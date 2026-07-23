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Φοιτητική στέγη: Νέα «φωτιά» στα ενοίκια [πίνακες]

Αυξημένα άνω του 5% τα ενοίκια για φοιτητικές κατοικίες πανελλαδικά - Αναλυτικά οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις

Ακίνητα 23.07.2026, 08:45
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Φοιτητική στέγη: Νέα «φωτιά» στα ενοίκια [πίνακες]
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Με την αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής να έχει ξεκινήσει, η αγορά της φοιτητικής στέγης μπαίνει στην πιο κρίσιμη περίοδο του έτους. Χιλιάδες οικογένειες αναζητούν κατοικίες κοντά στις σχολές που στοχεύουν οι υποψήφιοι, την ώρα που οι ζητούμενες τιμές παραμένουν σε ανοδική τροχιά. Τα στοιχεία του Spitogatos Insights δείχνουν ότι το κόστος ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας συνέχισε να αυξάνεται το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αν και με πιο ήπιο ρυθμό σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνοντας σημάδια σταθεροποίησης της αγοράς.

Κατά 5,3% αυξημένες είναι οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) φοιτητικής κατοικίας προς ενοικίαση κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025 σε Πανελλαδικό επίπεδο. Η αντίστοιχη ετήσια αύξηση το 2025 ανερχόταν στο 5,9%, γεγονός το οποίο δείχνει μια σχετική σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας σε όλη την επικράτεια.

Αττική: Αυξήσεις στην πλειονότητα των φοιτητικών περιοχών

Οι φοιτητικές κατοικίες στο Κέντρο Αθήνας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,6% κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 ενώ η αντίστοιχη αύξηση πέρυσι την ίδια περίοδο ανερχόταν στο 7,1%. Η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στο Δήμο Αθηναίων σήμερα διαμορφώνεται στα 13,3 €/τ.μ.

Λίγο υψηλότερη καταγράφεται η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στα Νότια Προάστια της Αθήνας η οποία ανέρχεται στα 13,7 €/τ.μ. μετά από ετήσια αύξηση της τάξης του 5,5%. Μικρή ετήσια αύξηση 1,5% σημειώθηκε στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας και στη ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην περιοχή αυτή ενώ η ΜΖΤ διαμορφώθηκε στα 15,5 €/τ.μ. κατά το 2ο τρίμηνο του 2026. Η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στα Δυτικά Προάστια ανέρχεται στα 11,5 €/τ.μ. μετά από ετήσια αύξηση 6,7%. Κατά 5% και 5,4% αυξήθηκε η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στον Πειραιά και στα Προάστιά του κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025 με τις ΜΖΤ ενοικίασης να διαμορφώνονται στα 12,6 και 11,0 €/τ.μ. αντίστοιχα.

Ο Τάσος Παππάς, Manager στο μεσιτικό γραφείο Lionbridge Real Estate στην Αργυρούπολη αναφέρει: “Η φετινή αγορά φοιτητικής κατοικίας στην Αθήνα αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, κυρίως στις περιοχές με εύκολη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ξεκινήσουν την αναζήτησή τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς τα ποιοτικά ακίνητα σε προσιτές τιμές απορροφώνται πολύ γρήγορα.”

Εξετάζοντας τις φοιτητικές γειτονιές της Αττικής παρατηρείται ότι τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας καταγράφουν το Κολωνάκι – Λυκαβηττός με 16,7 €/τ.μ., το Κέντρο της Αθήνας με 16,4 €/τ.μ. και το Κουκάκι – Μακρυγιάννη με 15,6 €/τ.μ. Στον αντίποδα, πιο προσιτές επιλογές μεταξύ των φοιτητικών περιοχών εντοπίζονται στη Νίκαια με 10,5 €/τ.μ., στην Κυψέλη με 11,8 €/τ.μ. και στην περιοχή Λεωφ. Πατησίων – Αχαρνών με 11,9 €/τ.μ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των τιμών στο Κέντρο της Αθήνας, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών, της τάξης του 25,8%. Αξιοσημείωτες αυξήσεις σημειώνονται επίσης στη Δάφνη +9,9%, στα Εξάρχεια – Νεάπολη +8,8% και στους Αμπελόκηπους – Πεντάγωνο +8,0%. Αντίθετα, πτώση της ΜΖΤ ενοικίασης καταγράφεται στο Μετς – Καλλιμάρμαρο (-12,5%) και στην περιοχή Κολωνάκι – Λυκαβηττός (-5,1%).

