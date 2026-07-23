Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια

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Την υψηλότερη επίδοση μέχρι σήμερα στην έκδοση αποφάσεων φορολογικής απαλλαγής κατέγραψε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η επεξεργασία του συνόλου των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από επενδυτές για την τρέχουσα περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.

Συνολικά, εκδόθηκαν αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και αφορά στους αναπτυξιακούς νόμους του 2016 και του 2022, καλύπτοντας το 100% των σχετικών αιτημάτων.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για επίδοση που ξεπερνά κάθε προηγούμενη, καθώς το ποσό είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σύγκριση με την χρονιά που μας πέρασε. Τα προηγούμενα χρόνια, το ύψος των φορολογικών απαλλαγών κυμαινόταν μεταξύ 20-25 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 είχε ανέλθει στα 29 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούσαν μέχρι σήμερα την υψηλότερη επίδοση. Επίσης και ο αριθμός των αποφάσεων που εκδόθηκαν, είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί προϊόν συστηματικής και μεθοδικής δουλειάς της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και των στελεχών της, τα οποία ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και ταχύτητα σε έναν ιδιαίτερα αυξημένο και σύνθετο όγκο εργασίας.

Εν τω μεταξύ, παρατείνεται έως τις 24 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα «Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση» του Αναπτυξιακού Νόμου, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου.

Οι προτεραιότητες

Πρόσφατα, ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος είχε επισημάνει ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ο υπουργός είχε υπογραμμίσει ότι το νέο πλαίσιο δίνει προτεραιότητα στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πιο αδύναμες περιοχές της χώρας, με στόχο η ανάπτυξη να αποκτήσει πιο ισόρροπο γεωγραφικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεσσαλία, η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται στοχευμένη υποστήριξη μετά τις φυσικές καταστροφές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε επίσης στη σημασία των επενδύσεων με πραγματικό παραγωγικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να ελέγχει την υλοποίηση των σχεδίων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά καθεστώτα. Όπως είπε, έχουν ήδη επιστραφεί 120 εκατομμύρια ευρώ από παλαιότερες επενδύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα δημόσια χρήματα πρέπει να συνοδεύονται από λογοδοσία, διαφάνεια και απτό οικονομικό αποτέλεσμα.