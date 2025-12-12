Intel: Έχει κατασκευάσει chip με εργαλεία κινεζικής εταιρείας υπό κυρώσεις

Τα εργαλεία δοκιμάστηκαν για χρήση στην πιο προηγμένη διαδικασία κατασκευής τσιπ της Intel

Τεχνολογία 12.12.2025, 19:30
Intel: Έχει κατασκευάσει chip με εργαλεία κινεζικής εταιρείας υπό κυρώσεις
Η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel έχει δοκιμάσει φέτος εργαλεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών από έναν κατασκευαστή εργαλείων με βαθιές ρίζες στην Κίνα και δύο μονάδες στο εξωτερικό που ήταν στόχος αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση του θέματος και μίλησαν αποκλειστικά στο Reuters.

Η Intel, η οποία απέρριψε τις εκκλήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο για την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της λόγω των φερόμενων δεσμών του με την Κίνα, προμηθεύτηκε τα εργαλεία από την ACM Research, έναν κατασκευαστή εξοπλισμού κατασκευής τσιπ με έδρα το Fremont της Καλιφόρνια. Δύο από τις μονάδες της ACM, με έδρα τη Σαγκάη και τη Νότια Κορέα, ήταν μεταξύ των εταιρειών που απαγορεύτηκε πέρυσι να λαμβάνουν αμερικανική τεχνολογία, με την αιτιολογία ότι υποστήριξαν τις προσπάθειες της κινεζικής κυβέρνησης να αξιοποιήσει την εμπορική τεχνολογία για στρατιωτική χρήση και να κατασκευάσει προηγμένα τσιπ ή εργαλεία κατασκευής τσιπ. Η ACM αρνείται τις κατηγορίες.

Τα εργαλεία της ACM και των κινεζικών ομολόγων της είναι 20% έως 30% φθηνότερα από αυτά που κατασκευάζουν ανταγωνιστές

Τα δύο λεγόμενα εργαλεία υγρής χάραξης, που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση υλικού από τις πλάκες πυριτίου που μετατρέπονται σε ημιαγωγούς, δοκιμάστηκαν για πιθανή χρήση στην πιο προηγμένη διαδικασία κατασκευής τσιπ της Intel, γνωστή ως 14A. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ξεκινήσει αρχικά το 2027.

Το Reuters, όπως σημειώνει,  δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν η Intel είχε λάβει απόφαση να προσθέσει τα εργαλεία στην προηγμένη διαδικασία κατασκευής τσιπ και δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η εταιρεία παραβίασε οποιονδήποτε κανονισμό των ΗΠΑ. Η ACM δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «συγκεκριμένες συνεργασίες με πελάτες», αλλά μπορεί να επιβεβαιώσει ότι «η ομάδα της ACMR στις ΗΠΑ έχει πουλήσει και παραδώσει πολλά εργαλεία από τις ασιατικές μας δραστηριότητες σε εγχώριους πελάτες». Επίσης, δήλωσε ότι έχει γνωστοποιήσει την αποστολή τριών εργαλείων σε έναν «μεγάλο κατασκευαστή ημιαγωγών με έδρα τις ΗΠΑ», τα οποία βρίσκονται σε φάση δοκιμών και μερικά από τα οποία πληρούν τα πρότυπα απόδοσης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Intel, η οποία πλέον ανήκει εν μέρει στην αμερικανική κυβέρνηση, εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει εργαλεία που κατασκευάζονται από μια εταιρεία με μονάδες που έχουν υποστεί κυρώσεις στην πιο προηγμένη γραμμή παραγωγής της, εγείρει σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, δήλωσαν πολέμιοι της Κίνας στις ΗΠΑ. Eγείρονται δε φόβοι για πιθανή μεταφορά της ευαίσθητης τεχνογνωσίας της Intel στην Κίνα, την τελική αντικατάσταση αξιόπιστων δυτικών προμηθευτών εργαλείων από εταιρείες που συνδέονται με την Κίνα, ακόμη και την πιθανότητα σαμποτάζ από το Πεκίνο.