Συνολικά, η εικόνα της ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην Αθήνα παραμένει ανοδική, χωρίς ωστόσο η τάση να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιοχές. Η έντονη αύξηση στο Κέντρο της Αθήνας ξεχωρίζει από τα φετινά δεδομένα, ενώ την ίδια στιγμή οι μειώσεις που καταγράφονται σε ορισμένες από τις ακριβότερες περιοχές της πρωτεύουσας, όπως το Μετς – Καλλιμάρμαρο, αποτυπώνουν μια διαφοροποιημένη εικόνα της αγοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σε αυτό το πλαίσιο αυξημένης ζήτησης και διαφοροποιημένων Μέσων Ζητούμενων Τιμών, ερωτηθείς για το πόσο είναι ένα λογικό ενοίκιο για φοιτητική κατοικία στην Αθήνα, ο κύριος Γιώργος Καρασαββίδης από το μεσιτικό γραφείο Tzeli Home Real Estate απαντά ότι “Το ενοίκιο δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Ένα διαμέρισμα με χαμηλότερο μίσθωμα μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο, αν απαιτεί καθημερινές μετακινήσεις ή βρίσκεται σε περιοχή που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του φοιτητή. Στόχος είναι να βρεθεί η καλύτερη σχέση ποιότητας, τοποθεσίας και κόστους, όχι απλώς το χαμηλότερο ενοίκιο.”

Αναφορικά με την προσφορά φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση στην Αττική, σχεδόν το μισό του διαθέσιμου αποθέματος φοιτητικών κατοικιών συγκεντρώνεται στο Κέντρο της Αθήνας, το οποίο αντιπροσωπεύει το 46,5% της συνολικής προσφοράς κατά το 2ο τρίμηνο του 2026. Ακολουθούν τα Νότια Προάστια με 28,0%, ενώ σημαντικά χαμηλότερα διαμορφώνεται το διαθέσιμο απόθεμα στα Δυτικά Προάστια 8,4%, στον Πειραιά 7,6% και στα Προάστια του Πειραιά 4,6%. Περιορισμένη είναι η προσφορά στα Βόρεια Προάστια, με ποσοστό 4,0%, ενώ το 0,9% των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών εντοπίζεται στα Ανατολικά Προάστια.

Συνολικά, η κατανομή της προσφοράς αναδεικνύει την έντονη συγκέντρωση των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών στο Κέντρο και τα Νότια Προάστια της Αθήνας, τα οποία από κοινού συγκεντρώνουν σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνολικού αποθέματος φοιτητικών κατοικιών στην Αττική, αφήνοντας πιο περιορισμένες επιλογές στις υπόλοιπες περιοχές.

Θεσσαλονίκη: Ανοδικές τάσεις στις ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας

Ανοδικά κινούνται οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στις περισσότερες δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές της Θεσσαλονίκης κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται σε περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης.

Την υψηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας καταγράφει η περιοχή 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια με 13,0 €/τ.μ., σημειώνοντας παράλληλα και τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των φοιτητικών περιοχών της Θεσσαλονίκης, της τάξης του 11,4%. Ακολουθούν το Κέντρο της Θεσσαλονίκης με 12,9  €/τ.μ. και η περιοχή Τριανδρία – Δόξα – Κρυονέρι με 11,7 €/τ.μ. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες ΜΖΤ εντοπίζονται στη Σταυρούπολη με 8,5 €/τ.μ. και στον Εύοσμο με 9,0 €/τ.μ., όπου οι ετήσιες αυξήσεις διαμορφώνονται σε 1,6% και 2,9% αντίστοιχα.

