρει το CNN.

Ωστόσο, την Τρίτη παρουσιάστηκαν σοβαρά δομικά προβλήματα, όταν χαλύβδινες κολόνες στους ανώτερους ορόφους λύγισαν και τμήματα των δαπέδων παραμορφώθηκαν. Οι αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση του υπό κατασκευή κτιρίου, καθώς και αρκετών γειτονικών κτισμάτων, ενώ επηρεάστηκαν και οι δημόσιες συγκοινωνίες της περιοχής, με καθυστερήσεις και προσωρινές διακοπές δρομολογίων λεωφορείων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης προειδοποίησε ότι υπήρχε κίνδυνος τοπικής κατάρρευσης, σημειώνοντας πως το κτίριο εξακολουθούσε να παρουσιάζει μετακινήσεις αρκετές ώρες μετά το περιστατικό. Παράλληλα, ο ελεγκτής της πόλης ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια που οδήγησαν στη δημιουργία της επικίνδυνης κατάστασης.

Η στρατηγική για την έλλειψη κατοικίας στη Νέα Υόρκη

Το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας στρατηγικής που υιοθετούν πολλές αμερικανικές μεγαλουπόλεις μετά την πανδημία. Η τηλεργασία άφησε μεγάλο αριθμό παλαιών γραφείων υποχρησιμοποιούμενων ή κενών, ενώ η έλλειψη κατοικιών και οι υψηλές τιμές ενοικίασης ώθησαν τις τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη μετατροπή τους σε διαμερίσματα. Η Νέα Υόρκη έχει θεσπίσει φορολογικά κίνητρα και έχει τροποποιήσει το πολεοδομικό της πλαίσιο, ώστε περισσότερα κτίρια γραφείων να μπορούν να αλλάξουν χρήση.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι μετατροπές αυτές απέχουν πολύ από μια απλή ανακαίνιση. Τα κτίρια γραφείων έχουν σχεδιαστεί με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές από τις πολυκατοικίες, γεγονός που απαιτεί εκτεταμένες επεμβάσεις τόσο στον φέροντα οργανισμό όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα.

Κάθε διαμέρισμα χρειάζεται ανεξάρτητη κουζίνα, μπάνιο και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ τα περισσότερα γραφεία διαθέτουν κεντρικά συστήματα κλιματισμού που πρέπει να αντικατασταθούν από αυτόνομες εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης για κάθε κατοικία.

Ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο είναι η αρχιτεκτονική των μεγάλων πύργων γραφείων. Οι εσωτερικοί χώροι βρίσκονται συχνά μακριά από τα παράθυρα, καθώς ο αρχικός σχεδιασμός αποσκοπούσε στη μεγιστοποίηση των χώρων εργασίας. Αντίθετα, οι κατοικίες απαιτούν φυσικό φωτισμό και αερισμό, κάτι που συχνά επιβάλλει ριζική αναδιαμόρφωση της κάτοψης, ακόμη και την κατεδάφιση και ανακατασκευή τμημάτων του κτιρίου.

Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται από τα πιο σύνθετα που έχουν αναληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από τη μετατροπή των υφιστάμενων χώρων, προβλέπεται η προσθήκη 19 νέων ορόφων πάνω σε υφιστάμενο δεκαώροφο κτίριο, καθώς και η εκτεταμένη ανακατασκευή ενός γειτονικού πύργου 33 ορόφων

Νέα Υόρκη.

«Χειρουργικές» επεμβάσεις

Ο αρχιτέκτονας Ρόμπερτ Φούλερ της Gensler, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, είχε παρομοιάσει το έργο με χειρουργική επέμβαση υψηλής δυσκολίας, επισημαίνοντας ότι κάθε όροφος παρουσιάζει διαφορετικές τεχνικές ιδιαιτερότητες. Όπως είχε αναφέρει στο CNN, η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος ξεπερνά σχεδόν κάθε άλλο αντίστοιχο έργο που έχει υλοποιηθεί.

Ανάλογες επιφυλάξεις είχαν εκφραστεί και πριν από την έναρξη των εργασιών. Ο ιστορικός αρχιτεκτονικής Άντριου Άλπερν είχε υποστηρίξει ότι ο αρχικός σχεδιασμός του κτιρίου δεν ήταν κατάλληλος για κατοικίες, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορούσε να μετατραπεί αποτελεσματικά σε συγκρότημα διαμερισμάτων.

Παρά το περιστατικό, οι ειδικοί δεν θεωρούν ότι οι μετατροπές γραφείων πρέπει να εγκαταλειφθούν. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι αποτελούν ένα από τα εργαλεία αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, όπου η έλλειψη διαθέσιμης γης καθιστά δύσκολη την ανέγερση νέων κτιρίων.

Η επανάχρηση υφιστάμενων κατασκευών θεωρείται συχνά οικονομικότερη και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμη από την κατεδάφιση και την ανέγερση νέων οικοδομών, καθώς περιορίζει τόσο το κόστος όσο και τις εκπομπές άνθρακα που συνδέονται με τις νέες κατασκευές.

Ωστόσο, μετά το περιστατικό στο πρώην κτίριο της Pfizer, οι δημοτικές αρχές και οι κατασκευαστές καλούνται να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς κατοικίας, πέρα από την πραγματική ασφάλεια των κτιρίων, εξίσου σημαντική είναι και η αίσθηση ασφάλειας που πρέπει να έχουν οι μελλοντικοί ένοικοι. Η επιτυχία των μεγάλων προγραμμάτων μετατροπής δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την τεχνική τους αρτιότητα, αλλά και από την πεποίθηση των πολιτών ότι τα νέα αυτά κτίρια αποτελούν ασφαλείς και αξιόπιστους χώρους κατοικίας.

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