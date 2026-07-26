Ιαπωνία: Η δύσκολη κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι

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Τα πυρά της αντιπολίτευσης αναμένεται να δεχθεί η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, τη Δευτέρα, μετά την ψήφιση από τον κυβερνώντα συνασπισμό της ενός διχαστικού νομοσχεδίου με ελάχιστη διαφορά στο τέλος της κοινοβουλευτικής συνόδου.

Την Παρασκευή, το κοινοβούλιο ψήφισε νομοσχέδιο για την ίδρυση μιας δεύτερης πρωτεύουσας σε περίπτωση που το Τόκιο αδυνατεί να λειτουργήσει λόγω μιας μεγάλης καταστροφής, σε μια ψηφοφορία που υπογράμμισε τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η Τακαΐτσι με την πολιτική της ατζέντα, ακόμη και αφού οδήγησε το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα σε μια υπερπλειοψηφία στην ισχυρή κάτω βουλή στις εκλογές του Φεβρουαρίου.

Η οριακή κοινοβουλευτική νίκη της Τακαΐτσι

Ο κυβερνών συνασπισμός της Τακαΐτσι εξασφάλισε την ψήφιση στην άνω βουλή — όπου δεν διαθέτει πλειοψηφία — με 123-121 ψήφους, έχοντας την υποστήριξη ενός μικρού νεοσύστατου κόμματος και τριών ανεξάρτητων.

Η οριακή νίκη έρχεται σε έντονη αντίθεση με την εύκολη έγκριση του νομοσχεδίου στην κάτω βουλή. Το νομοσχέδιο υποστηρίχθηκε από τον εταίρο του συνασπισμού , το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, και ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση παρέτεινε τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου κατά οκτώ ημέρες.

Η πτώση δημοτικότητας

Η αρχική δημοτικότητα της Τακαΐτσι έχει μειωθεί, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αφού προώθησε ορισμένα διχαστικά νομοσχέδια χωρίς να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για το αυξανόμενο κόστος ζωής. Τα ποσοστά αποδοχής της έχουν μειωθεί σε πρόσφατες έρευνες, που διεξήχθησαν μετά την ψήφιση ορισμένων προτάσεων σε νόμο.

Την Κυριακή, η δημοσκόπηση του Kyodo News έδειξε ότι η υποστήριξη προς το υπουργικό της συμβούλιο μειώθηκε στο 53,7%, το χαμηλότερο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο και μειωμένη κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη έρευνα του Ιουνίου.

Το ποσοστό αποδοκιμασίας αυξήθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 33,7%. Τα αμφιλεγόμενα νομοσχέδια περιελάμβαναν την αναθεώρηση του νόμου περί Αυτοκρατορικής Οικογένειας, η οποία επέτρεπε στην οικογένεια να υιοθετεί μακρινούς συγγενείς για να εξασφαλίσει την ανδρική διαδοχή, μειώνοντας την πιθανότητα μια αυτοκράτειρα να κληρονομήσει τον θρόνο.

Η Τακαΐτσι επέβλεψε επίσης την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που απαγόρευε τη βεβήλωση της ιαπωνικής σημαίας, μια κίνηση που έχει προκαλέσει ανησυχία από τους επικριτές σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση στοχεύει να οριστικοποιήσει την πολιτική της έως τις αρχές Αυγούστου σχετικά με ΤΗΝ δαπανηρή μείωση του φόρου πωλήσεων στα τρόφιμα, μια από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Τακαΐτσι. Οι διακομματικές συζητήσεις έχουν προχωρήσει κατά διαστήματα, καθώς οι νομοθέτες αγωνίζονται να καταλήξουν σε συναίνεση.