Συνολικά, οι υψηλότερες ΜΖΤ και η εντονότερη ετήσια αύξηση στις 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια αναδεικνύουν την πίεση στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο κέντρο και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ περιοχές όπως η Σταυρούπολη και ο Εύοσμος εξακολουθούν να αποτελούν πιο προσιτές επιλογές για τους φοιτητές.

Οι ΜΖΤ ενοικίασης στις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στις περισσότερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με σημαντικές ωστόσο διαφοροποιήσεις τόσο ως προς το ύψος των ΜΖΤ όσο και ως προς την ετήσια μεταβολή τους.

Τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφουν η Κέρκυρα με ΜΖΤ 13,4 €/τ.μ., η Ρόδος με 13,3 €/τ.μ. και το Ρέθυμνο με 13,2 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν τα Χανιά με 12,9 €/τ.μ. και το Ηράκλειο με 12,0 €/τ.μ. Στον αντίποδα, η χαμηλότερη ΜΖΤ εντοπίζεται στη Λαμία με 6,8 €/τ.μ., ενώ στις πιο προσιτές φοιτητουπόλεις συγκαταλέγονται επίσης το Αγρίνιο και η Δράμα με 7,2 €/τ.μ., οι Σέρρες και η Σάμος με 7,3 €/τ.μ.

Σε επίπεδο ετήσιων μεταβολών, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει η Ρόδος +16,6%, ενώ σημαντική άνοδος σημειώνεται επίσης στη Δράμα +15,2%, στη Χίο +13,1%, στην Καστοριά +12,3% και στο Ηράκλειο +12,0%. Αντίθετα, μειώσεις στις ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφονται στη Σπάρτη -8,6%, στο Αγρίνιο -2,2% και στα Τρίκαλα -0,6%, ενώ σε Βόλο, Πάτρα, Ρίο και Κατερίνη οι τιμές παραμένουν σταθερές σε ετήσια βάση.

Tα στοιχεία αναδεικνύουν ανοδική, αλλά ανομοιογενή εικόνα της ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι υψηλότερες ΜΖΤ εξακολουθούν να εντοπίζονται κυρίως σε πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου η φοιτητική ζήτηση συνυπάρχει με την ευρύτερη ζήτηση για κατοικία. Την ίδια στιγμή, οι σημαντικές αυξήσεις που καταγράφονται και σε πιο προσιτές φοιτητουπόλεις, όπως η Δράμα, δείχνουν ότι οι ανοδικές πιέσεις στις ΜΖΤ δεν περιορίζονται αποκλειστικά στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Κατάσταση φοιτητικής κατοικίας και ΜΖΤ ενοικίασης

Η κατάσταση του ακινήτου αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που διαφοροποιεί τη Μέση Ζητούμενη Τιμή ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην Αθήνα. Η αναφορά του αγγελιοδότη σε ανακαινισμένη κατοικία αποτελεί ένδειξη ότι έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις στο ακίνητο. Το Spitogatos Insights εξετάζει την προσφορά ανακαινισμένων φοιτητικών κατοικιών καθώς και την επίδραση της ανακαίνισης ή  μη στην ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά κατοικιών στην Αττική που δηλώνονται ως ανακαινισμένες καταγράφονται στα Εξάρχεια-Νεάπολη (76%), στη Δάφνη (74%) και στο Παγκράτι (73%). Στην Ζωγράφου, μία από τις πλέον δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές της Αθήνας, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 59%.

Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές οι ανακαινισμένες κατοικίες εμφανίζουν υψηλότερες Μέσες Ζητούμενες Τιμές ενοικίασης σε σχέση με τις μη ανακαινισμένες. Ενδεικτικά, στα Ιλίσια η ΜΖΤ διαμορφώνεται στα 14,7 €/τ.μ. για τις ανακαινισμένες κατοικίες, έναντι 13,0 €/τ.μ. για τις μη ανακαινισμένες, ενώ στη Δάφνη η αντίστοιχη διαφορά είναι 15,1 €/τ.μ. έναντι 13,0 €/τ.μ. Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανακαινισμένες κατοικίες έχουν ισχυρή παρουσία στην προσφορά φοιτητικής στέγης στις περιοχές της Αθήνας που εξετάζονται, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφουν υψηλότερες ΜΖΤ σε σχέση με τις μη ανακαινισμένες.

