Google: Πρόστιμο 1 δισ. δολ. βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία

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Συνολικό πρόστιμο 1,02 δισεκατομμυρίων δολαρίων επέβαλε η ΕΕ στην Google βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας τεχνολογίας, λέγοντας ότι ο γίγαντας των μηχανών αναζήτησης είχε ευνοήσει τις δικές του υπηρεσίες έναντι των ανταγωνιστών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Google ευνοούσε αθέμιτα τις δικές της υπηρεσίες στην ευρέως χρησιμοποιούμενη μηχανή αναζήτησής της και ότι η εταιρεία επέβαλε περιορισμούς στους προγραμματιστές εφαρμογών, εμποδίζοντάς τους να κατευθύνουν ελεύθερα τους χρήστες σε άλλες προσφορές εκτός του Play Store της εταιρείας, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το πρόστιμο της Πέμπτης είναι η πρώτη τιμωρία της εταιρείας βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών, των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ένωσης για την ψηφιακή τεχνολογία. Το πρόστιμο των 890 εκατομμυρίων ευρώ κατανέμεται μεταξύ των αντιρρήσεων της επιτροπής σχετικά με τους όρους της μηχανής αναζήτησης της εταιρείας και του Play Store.

Η απόφαση της ΕΕ αποτελεί το αποκορύφωμα μιας πολυετούς έρευνας σχετικά με τη συμμόρφωση της Google με τον νόμο. Η Google έχει κάνει αρκετές τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων δοκιμών για υπηρεσίες όπως πτήσεις και ξενοδοχεία, δοκιμών αλλαγών στον τρόπο παρουσίασης διαφημίσεων αγορών και περιεχομένου και αλλαγής των όρων της για τους προγραμματιστές εφαρμογών που κατευθύνουν τους πελάτες προς προσφορές εκτός του δικού της Play Store.

Google: «Δεν είναι θεμιτός ανταγωνισμός»

Τα πρόστιμα είναι τα μεγαλύτερα συνολικά εναντίον μίας εταιρείας βάσει του νόμου περί ανταγωνισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), αφού η ΕΕ επέβαλε πρόστιμα 200 εκατομμυρίων και 500 εκατομμυρίων ευρώ κατά της Meta και της Apple αντίστοιχα το 2025.

Ο DMA τέθηκε σε ισχύ το 2024 και επιδιώκει να περιορίσει αυτό που η ΕΕ θεωρεί ως υπερβολές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει δίκαιο ανταγωνισμό στον ψηφιακό τομέα.

Τα πρόστιμα κατά της Google αναμένονταν εδώ και μήνες, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε το 2024, αλλά οι Βρυξέλλες έχουν αντιμετωπίσει ισχυρισμούς για καθυστέρηση της κίνησης λόγω φόβων για βλάβη των δεσμών με την Ουάσινγκτον.

Η ΕΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας για παραβίαση του DMA.

Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο France24 ότι τα πρόστιμα ανέρχονταν στο 0,22% του κύκλου εργασιών της Google.

Τα πρόστιμα θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω εάν η Google δεν συμμορφωθεί εντός 60 ημερών, δήλωσε η Επιτροπή, απειλώντας την με «περιοδικές πληρωμές προστίμων».

«Τα καλύτερα προϊόντα θα πρέπει να πετυχαίνουν επειδή είναι καλύτερα, όχι επειδή ανήκουν στην εταιρεία που διαχειρίζεται τη μηχανή αναζήτησης», δήλωσε η επικεφαλής ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα.

Η Google επιτέθηκε στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι η ΕΕ ανάγκασε την εταιρεία να υποβαθμίσει τα προϊόντα της στην Ένωση.

Ο επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της Google, Κεντ Γουόκερ, δήλωσε ότι η εταιρεία αναγκάζεται να «αφαιρέσει τις λειτουργίες αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο που αγαπούν οι Ευρωπαίοι – όπως η άμεση τιμολόγηση και η άμεση διαθεσιμότητα για ξενοδοχεία, πτήσεις και εστιατόρια – και να καταργήσει τις προστασίες ασφαλείας στο Google Play».

«Αυτός δεν είναι θεμιτός ανταγωνισμός», πρόσθεσε.