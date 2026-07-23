Westnet: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία το 2025 με ενίσχυση της κερδοφορίας

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Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 η Westnet, εταιρεία του Ομίλου Olympia, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών που υλοποίησε την προηγούμενη χρονιά. Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 13%, φθάνοντας τα 140,9 εκατ. ευρώ, ενώ η μικτή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 31%, στα 14,6 εκατ. ευρώ, από 11,2 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, η εταιρεία περιόρισε τα λειτουργικά της έξοδα κατά 4%, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της δραστηριότητάς της. Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης αναστροφή του EBITDA, καθώς η Westnet πέρασε από ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ το 2024 σε κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ το 2025.

Η βελτίωση αυτή αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα προ φόρων, όπου οι ζημιές περιορίστηκαν στα 1,3 εκατ. ευρώ από 5,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνολική αυτή μεταβολή αντανακλά τη θετική επίδραση των δομικών και στρατηγικών αλλαγών που υλοποιήθηκαν, οι οποίες δημιούργησαν ισχυρές βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Westnet αναφέρει ότι συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, με έμφαση σε σύγχρονες τεχνολογίες, αυτοματοποίηση διαδικασιών και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία δίνει έμφαση και στο ανθρώπινο δυναμικό της, κάτι που αναγνωρίστηκε το 2025 με την πιστοποίησή της ως Great Place to Work. Η διάκριση αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και υψηλής απόδοσης εργασιακού περιβάλλοντος.

Στόχοι για το 2026

Για το 2026, η Westnet επικεντρώνεται σε νέες κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, στην περαιτέρω ανάπτυξη των ιδίων brands και στην είσοδο σε νέα κανάλια διανομής μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι κινήσεις αυτές ήδη αποδίδουν από το πρώτο εξάμηνο του 2026, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας.

Η Westnet υποστηρίζει ότι η πορεία αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιστροφή σε κερδοφόρες χρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στην ελληνική αγορά τεχνολογίας και διανομής οικιακών προϊόντων, λύσεων ψύξης-θέρμανσης και καταναλωτικών μπαταριών.

Η Westnet, μέλος του διεθνούς επενδυτικού Ομίλου Olympia, δραστηριοποιείται στον χώρο της διανομής προϊόντων και λύσεων τεχνολογίας. Ξεκίνησε το 2005 ως διανομέας προϊόντων πληροφορικής και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε κατηγορίες όπως οι οικιακές συσκευές, ο κλιματισμός, οι αντλίες θερμότητας και οι καταναλωτικές μπαταρίες.

Σήμερα διαθέτει παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ έχει αναπτύξει δίκτυο εξαγωγών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.