Σημειώνεται ότι ως ανακαινισμένες καταγράφονται οι κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί από τους ιδιοκτήτες ή τους αγγελιοδότες τους, ανεξάρτητα από την έκταση ή το είδος των εργασιών ανακαίνισης που έχουν πραγματοποιηθεί.

Παλαιότερες ή νεότερες κατοικίες; Το προφίλ ηλικίας των φοιτητικών κατοικιών ανά περιοχή

Το έτος κατασκευής αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό χαρακτηριστικό του διαθέσιμου αποθέματος φοιτητικών κατοικιών που επηρεάζει και την ζητούμενη τιμή τους, με την εικόνα να διαφοροποιείται ανά περιοχή. Στο Κέντρο της Αθήνας, το 69,2% των φοιτητικών κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, ενώ το 17,3% την περίοδο 1980-1999 και το 13,6% από το 2000 και μετά. Στα Δυτικά Προάστια, η κατανομή είναι πιο ισορροπημένη, καθώς το 41,4% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, το 36,0% την περίοδο 1980-1999 και το 22,6% από το 2000 και μετά.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη διαφορετική ηλικιακή σύνθεση των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών στις δύο περιοχές της Αττικής, με το Κέντρο της Αθήνας να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συγκέντρωση παλαιότερων ακινήτων, ενώ στα Δυτικά Προάστια καταγράφονται περισσότερα ακίνητα νεότερης κατασκευής.

H κυρία Ελπίδα Δασκαλοπούλου, CEO του μεσιτικού γραφείου Best Deal Estate που εδρεύει στην Αττική αναφέρει: “Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι οι γονείς είναι περισσότερο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι, ενώ ξεκινούν την αναζήτηση αρκετές εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση των βάσεων, γνωρίζοντας ότι τα ποιοτικά ακίνητα απορροφώνται πολύ γρήγορα. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες που διατηρούν τα ακίνητά τους σε καλή κατάσταση και τα τιμολογούν σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς προσελκύουν σοβαρούς ενοικιαστές και ολοκληρώνουν τη μίσθωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε μια αγορά που εξελίσσεται διαρκώς, η σωστή προετοιμασία και η ρεαλιστική προσέγγιση από όλες τις πλευρές είναι καθοριστικοί παράγοντες για μια επιτυχημένη μίσθωση.”

Πόσα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι φοιτητές; Η τιμή αναζήτησης ανά περιοχή

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με τη μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας από υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα στα δύο μεγαλύτερα αστικά και πανεπιστημιακά κέντρα της χώρας. Στον Δήμο Αθηναίων (Κέντρο Αθήνα), όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σχολών, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 543€, ενώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 496€. Χαμηλότερα επίπεδα τιμών αναζήτησης καταγράφονται σε περιοχές εκτός των δύο κεντρικών αστικών ιστών, όπως τα Δυτικά Προάστια της Αττικής, στα 492€, και στα Προάστια του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα 446€, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές επιλογές που εξετάζουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αναζήτηση φοιτητικής στέγης.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των μεγάλων φοιτητουπόλεων. Ενδεικτικά, σε περιοχές με σημαντική πανεπιστημιακή παρουσία, όπως η Π.Ε. Ηρακλείου, η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 449€, ενώ στην Αχαΐα, όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, στα 398€, και στην Π.Ε. Ιωαννίνων, όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στα 402€. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα Χανιά, όπου η μέση τιμή αναζήτησης φτάνει τα 465€.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις διαφορετικές οικονομικές προσδοκίες των ενδιαφερόμενων ανά φοιτητούπολη, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να διατηρούν υψηλότερα επίπεδα μέσης τιμής αναζήτησης σε σχέση με αρκετά μεγάλα περιφερειακά πανεπιστημιακά κέντρα.

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Κρήτη: Πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών το 2026
Ακίνητα

Ποιο ελληνικό νησί επιλέγουν οι ξένοι για αγορά εξοχικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, το 36,5% του αγοραστικού κοινού που «ψηφίζει» Κρήτη, διαθέτει προϋπολογισμό έως 400.000 ευρώ

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Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ

Τάσος Μαντικίδης
Έρευνα και Ανάπτυξη: Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα επενδύει πολύ λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με την Ευρώπη

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο τριήμερο ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο τριήμερο ανοδικό σερί

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ακρίβεια: «Γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Economy

Πώς η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Το 83% χαρακτηρίζει τις ανατιμήσεις σοβαρό πρόβλημα, κυριαρχεί η απαισιοδοξία για την οικονομία, ενώ οι πολίτες ζητούν περισσότερα μέτρα στήριξης σύμφωνα με έρευνα του ΕΕΑ και της Pulse RC

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Απώλειες ελέω τεχνολογίας -Ανοδικά ο αμυντικός τομέας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο κόκκινο οι ευρωαγορές

Οι μετοχές τεχνολογίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν πτώση 2,7%

AKTOR: Ξεκινά roadshow για το ομόλογο των 300 εκατ.
Business

AKTOR: Ξεκινά roadshow για το ομόλογο των 300 εκατ.

Από σήμερα, 23 Ιουλίου, ξεκινά σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές, σύμφωνα με την AKTOR

Ασιατικά Χρηματιστήρια: Κέρδη λόγω τεχνολογίας
Ασία

Στο «πράσινο» οι ασιατικές αγορές

Τα ασιατικά χρηματιστήρια έλαβαν ώθηση από τα αποτελέσματα της Alphabet και Tesla

Ιταλία: Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ για δέματα εκτός ΕΕ
World

Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ στην Ιταλία για δέματα εκτός ΕΕ

Η εισφορά στα μικρά δέματα που φτάνουν στην Ιταλία θα προστεθεί στην εισφορά της ΕΕ, λέει ο υπουργός Οικονομίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Four Seasons Hotel Mykonos: Υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες του
Τουρισμός

Άνοιξε το Four Seasons στη Μύκονο - Οι στόχοι

Το Four Seasons Hotel Mykonos είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από τον κόλπο στο Καλό Λιβάδι

Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου – Οι 3 άξονες
Ναυτιλία

Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου - Οι 3 άξονες

Το Canal Experience Project αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια νέα ταυτότητα για τη Διώρυγα της Κορίνθου

Χρυσός -Ασήμι: Επιφυλακτική ανάκαμψη – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Markets

Χρυσός -Ασήμι: Επιφυλακτική ανάκαμψη – Τι βλέπουν οι αναλυτές

Μικρές πιθανότητες για συνεχιζόμενη άνοδο βλέπουν οι αναλυτές στο ασήμι και στο χρυσό

Τραμπ: Επιδιώκει να αλλάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής
Κόσμος

Τραμπ: Επιδιώκει να αλλάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία – Γιατί ανησυχούν ειδικοί – Αντιδράσεις και εντός ΗΠΑ – Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να κάνει τώρα αυτή την κίνηση

ΕΕ: Ανοδικά οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων το πρώτο εξάμηνο του 2026
World

«Ανεβάζουν στροφές» οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ στην Ευρώπη

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή συστήματος μετάδοσης κίνησης μεταξύ των αγοραστών, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία έφτασαν το 20,7%.

EKT: Φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων – Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή συνεδρίαση
World

Η ώρα των αποφάσεων για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Φοιτητική στέγη: Νέα «φωτιά» στα ενοίκια [πίνακες]
Ακίνητα

Νέα «φωτιά» στη φοιτητική στέγη [πίνακες]

Αυξημένα άνω του 5% τα ενοίκια για φοιτητικές κατοικίες πανελλαδικά - Αναλυτικά οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις

Πετρέλαιο: Πάνω από 96 δολάρια – Σε υψηλό έξι εβδομάδων καθώς κλιμακώνονται οι κίνδυνοι
Commodities

Πετρέλαιο: Πάνω από 96 δολάρια - Σε υψηλό έξι εβδομάδων

Ανεβαίνει το πετρέλαιο καθώς κλιμακώνονται οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή μετά και τις επιθέσεις των Χούθι

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