Αντιμέτωπος με την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από το Πεκίνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από τις πιο σκληρές πολιτικές σχετικά με τις εξαγωγές τσιπ στην Κίνα και τη Δευτέρα έδωσε το πράσινο φως στην Nvidia να πουλήσει τα δεύτερα πιο προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Ωστόσο, καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές εργαλείων αρχίζουν να εισβάλλουν στην παγκόσμια αγορά, αυξάνεται η ανησυχία μεταξύ των νομοθετών και των δύο κομμάτων, οι οποίοι νωρίτερα αυτό το μήνα επανέφεραν νομοθεσία για να απαγορεύσουν στους κατασκευαστές τσιπ που έχουν λάβει δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις από την αμερικανική κυβέρνηση να χρησιμοποιούν κινεζικό εξοπλισμό ως μέρος των σχεδίων επέκτασής τους που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση.

Οι δοκιμές της Intel σε εργαλεία ACM «αναδεικνύουν σοβαρές ελλείψεις στις πολιτικές προστασίας της τεχνολογίας των ΗΠΑ και δεν πρέπει να επιτρέπονται», δήλωσε ο Chris McGuire, πρώην αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και ανώτερος συνεργάτης του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, σε απάντηση στα ευρήματα του Reuters.

«Τα κινεζικά εργαλεία θα μπορούσαν εύκολα να χειραγωγηθούν εξ αποστάσεως ή φυσικά από το Πεκίνο, με σκοπό να υποβαθμίσουν ή ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή τσιπ στις ΗΠΑ. Και οι αμερικανικές εταιρείες δεν πρέπει να συμβάλλουν στην βελτίωση των εργαλείων κατασκευής τσιπ της Κίνας, τα οποία αποτελούν τη βάση κάθε προηγμένης τεχνολογικής ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Η ACM δήλωσε ότι δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι οι δραστηριότητές της στις ΗΠΑ είναι «διαχωρισμένες και απομονωμένες» από τη μονάδα με έδρα τη Σαγκάη, η οποία έχει υποβληθεί σε κυρώσεις, και ότι οι πελάτες στις ΗΠΑ υποστηρίζονται άμεσα από προσωπικό των ΗΠΑ, με ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των εμπορικών απορρήτων των πελατών.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε στις συγκεκριμένες ανησυχίες που εξέφρασαν οι σκληροπυρηνικοί κατά της Κίνας, αλλά δήλωσε ότι «η κανονική εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ εταιρειών δεν πρέπει να πολιτικοποιείται. Καλούμε ορισμένα άτομα στις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις ιδεολογικές προκαταλήψεις και να σταματήσουν να γενικεύουν την έννοια της εθνικής ασφάλειας».

ACM: Μακροχρόνιες σχέσεις με Κίνα

Η ACM Research ιδρύθηκε το 1998 από τον David Wang, ο οποίος εξακολουθεί να είναι διευθύνων σύμβουλος και κατέχει πάνω από το 57% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας. Ο ιστότοπος της ACM στην κινεζική γλώσσα αναφέρει τον Wang ως Αμερικανό πολίτη με μόνιμη διαμονή στην Κίνα.

Η ACM πωλεί επίσης εξοπλισμό στην υπό κυρώσεις κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ YMTC, καθώς και στην κινεζική CXMT, η οποία ορίστηκε από το Υπουργείο Άμυνας ως εταιρεία που υποστηρίζεται από τον κινεζικό στρατό, σύμφωνα με πρόσφατη παρουσίαση στον ιστότοπό της. Η SMIC, ένας άλλος πελάτης της ACM που έχει στοχοποιηθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις λόγω φερόμενων δεσμών με τον κινεζικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, αντιπροσωπεύει το 14% των πωλήσεων της ACM, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ενώ η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Καλιφόρνια, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας πραγματοποιείται στην Κίνα, όπου η ACM ίδρυσε το 2006 το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της με έδρα τη Σαγκάη, σύμφωνα με παρουσίαση προς επενδυτές τον Μάιο του 2025. «Η ACM διαθέτει πλέον πλήρεις λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης, μηχανικής και κατασκευής στις εγκαταστάσεις της στο Zhangjiang High-Tech Park στη Σαγκάη της Κίνας», αναφέρει ο ιστότοπος της ACM.

