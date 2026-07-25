Γερμανία: Σε άνοδο η μεταποίηση τον Ιούλιο

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Στην ανάπτυξη επέστρεψε τον Ιούλιο ο ιδιωτικός τομέας της Γερμανίας για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες, χάρη στην αξιοσημείωτη άνοδο της μεταποιητικής παραγωγής, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, αν και η ανανεωμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θέτει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης.

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Purchasing Managers’ Composite Flash Index) για τη Γερμανία, ο οποίος καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στις 51,2 μονάδες τον Ιούλιο από την τελική ένδειξη των 49,5 μονάδων του Ιουνίου, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών για 49,8 μονάδες που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

«Η γερμανική οικονομία ξεκίνησε θετικά το τρίτο τρίμηνο, με τον σύνθετο δείκτη PMI να επιστρέφει σε αναπτυξιακό έδαφος, αφού είχε σηματοδοτήσει μια τρίμηνη περίοδο συρρίκνωσης μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Φιλ Σμιθ, αναπληρωτής διευθυντής οικονομικών στην S&P Global Market Intelligence.

Ωστόσο, δεδομένων των κλιμακούμενων εχθροπραξιών στην περιοχή , οι οποίες έχουν ασκήσει ανανεωμένη ανοδική πίεση στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, η πορεία προς μια βιώσιμη ανάκαμψη εξακολουθεί να φαίνεται πολύ αβέβαιη, δήλωσε ο Σμίθ.

Ο στιγμιαίος δείκτης PMI για τον μεταποιητικό κλάδο αυξήθηκε στις 52,2 μονάδες από 50,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 50,5 μονάδες σε δημοσκόπηση του Reuters.

«Η μεταποίηση σημείωσε έναν μήνα έντονης αύξησης της παραγωγής τον Ιούλιο, καταγράφοντας την ισχυρότερη άνοδο της παραγωγής εδώ και σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια», δήλωσε ο Σμιθ .

Εν τω μεταξύ, η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων στις 49,6 μονάδες, αν και βελτιώθηκε από τις 48,6 μονάδες σε υψηλό τεσσάρων μηνών.

Οι νέες δραστηριότητες αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, χάρη στην ανανεωμένη, έστω και οριακή, αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες και την ταχύτερη αύξηση των παραγγελιών στον τομέα της μεταποίησης.

Η απασχόληση μειώθηκε ξανά, αλλά με τον βραδύτερο ρυθμό από τον Δεκέμβριο, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σε υψηλό πέντε μηνών.

Ο πληθωρισμός του κόστους εισροών αυξήθηκε από το χαμηλό τεσσάρων μηνών του Ιουνίου, λόγω των εταιρειών παροχής υπηρεσιών και εν μέρει λόγω της λήξης της προσωρινής μείωσης του φόρου καυσίμων από την κυβέρνηση.

«Με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται ξανά, φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανανεωμένων πληθωριστικών πιέσεων», δήλωσε ο Σμιθ.