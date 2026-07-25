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Τεχνητή νοημοσύνη: Στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων

Οι ηγέτες των 27 αναμένεται να αφιερώσουν ειδική συζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό και γεωπολιτικό της ρόλο

Tεχνητή νοημοσύνη 25.07.2026, 22:15
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Τεχνητή νοημοσύνη: Στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να φέρει για πρώτη φορά την τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, με τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών να αναμένεται να αφιερώσουν ειδική συζήτηση στο ζήτημα μέχρι το τέλος του έτους. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι η AI αντιμετωπίζεται πλέον στις Βρυξέλλες όχι μόνο ως ρυθμιστικό θέμα, αλλά ως στρατηγική πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισχύ της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σχεδιάζει να εντάξει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης σε μία από τις τρεις τελευταίες συνόδους κορυφής της ΕΕ για φέτος, στις 15 Οκτωβρίου, στις 13 Νοεμβρίου ή στις 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico. Αν και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, η ατζέντα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια της ψηφιακής πολιτικής και πλέον συνδέεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, οικονομικής ισχύος και διεθνούς επιρροής. Για πολλά χρόνια, τα ψηφιακά θέματα εμφανίζονταν σπάνια στις συναντήσεις των ευρωπαίων ηγετών και συνήθως στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα.

Πίεση από Βρυξέλλες και ειδικούς

Τους τελευταίους μήνες έχει ενταθεί η πίεση προς το ανώτατο πολιτικό όργανο της ΕΕ να ασχοληθεί ουσιαστικά με την AI. Στα τέλη Ιουνίου, δεκάδες ευρωβουλευτές κάλεσαν τον Κόστα να συγκαλέσει ειδική σύνοδο κορυφής αφιερωμένη αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη το συντομότερο δυνατό.

Στην επιστολή τους, σύμφωνα με το Politico, σημείωναν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «η πιο καθοριστική δομική μεταμόρφωση της εποχής μας» και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει τον θεσμικό χώρο που απαιτείται. Ζητούσαν επίσης μια συνολική προσέγγιση που να καλύπτει την καινοτομία, την ασφάλεια, την ηθική, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές διαστάσεις του ζητήματος.

Την ίδια κατεύθυνση ενίσχυσε και έκθεση πάνω στο frontier AI, την οποία υπέγραψαν περισσότεροι από 100 ειδικοί μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση ζητούσε να αναδειχθεί η τεχνητή νοημοσύνη υψηλού επιπέδου σε προτεραιότητα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η συνεχής προσοχή της ηγεσίας αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των υπόλοιπων συστάσεων.

Η νέα γεωπολιτική διάσταση

Το άρθρο του Politico τονίζει ότι η συζήτηση για την AI διεξάγεται ενώ ΗΠΑ και Κίνα ανταγωνίζονται σκληρά για τεχνολογική υπεροχή. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, με τις κυβερνήσεις να προσπαθούν να ορίσουν ποιος θα θέσει τα πρότυπα και με ποιον τρόπο θα ρυθμιστεί η τεχνολογία.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση των επιθετικών δυνατοτήτων των μοντέλων AI έχει εντείνει τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, καθώς τα συστήματα αυτά μπορούν να αξιοποιούν τρωτά σημεία λογισμικού. Το αποτέλεσμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο όχι μόνο των τεχνολόγων αλλά και των πολιτικών ηγεσιών παγκοσμίως.

Η στάση του Κόστα

Ο Αντόνιο Κόστα έχει ήδη στείλει σήμα ότι προτίθεται να ανοίξει τη συζήτηση σε επόμενη σύνοδο κορυφής. Μετά από συνάντησή του στις 2 Ιουλίου με τον Γάλλο οικονομολόγο Φιλίπ Αγκιόν, ανέφερε ότι θα προτείνει συζήτηση για το θέμα και ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να συμβαδίζει με την ηθική και τον σεβασμό της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης και του κοινωνικού της μοντέλου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συναντήθηκε επίσης με ομάδα ανώτατων Eυρωπαίων ειδικών και επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων και η επικεφαλής λόμπινγκ της γαλλικής Mistral, Όντρεϊ Χερμπλίν-Στουπ. Μετά τη συνάντηση, τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ψηφιακή της κυριαρχία, να διευκολύνει τις επενδύσεις και να προωθήσει τη δια βίου μάθηση, προστατεύοντας παράλληλα τους ανηλίκους και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Από τη ρύθμιση στην ανταγωνιστικότητα

Η νέα τοποθέτηση των ηγετών της ΕΕ συνιστά σαφή μετατόπιση από την προηγούμενη προσέγγιση, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπιζόταν κυρίως μέσα από το πρίσμα της απλοποίησης και της απορρύθμισης. Αρκετοί ηγέτες είχαν παρέμβει στο παρελθόν ζητώντας καθυστερήσεις ή χαλάρωση διατάξεων του ευρωπαϊκού AI Act.

Το μήνυμα που φαίνεται να περνά πλέον από τις Βρυξέλλες είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να επενδύει, να αναπτύσσει υποδομές και να διαμορφώνει στρατηγική για την επόμενη μέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την AI δεν αφορά απλώς την τεχνολογία, αλλά το ίδιο το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ισχύος.

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