Μεγάλο κέντρο στο «Σίλικον Φόρεστ» του Όρεγκον

Τον Νοέμβριο του 2023, η ACM ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας μιας νέας εγκατάστασης στο Χίλσμπορο του Όρεγκον, μια περιοχή που είναι γνωστή ως το «Σίλικον Φόρεστ» της πολιτείας, «σε στρατηγική τοποθεσία κοντά σε σημαντικούς πελάτες και συνεργάτες», η οποία θα λειτουργεί ως το νέο κέντρο πωλήσεων και υπηρεσιών της εταιρείας.

Το κτίριο απέχει περίπου 1,5 χλμ από το εμβληματικό εργοστάσιο έρευνας και ανάπτυξης και πρώιμης παραγωγής της Intel και δεν υπάρχουν άλλα εργοστάσια κατασκευής τσιπ τελευταίας τεχνολογίας στην πολιτεία.

Μια έκθεση του Ιανουαρίου από το αμερικανικό hedge fund Kerrisdale Capital ανέφερε ότι η εγκατάσταση είχε ως στόχο να υποστηρίξει τη σχέση της ACM με την Intel, σημειώνοντας ότι η ACM πιστοποίησε ένα νέο εργαλείο εκεί στα τέλη του 2023 και παρέδωσε επιπλέον εργαλεία στα μέσα του 2024.

Η ACM «έχει θέσει τα θεμέλια για επέκταση εκτός Κίνας μέσω στρατηγικών συνεργασιών με παγκόσμιους ηγέτες όπως η Intel», οι οποίες θα μπορούσαν να αποδώσουν καρπούς το 2026, ανέφερε το Kerrisdale σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα. Ο κατασκευαστής εργαλείων «αξιολογεί ενεργά μια σειρά από στάδια της διαδικασίας καθαρισμού» στην Intel και η εταιρεία «αναβαθμίζει το εργαστήριο επίδειξης πελατών και τις τοπικές δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης εκεί, ώστε να επιτρέψει στην Intel να λειτουργεί τοπικά τα εργαλεία ACMR», πρόσθεσε.

Η Intel δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την έκθεση. Η ACM δήλωσε ότι δεν είναι σημαντικός προμηθευτής εξοπλισμού σε κανέναν μεγάλο κατασκευαστή τσιπ των ΗΠΑ.

Η ACM εξακολουθεί να είναι ένας μικρός παίκτης στην παγκόσμια σκηνή, καταλαμβάνοντας την 24η θέση στην παγκόσμια αγορά εξοπλισμού ημιαγωγών με μερίδιο 8% στον τομέα των εργαλείων καθαρισμού, σύμφωνα με την Gartner Research.

Ωστόσο, το Πεκίνο προσπαθεί τουλάχιστον από το 2015 να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική εγχώρια βιομηχανία κατασκευής ημιαγωγών, πολύ πριν η Ουάσιγκτον αρχίσει να περιορίζει την πρόσβαση της Κίνας σε αμερικανικά εργαλεία, σύμφωνα με έκθεση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για την Κίνα τον Οκτώβριο, η οποία επικαλείται τα κέρδη των κινεζικών κατασκευαστών εργαλείων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιτροπή «έχει ακόμη εξετάσει με ανησυχία αναφορές ότι η ACM Research… έχει πουλήσει (εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών) σε έναν κατασκευαστή ημιαγωγών με δραστηριότητες στις ΗΠΑ, ο οποίος επίσης πιστοποίησε επίσημα τα εργαλεία της ACM Research για χρήση στη γραμμή παραγωγής του», προσθέτει η έκθεση, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τα εργαλεία της ACM και των κινεζικών ομολόγων της είναι 20% έως 30% φθηνότερα από αυτά που κατασκευάζουν ανταγωνιστές όπως η Applied Materials και η Lam, σύμφωνα με τον Dan Hutcheson, αντιπρόεδρο της TechInsights Inc, δημιουργώντας μια πτωτική πίεση στις τιμές των πιο καθιερωμένων ανταγωνιστών.

Σχετικά άρθρα:
