Konva: Κέρδη «αλίευσε» η Trata παρά την οριακή μείωση πωλήσεων το 2025

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Οριακά αμετάβλητος ήταν ο τζίρος της Κονσερβοποιίας Βορείου Αιγαίους (ΚΟΝΒΑ) το 2025, αφού οι πωλήσεις ανήλθαν στα 40,93 εκατ. ευρώ έναντι 41,10 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,4%.

Παρότι οι πωλήσεις έμειναν ουσιαστικά στάσιμες, η εταιρεία, που διαθέτει σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά κονσερβοποιίας μέσω των σημάτων «Trata» και «Flokos», βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων, φτάνοντας στην κλειόμενη χρήση τα 14,07 εκατ. ευρώ έναντι 13,67 εκατ. ευρώ το 2024.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η θετική αυτή εικόνα αποδίδεται στην προσαρμογή της παραγωγή στις διαθέσιμες πρώτες ύλες αλλά και στην εφαρμογή νέων εμπορικών πολιτικών.

Τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν επίσης άνοδο στα 1,34 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2024, η οποία συνδέεται με τη μείωση των δαπανών αλλά και τη μείωση των χρεωστικών τόκων της χρήσης.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους ανέβηκαν από τις 710 χιλ. ευρώ το 2024 στις 953 χιλ. ευρώ το 2025.

Προκλήσεις της αγοράς

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταβολές των τιμών στις πρώτες ύλες η εταιρεία διατηρεί παγκόσμιο δίκτυο προμηθευτών για την αναζήτηση της ευνοϊκότερης τιμής, ενώ λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, υπάρχουν αυξητικές τάσεις του χρηματοοικονομικού κόστους.

Όπως αναφέρει η «Trata», αν και ο κίνδυνος δεν μπορεί να εκτιμηθεί, η εταιρεία διαπραγματεύεται με τις τράπεζες για βελτίωση των επιτοκίων δανεισμού.

Έπειτα, η εταιρεία αυξάνει κατά καιρούς τον τραπεζικό της δανεισμό, όποτε απαιτείται η προμήθεια σημαντικού ύψους βασικών πρώτων υλών τη στιγμή που αυτές αλιευτούν.

Επιπλέον, η διοίκηση προβαίνει σε δανεισμό μέσω factoring εμπορικών απαιτήσεων της για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης ρευστότητας. Για τον λόγο αυτό λαμβάνεται μέριμνα για επαρκή όρια χρηματοδότησης.

Τα επόμενα βήματα της Konva

Για τη μελλοντική της πορεία η εταιρεία παραμένει αισόδοξη, ακολουθώντας το επιχειρηματικό της σχέδιο μέσω αξιοποίησης της υψηλής τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που έχει στον κλάδο της.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η πορεία της προβλέπεται ευοίωνη για την τρέχουσα χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Eμπορικός Διευθυντής της Konva κ. Δημήτρης Συνοδινός είχε δηλώσει πρόσφατα στον ΟΤ ότι εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε νέα προϊόντα και κατηγορίες, με έμφαση στα ready meals και υγιεινά σνακ, ενώ εξετάζει με έντονο ενδιαφέρον και κινήσεις εξαγορών.

«Η κατεύθυνσή μας είναι να επενδύσουμε σε κατηγορίες που θα δώσουν μεγαλύτερη μακροπροθεσμη αξία στο λιανεμπόριο και μεγαλυτερη προσλαμβάνουσα αξια στον καταναλωτή. Η μάχη πρεπει να φύγει απο τον πόλεμο των τιμών σε είδη που δεν ειναι σε αφθονία, όπως τα αλιεύματα», σημείωσε.